200 Jahre Löwendenkmal: Gedenkanlass in Luzern

Gedenkanlass 200 Jahre Doris Leuthard zum Löwendenkmal: «Es ist auch ein Mahnmal dafür, dass Gewalt nicht das richtige Mittel ist» Das Löwendenkmal in Luzern wurde am 10. August 1821 eingeweiht. Bei der Gedenk- und Jubiläumsfeier in Luzern war alt Bundesrätin Doris Leuthard die Hauptrednerin. Hugo Bischof 10.08.2021, 13.50 Uhr

In Luzern fand am Dienstagvormittag die Gedenk- und Jubiläumsfeier zum 200-jährigen Bestehen des Löwendenkmals statt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft waren zu dem Anlass eingeladen, der im Park vor dem Löwendenkmal stattfand und von Tele 1 direkt übertragen wurde. Dabei wurde in verschiedenen Reden daran erinnert, dass der in Stein gehauene Löwe im Lauf der Zeit immer wieder neu und unterschiedlich gedeutet wurde.