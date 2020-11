Gefährdet die Rückzonungsstrategie den geplanten Rundweg um den Baldeggersee? Entgegen der Ankündigung ist der Rundweg um den Baldeggersee noch nicht unter Dach und Fach. Zwei Grundstückeigentümer wollen ihr Land nicht hergeben. Damit könnten Enteignungen wieder zum Thema werden. Reto Bieri 04.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Lösung gefunden». So betitelten der Verein Rundweg Baldeggersee, die Gemeinde Römerswil und die Idee Seetal vergangene Woche eine gemeinsame Mitteilung. Das liess aufhorchen, denn seit Jahren bemühen sich diverse Akteure um eine Lösung am Westufer des Baldeggersees. Ganz so schnell dürfte es aber doch nicht gehen. Zumindest, wenn es nach zwei der drei betroffenen Grundeigentümer geht, die zwischen Retschwil und der Liegenschaft Tempikon Land hergeben müssten. Nur noch in diesem rund 800 Meter langen Abschnitt soll der insgesamt 5,7 Kilometer lange Westufer-Rundweg direkt am See verlaufen. Einer der Betroffenen ist der Landwirt Alois Leisibach. Auf 450 Metern würde der ufernahe Wanderweg über sein Land führen, weitere 200 Meter Weg führen zur Strasse hoch.