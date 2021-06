Überschwemmungen / Erdbeben: So rüstet sich der Kanton Luzern

Gefährdungsanalyse So rüstet sich der Kanton Luzern für Natur- und Technikkatastrophen Die Bevölkerung muss neben Pandemien auch vor Erdbeben, Hochwasser oder Terroranschlägen geschützt werden. Nun legt die Luzerner Regierung offen, wo sie Handlungsbedarf ortet – und wie sie die Defizite beheben will. Lukas Nussbaumer 29.06.2021, 15.53 Uhr

Als Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) im Dezember 2018 eine Gefährdungs- und Risikoanalyse in Auftrag gab, war Corona ein Fremdwort. Heute, zweieinhalb Jahre später, prägt die Pandemie trotz den jüngsten Lockerungsschritten noch immer das Gefahrenbewusstsein vieler Menschen, auch in der Politik. Dabei müssen sich die Behörden von Bund und Kantonen auch damit befassen, wie sie die Bevölkerung vor Hochwasser, Erdbeben, Informatikcrashes oder Terroranschlägen schützen können.

Ein Autofahrer ist nach einer Überschwemmung in der Haldenstrasse steckengeblieben. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 2. Juli 2020)

Das hat die von Paul Winiker eingesetzte Expertengruppe inzwischen gründlich getan. Sie zeichnete 15 relevante Gefährdungen, die sich in die drei Kategorien Natur-, Technik- und Gesellschaftsbedingt einteilen lassen, auf. Pro relevante Gefährdung entstand ein Dossier, das als Grundlage dient. Etwa für Interventionskonzepte, Planungen von Personal- und Materialressourcen oder für Ausbildungen und Übungen.

133 Defizite identifiziert und 144 Massnahmen formuliert

In Phase zwei der Gefährdungs- und Risikoanalyse wurden die Defizite der kantonalen Notfallvorsorge analysiert. Die Fachleute stellten 133 Defizite und 144 Massnahmen zur weiteren Optimierung des Bevölkerungsschutzes fest. 22 Massnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung. 101 Massnahmen sind sogenannte «T-Massnahmen», die von den verantwortlichen Organisationen im Tagesgeschäft umgesetzt werden müssen. 10 Massnahmen haben eine grössere Tragweite, weshalb für sie eine Einschätzung durch die Regierung nötig war. Sie werden deshalb als «R-Massnahmen» bezeichnet. 11 weitere Massnahmen werden nach der Aufarbeitung der Bewältigung der Coronapandemie auf ihre Aktualität hin überprüft.

Die von der Regierung behandelten Massnahmen widmen sich Defiziten wie einer fehlenden Sanitätsformation im Zivilschutz, unzureichenden Ressourcen für Gebäudebeurteilungen, Unklarheiten bei Konzepten für Abwasser und Entsorgung, einem fehlenden Gesamtkonzept des Zivilschutzes für Radioaktivität oder der Cyberbedrohung.

Kanton Luzern schafft die Stelle eines Cyber-Koordinatoren

So soll im Kanton Luzern laut Winiker in den nächsten Monaten die Stelle eines Cyber-Koordinatoren geschaffen werden. Damit werde die nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken auf der Ebene des Kantons umgesetzt. «Der Cyber-Koordinator wird Bedrohungen analysieren und Massnahmen koordinieren», umschrieb Winiker am Dienstagnachmittag vor den Medien das Profil der neuen Stelle.

Bau, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter führte die Wichtigkeit des Projekts «Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss» vor Augen. Das Reusstal, in dem über 135'000 Menschen arbeiten und wohnen, zähle zu den bedeutendsten Lebens- und Arbeitsräumen im Kanton Luzern. Das Hochwasser im August 2005 habe gezeigt, wie gross das Schadenspotenzial in der Region ist. «Das Bedürfnis nach Sicherheit und Lebensqualität ist entsprechend gross», glaubt der FDP-Politiker. Das Stimmvolk kann sich frühestens 2023 zum vor zwei Jahren neu aufgelegten Hochwasserschutzprojekt äussern.