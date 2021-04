Geburtstag Luzerner Regierungsrat Paul Winiker ist 65 – und fühlt sich «überhaupt nicht wie pensioniert» Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker feiert am 13. April seinen 65. Geburtstag. Dennoch will der SVP-Politiker bis zur 2023 endenden Legislatur Regierungsrat bleiben. Lukas Nussbaumer 13.04.2021, 21.27 Uhr

Der Luzerner SVP-Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker aus Kriens will bis zur 2023 endenden Legislatur Regierungsrat bleiben. Bild: Patrick Hürlimann (12. Januar 2020)

Der Krienser Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker hat mit seinem 65. Geburtstag am 13. April das Pensionsalter erreicht. Als Rentner fühlt sich der SVP-Politiker aber keineswegs – er will bis 2023, dem Ende der laufenden Legislatur, weiterregieren. Der Ökonom und frühere Stadtpräsident von Kriens und Kantonsrat sagt im Gespräch, wie er seinen Geburtstag gefeiert hat, auf was er sich freut – und was er sich für andere Rentner wünscht.