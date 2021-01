Gebietsmanager So will der neue «Mister Rontal» Luzern Ost vorwärtsbringen Der 27-jährige Dominic Lustenberger ist seit September der neue Gebietsmanager der Rontaler Gemeinden. Was hat er vor? Roman Hodel 03.01.2021, 17.30 Uhr

Dominic Lustenberger, neuer Gebietsmanager von Luzern Ost, fotografiert am provisorischen Bushub beim Bahnhof in Ebikon.

Bild: Pius Amrein

«Vernetzen». Dieses Verb gebraucht Dominic Lustenberger im Gespräch öfter. In seinem Job müsse man «vernetzt» denken und die verschiedenen Player «vernetzen». Es passt. Denn der studierte Geograf mit einem Master in Raumplanung und Infrastruktursystemen ist seit September neuer Gebietsmanager mit einem 50-Prozent-Mandat von Luzern Ost. Dazu zählen die Gemeinden Buchrain, Dierikon, Ebikon, Gisikon, Honau und Root. Er vernetzt diese Gemeinden untereinander, aber vor allem auch als Ganzes mit anderen Akteuren wie dem Kanton, Verkehrsverbund, der Wirtschaftsförderung oder Arealentwicklern. Das Ziel: Luzern Ost als einer der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte vorwärtsbringen.

Zwischen 400 und 14'000 Einwohner

«Das ist eine grosse Herausforderung, denn Luzern Ost ist sehr heterogen», sagt Lustenberger und macht einen Grössenvergleich als Beispiel – Ebikon mit 14'000 Einwohnern auf der einen und Honau mit gerade mal 400 Einwohnern auf der anderen Seite. Klar, dass da unterschiedliche Interessen und Erwartungen vorhanden sind. Diese zu bündeln, ist eine der Aufgaben des Gebietsmanagers. Er sagt: «Wenn wir Fördergelder aus dem Aggloprogramm möchten etwa für Projekte im öffentlichen Verkehr, ist es wichtig, dass wir als Einheit auftreten.»

Eine Aufgabe, die durchaus Fingerspitzengefühl erfordert. Denn nicht allen behagt die Entwicklung des Rontals in diesem Tempo und in diesen Dimensionen. Schon mehrfach hat die Bevölkerung Nein gesagt zu grossen Bauprojekten – etwa zum Rontalzentrum in Dierikon – und bei der Sagenmatt in Ebikon gab es kürzlich nur ein hauchdünnes Ja. «Die Message der Bevölkerung ist klar – nur qualitativ hochstehende Projekte haben eine Chance», sagt Lustenberger.

«Und wir müssen noch besser erklären, warum gewisse Lösungen für die Region Sinn machen.»

Bei Lösungen für gemeindeübergreifende Probleme Hand zu bieten, ist eine weitere Aufgabe des Gebietsmanagers. Lustenberger bringt den neuen Bushub in Ebikon ins Spiel und wählt ihn als Ort für das Porträtfoto:

Bild: Pius Amrein (22. Dezember 2020)

Der Bushub ist Teil des Gesamtverkehrskonzepts 2030. Hier hat das Gebietsmanagement viel Vernetzungsarbeit geleistet. Zwar handelt es sich erst um den provisorischen Betrieb und noch klappt nicht alles wie am Schnürchen. «Doch dank der vielen Umsteigemöglichkeiten wird das ÖV-Netz effizienter.» Dabei schielt Lustenberger bereits Richtung Durchgangsbahnhof. Dieser soll Ebikon ab 2040 alle 15 Minuten eine S-Bahn bescheren «und bringt dem Rontal einen Schub punkto Erreichbarkeit und Attraktivität». Zum Projekt gehört allerdings auch eine grosse Abstellanlage in Dierikon, was im Dorf nicht für Begeisterung sorgt. Lustenbergers Vernetzungsarbeit wird hier ebenfalls gefragt sein.

Radeln entlang der Ron ab 2026

Zeitnaher vernetzen wird Lustenberger in anderen Angelegenheiten. So will er die 2017 angekündigten Velorouten entlang der Eisenbahn und am Hang vorantreiben. Konkret stehen hier die Vorprojekte an. Wann werden die Rontaler erstmals mit dem Velo auf der neuen Strecke fahren können? «Im besten Fall im Jahr 2026», sagt er. Ebenfalls in Planung sind einheitliche Parkierungsreglemente sowie ein verbindlicher Leitfaden für Mobilitätskonzepte. Letzterer soll dafür sorgen, dass neue Siedlungen möglichst wenig zusätzlichen Autoverkehr generieren und stattdessen Carsharing und ÖV gefördert werden. Lustenberger sagt:

«Wenn künftig irgendwo eine Arealentwicklung stattfindet, wollen wir ein solches Konzept einfordern.»

Die Ebikoner Sagenmatt geht diesbezüglich mit gutem Beispiel voran – geplant ist ein eigenes Carsharing-Angebot.

Sein Vorgänger ging nach nur zwei Jahren

An Arbeit wird es Lustenberger, der zudem in einem Ingenieurbüro tätig ist, nicht mangeln: Im Gegensatz zu den Gebieten Luzern Nord und Süd, wo viele Projekte auf Kurs sind, ist die Transformation in Luzern Ost weniger weit fortgeschritten. Was damit zusammenhängt, dass hier mehr Gemeinden beteiligt sind. Und vielleicht auch daran liegt, dass der Wandel in den Köpfen mancher Leute etwas mehr Zeit benötigt. Lustenberger nimmt die Herausforderung gerne an, «mit Herzblut», wie er sagt. Als Horwer fällt ihm die Identifikation mit dem Rontal nicht schwer. Ist ja gleich um die Ecke. Und dass sein Vorgänger nach nur zwei Jahren wieder gegangen ist, schreckt ihn erst recht nicht ab. «Ich will hier etwas aufbauen und bin abgesehen davon noch jung», sagt der 27-Jährige.