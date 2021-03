Gegen Mitgliederschwund Fliessen Kirchensteuern nach Rom? Katholische Kirche des Kantons Luzern räumt mit Mythen auf Die römisch-katholische Landeskirche Luzern verzeichnet jährlich Tausende Austritte – aber nur eine Handvoll Eintritte. Eine neue Kampagne soll Gegensteuer geben. Alexander von Däniken 10.03.2021, 11.30 Uhr

Mitglied sein ist out. Das gilt heutzutage für viele Vereine, aber auch für die Kirche. Seit Jahren muss die römisch-katholische Landeskirche Luzern eine steigende Tendenz an Austritten registrieren. Letztes Jahr waren es 3768. Nur gerade 64 sind in dieser Zeit beigetreten. Kein Wunder, wird auch der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung kleiner, obwohl diese wächst. Gerade einmal 57 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner waren letztes Jahr römisch-katholischer Konfession; und das in einem traditionell katholischen Kanton.

Die Gründe des Mitgliederschwunds sind unklar. Bei einem Austritt muss nicht angegeben werden, welche Motive dahinterstehen. Hinweise gibt es aber trotzdem, sagt Sandra Huber. Sie ist Mitglied des neunköpfigen Luzerner Synodalrats, also der Exekutive der römisch-katholischen Landeskirche, und zuständig für kirchliche Jugendarbeit und Kommunikation. «Auffallend ist, dass wir dann am meisten Austritte verzeichnen, wenn im Frühling die Steuererklärungen verschickt und Ende Jahr die Steuerrechnungen bezahlt werden.» Einen Zusammenhang mit den Kirchensteuern gebe es auch bei einem Vergleich mit Kantonen wie Genf, Waadt und Neuenburg, wo keine Kirchensteuer erhoben werde und die Mitgliederzahlen stabil seien.

93 Prozent der Steuergelder bleiben vor Ort

Die steigende Anzahl Kirchenaustritte drücke auf die Einnahmen und gefährde so mittelfristig manches kirchliche Angebot, sagt Huber. «Deshalb wollen wir besser vermitteln, wofür die Kirchensteuer eingesetzt wird.» Hier gebe es nämlich eine Reihe von Missverständnissen. So fliesse kein Rappen nach Rom. Mit 38 Prozent der grösste Teil komme der Seelsorge und sozialen Projekten vor Ort zugute. Es folgen der Unterhalt für die Kirchen und anderen Gebäude vor Ort, Bildungsprojekte oder das Pfarreileben. Kurzum würden 93 Prozent der Kirchensteuern in der eigenen Kirchgemeinde eingesetzt. Der Rest geht an die Landeskirche und bleibe in der Schweiz.

Um die Verwendung der Kirchensteuern transparent aufzuzeigen, hat die Landeskirche jetzt die Website Kirchensteuern-sei-Dank aufgeschaltet. Sandra Huber hat die entsprechende Projektgruppe geleitet. Dabei liess sich der Synodalrat vor rund 1,5 Jahren von der römisch-katholischen Landeskirche St.Gallen inspirieren. «Auf der Seite ist gut ersichtlich, wie wichtig die Kirchensteuern für die Gesellschaft vor Ort sind», sagt Huber. Das Geld komme zum Beispiel der Caritas zugute, aber auch der örtlichen Jungwacht- oder Blauringschar, Mittagstischen, der Bildung und Kultur oder Menschen in der Not. «Kirche ist viel mehr als die Gottesdienste am Sonntag», sagt Huber.

Argumente gegen Austritt

Mit der Website will die Luzerner Landeskirche primär zwei Ziele erreichen: Mitgliedern, die einen Austritt wegen der Steuern in Erwägung ziehen, Gegenargumente liefern. Und Mitgliedern, die sich mit der Institution nicht mehr so verbunden fühlen, aufzeigen, was sie an ihrem Wohnort alles ermöglichen. «Und wer weiss, vielleicht treten die einen oder anderen auch wieder ein», sagt Sandra Huber. Dieser Schritt sei so einfach wie der Austritt. Grundsätzlich reicht ein Brief, E-Mail oder Telefon an die Pfarrei des Wohnorts. Mehr dazu gibt es auf www.kircheneintritt.ch.

Generell wolle man mehr darüber reden, dass die Kirche einen Mehrwert biete, so Huber. «Wer Bescheid weiss, sieht auch die Folgen sinkender Kirchensteuer-Einnahmen.» Natürlich sei es schwierig, einem allgemeinen Trend entgegenzuwirken. Doch einen Versuch sei es allemal wert. «Wir sind schliesslich von unseren Leistungen überzeugt und wollen Transparenz schaffen.»