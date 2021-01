Gebäudeversicherung Kanton Luzern erhält Geld, Hauseigentümer gehen leer aus In den letzten Jahren haben die Besitzer der mehr als 122'000 Gebäude im Kanton Luzern einen Prämienrabatt erhalten. Heuer entfällt dieser, weil eine Verordnung geändert wurde. Der Kanton hingegen profitiert weiterhin von den Überschüssen der Versicherung. Lukas Nussbaumer 26.01.2021, 05.00 Uhr

Armin Hartmann ist unzufrieden. Der Präsident des Hauseigentümerverbands des Kantons Luzern mit seinen rund 17'000 Mitgliedern enerviert sich über die Gebäudeversicherung Luzern (GVL), die ihren Kunden heuer keinen Rabatt gewährt. Hartmann, der im Luzerner Kantonsrat die SVP-Fraktion präsidiert, sagt:

«Wir hätten im Coronajahr ein Zeichen der GVL erwartet, gerade auch für die gebeutelten Unternehmen, die ebenfalls Versicherungsprämien bezahlen.»

In den letzten drei Jahren hat die GVL Rabatte gewährt. Diese führten für Besitzer eines Einfamilienhauses mit einem Versicherungswert von 500'000 Franken immerhin zu einer Ermässigung von 280 auf 220 Franken. 2018 gab es die Ermässigung sogar, obwohl die GVL damals in der Jahresrechnung ein Minus von 6,2 Millionen Franken auswies. Die Versicherung, bei der im Kanton Luzern rund 122'000 Gebäude mit einem Wert von etwa 120 Milliarden Franken versichert sind, begründete den Rabatt damals mit der soliden Reservesituation.

Kanton profitiert dank Sparpaket von Versicherungsgewinnen

Die als nicht gewinnorientierte, öffentlich-rechtliche Anstalt organisierte Versicherung befindet sich auch jetzt in einer stabilen Reservesituation. Mehr noch: Die GVL wird 2020 trotz hoher Schäden von 38 Millionen Franken sogar einen Überschuss verzeichnen. Und trotzdem erhalten die Versicherten heuer weder einen Rabatt noch eine generelle Prämiensenkung, wie dies die Luzerner Sektion des Hauseigentümerverbands gefordert hatte (siehe Kasten am Ende des Beitrags).

Anders der Kanton Luzern. Seit dem Sparpaket Konsolidierungsprogramm (KP) 17 profitiert die öffentliche Hand von den Gewinnen der GVL zur Hälfte, jedoch mit jährlich maximal 1,5 Millionen Franken. Dies, obwohl das Kapital allein von den Versicherten geäufnet wurde, also keine Staatsgelder zur Versicherung geflossen sind. Ähnliche Abschöpfungsmodelle kennen die Kantone Aargau und Solothurn. Im Kanton Luzern werden die Prämien der Gebäudeversicherung von der Regierung festgelegt, während über Rabatte die Versicherung entscheidet – eine Kompetenzaufteilung mit hohem Einfluss der Politik, die andere Kantone wie etwa Zug und Nidwalden nicht kennen.

Neue Verordnung lässt keinen Spielraum mehr zu

Grund für den aktuell nicht gewährten Rabatt ist die auf 2019 hin von der Regierung und der Gebäudeversicherung gemeinsam geänderte Gebäudeversicherungsverordnung, vorgenommen aus Transparenzgründen, wie Dölf Käppeli sagt. Laut dem Direktor der Gebäudeversicherung waren die früheren Grundlagen für die Gewährung von Rabatten recht offen formuliert, während sie jetzt glasklar definiert sind: Wird das anzustrebende Kapital nicht erreicht, gibt es keinen Rabatt – ohne Spielraum, wie mehrere Rechtsgutachten gezeigt hätten. In Zahlen heisst dies, dass die GVL das im Sommer 2020 ausgewiesene, anzustrebende Kapital von 866,8 Millionen Franken bei weitem nicht erreicht, denn ihr Kapital belief sich Ende 2019 lediglich auf 838 Millionen.

Stutzig macht die Erhöhung des anzustrebenden Kapitals um rund 60 Millionen Franken. Laut Käppeli wird dieses Kapital «regelmässig aufgrund von fundierten versicherungstechnischen Grundlagen angepasst». Mit Blick auf das Risikopotenzial für den Kanton Luzern sei die «Anpassung notwendig gewesen», so der GVL-Direktor.

Verordnung soll wieder flexibler werden

Obwohl der Unmut unter den Hauseigentümern über die Gebäudeversicherung gross ist und Verbandspräsident Armin Hartmann die Nichtgewährung des Rabatts deutlich kritisiert, betonen beide Seiten, wie sehr sie sich schätzen. Und sowohl Versicherungs- als auch Verbandsspitze blicken optimistisch in die Zukunft: Eine versicherungsinterne Arbeitsgruppe arbeitet nämlich bereits daran, wie wieder mehr Flexibilität bei der Rabattgewährung erreicht werden kann. Eine Besprechung mit der von Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker präsidierten Verwaltungskommission der Versicherung, der Regierung und dem Hauseigentümerverband soll im Frühjahr stattfinden. Denkbar sei «eine Revision der Verordnung, womit die gewünschte Flexibilität ab 2022 erreicht werden kann», sagt Käppeli.

Armin Hartmann ist – selbstredend – gleicher Meinung. Der Präsident des Hauseigentümerverbands Luzern macht denn auch klar: «Wir fordern deutlich mehr Flexibilität bei der Festsetzung der Prämien und eine nachhaltige Senkung ab 2022.»

Versicherung muss weiterhin Teile ihres Gewinns dem Kanton abliefern

Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker betont, die Verordnung sei zusammen mit der Gebäudeversicherung und fokussiert auf das risikotragende Kapital angepasst worden. Die Frage, ob das 2019 eingeführte Regelwerk ein Schnellschuss gewesen sei, beantwortet der SVP-Politiker so: «Es wird derzeit geprüft, ob eine Revision angezeigt ist. Das ist ein laufender Prozess.»

Gebäudeversicherung verlängert Mahnungsfrist Der Hauseigentümerverband des Kantons Luzern verlangte von der Gebäudeversicherung Luzern für dieses Jahr entweder eine generelle Prämiensenkung, einen Rabatt oder dann mindestens einen deutlich späteren Versand der Prämienrechnungen – im Mai oder Juni statt wie gewohnt im Januar. Keine der drei Forderungen wurde erfüllt, dennoch kommt die Gebäudeversicherung ihren Kunden entgegen. So wird die Versicherung die Mahnungen nicht wie üblich unmittelbar nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 Tagen versenden, sondern erst Ende März. Somit haben die Versicherten rund zweieinhalb Monate Zeit für die Begleichung der Prämienrechnungen. (nus)

Nichts ändern wird sich laut Winiker an der geltenden Kompetenzaufteilung zwischen Regierung und Versicherung: Die Höhe der Prämien bleibt demnach weiterhin Sache der Exekutive, und über die Rabatte befindet auch in Zukunft die Versicherung. Auch an der Gewinnabschöpfung durch den Kanton werde nicht gerüttelt. Das Sparpaket KP 17 sei vom Parlament beschlossen worden. Weder die Regierung noch ein einzelnes Departement könnten Teile davon herausbrechen. Die Abgabe eines Teils des Überschusses an den Kanton sei ausserdem gerechtfertigt, findet Winiker. Schliesslich dürfe die Gebäudeversicherung als Monopolbetrieb – Hausbesitzer im Kanton Luzern können die Immobilien ausschliesslich bei ihr versichern lassen – keinen oder nur einen geringfügigen Gewinn machen. Zudem sei die GVL steuerbefreit.