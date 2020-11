Gegen das Vergessen oder Wie ein Luzerner Künstler in der Stadt eine neue Galerie eröffnet Während aufgrund der Coronapandemie einige Läden ihre Türen für immer schliessen müssen, eröffnet Michaël Lucerne in der Luzerner Altstadt eine Galerie zwischen Uhrenläden und Souvenirshops. Seiner Ansicht nach passt das zu seinem Freigeist. Ein Augenschein. Chiara Zgraggen 01.11.2020, 13.35 Uhr Drucken Teilen

Ein Raum mitten im Herzen der Luzerner Altstadt. Marmorböden. Kunstwerke an den Wänden und auf Sockeln. Die in diesen Tagen eröffnete Galerie des Luzerner Künstlers Michaël Lucerne wäre rasch geschildert. Doch wie Kunst ist der Showroom komplexer als vier Wände. «Jamais fini» ist der Leitspruch Lucernes (an dieser Stelle wird auf ein Wortspiel mit Luzern und Lucerne verzichtet), der sich auch in der Gestaltung des Raumes widerspiegelt. So hängt auf einer Wand das Bild zweier Dampfschiffe. Doch im Sinn des Stils «image sur image» erweiterte der Künstler das Bild auf der Wand an welcher es hängt. Dem Enthusiasmus Lucernes ist es denn wahrscheinlich auch zu verdanken, dass die blaue Farbe nicht nur die Wand ziert, sondern auch noch den Lichtschalter, die ausgestellten Gläser wie auch den Marmorboden.

Doch ist es nicht grotesk, in diesen Zeiten, in denen Läden wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie ihre Tore für immer Schliessen müssen, eine Galerie in der Luzerner Altstadt zu eröffnen? In den Augen Michaël Lucernces passt dies zu seinem Freigeist. «Ich bin schon immer gegen den Strom geschwommen», erklärt der 56-Jährige. Die Idee für die Galerie kam ihm mit einem gemeinsamen Freund in den Anfängen der Pandemie, als er bereits in seinem kürzlich erworbenen Château in der neugewählten Heimat Champagney hauste. «Während des Lockdown war mir langweilig. Dann ist mir die Idee zu einer Galerie mit einem Freund zusammengekommen, dem das Haus gehört.»

Heisst mit bürgerlichem Namen Michaël Koch.





Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2020)

Galeristin Martina Knobel hat sich gefreut, als der Künstler sein Traum vom Château im Burgund erfüllen konnte. «Dass er uns mit seiner Galerie hier in Luzern dennoch erhalten bleibt, freut mich sehr», sagt sie. Auch damit er in der Schweiz nicht in Vergessenheit gerät. Knobel kennt Michaël Koch, wie Lucerne bürgerlich heisst, schon seit rund drei Jahrzehnten. Sie und ihr Mann Marcel Gilli sind langjährige Weggefährten, weshalb Lucerne ihnen die Galerie in dessen Abwesenheit anvertraut. Die Freunde, welche er um sich schart, wählt er mit Bedacht und nennt sie liebevoll «seine Familie», welche er gerne in seinem Schloss empfängt. Dieses hat er laut eigenen Angaben auch für «seine Familie» erworben.

Lucerne malt nicht nur, sondern gestaltete unter anderem Vasen für die Firma Meissen oder Weinetiketten.





Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2020)

Das Künstlerherz hat Platz für zwei Heimaten

Michaël Lucerne nennt Champagney wie auch Luzern seine Heimat. Zu kurz komme dabei keine von beiden. «Mein Herz hat Platz für zwei Heimaten», sagt er. Der Begriff Heimat verbindet er mit mehr als einer Örtlichkeit:

«Freunde sind für mich Heimat.»

Mehr als philosophische Gedanken um das Heimatgefühl beschäftigt ihn seine eigene Unsterblichkeit - ein weiterer Grund für die Eröffnung der Galerie in der Luzerner Altstadt. «Ganz nach dem Motto von Auguste Rodin: Jamais fini.»

Führen die Galerie im Sinne des Künstlers: Martina Knobel und

Marcel Gilli.



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2020)

In Kriens lagern noch 200 Werke Lucernes. Nur eingelagerte Bilder vergangener Zeiten? In seinen Augen keineswegs - es gehöre zu seiner Arbeit dazu. Er würde auch niemals ein Bild oder eine Skulptur wegwerfen. Im Gespräch lenkt auch seine Galeristin Martina Knobel ein: «Die Werke zeigen auch immer künstlerische Phasen von Michaël und die Weiterentwicklung. Seinem unverkennbaren und expressionistischen Pinselduktus ist er treu geblieben.» Sie ist es denn auch, die ihm von Zeit zu Zeit «den Spiegel vorhält.» Er, der nicht zu bremsen sei.

«Eine Malerseele, die seine Farben braucht»,

wie sie sagt. Blockaden kämen nie vor. «Ich habe das Glück, stets viele Ideen, genügend Farbe und meinen Freigeist zu haben», sagt er über sich selbst.

Luzern - ein häufiges Thema in den Werken Lucernes.





Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2020)

Übrigens: Aus Interessensgründen wollte die Autorin dieses Textes wissen, ob ihr Journalisten-Gehalt für eines der Bilder ausreichen würde. Der Preis für ein Werk liegt ungefähr zwischen 2500 und 8000 Franken. Erschwinglicher scheint da der «Weinhalter Madonna» aus Plexiglas für

50 Franken.

Die erste Ausstellung heisst «Luzern trifft Lucerne und Lucerne trifft Luzern».





Für die Fahrt zwischen seinen beiden Heimaten bedarf es zwei Stunden.



Zwischen der Idee für die Galerie und deren Eröffnung verstrich ein halbes Jahr.



Zur Eröffnung erschienen ungefähr 15 Besucher.





Luzern ist um eine Galerie reicher geworden.







Hinweis: Galerie Atelier Michaël Lucerne, Falkengasse 4, 6004 Luzern. Öffnungszeiten donnerstags 18 bis 21 Uhr und samstags 13 bis 16 Uhr. www.michaellucerne.com