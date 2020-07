Gefährliches Überholmanöver in Ruswil – Polizei sucht Zeugen Auf der K10 in Ruswil ist es zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. Die Lenkerin eines grauen Kleinwagens überholte einen Lastwagen und soll dabei den Gegenverkehr gefährdet haben. Die Polizei sucht die unbekannte Autofahrerin oder Zeugen des Vorfalles.

02.07.2020, 16.52 Uhr

Eine Autofahrerin war am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der K10 in Ruswil von Werthenstein Richtung Malters unterwegs. Im Streckenabschnitt Muffehus/Langnauerbrücke (beginn Schnellstrasse) stellte sie fest, dass ihr ein grauer Personenwagen auf der rechten Fahrspur entgegen kam, welcher einen Lastwagen überholte. Das teilt die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.

Rechts anhalten hat Kollision verhindert

Gemäss den Aussagen der Lenkerin habe sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst und sei ganz an die rechte Leitplanke herangefahren. Nur so habe sie eine mögliche Kollision verhindern können. Der graue Kleinwagen sei von einer blonden Frau mit Brille gelenkt worden, heisst es in der Mitteilung weiter.



Die Luzerner Polizei sucht die unbekannte Lenkerin des grauen Kleinwagens oder Personen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 041 248 81 17.