«Luzerner Velonetz jetzt!»: Gegenvorschlag der Stadt Luzern

Gegenvorschlag zu Initiative Luzerner Stadtrat will statt «Velobahnen» nun «Velohauptrouten» bauen Der Luzerner Stadtrat hat einen Gegenvorschlag zur Initiative «Luzerner Velonetz jetzt!» von Pro Velo erarbeitet. Ziel ist, in der Stadt Luzern innerhalb von zehn Jahren ein 27 Kilometer langes Netz aus Velohauptrouten zu realisieren. Martin Messmer 05.11.2021, 11.49 Uhr

«Luzerner Velonetz jetzt!»: So heisst die Initiative von Pro Velo Luzern, die innert zehn Jahren ein Velobahnnetz für Luzern fordert. Nun äussert sich der Stadtrat zu dieser Initiative mit einem Gegenvorschlag. In einer Mitteilung schreibt er, er nähme «die Grundanliegen der Initiantinnen und Initianten auf», passe die Rahmenbedingungen aber so an, «dass ein qualitativ gutes Netz realisiert werden kann, das wichtige Quell- und Zielorte verbindet». Für die Umsetzung beantragt der Stadtrat einen Sonderkredit von 19,53 Millionen Franken. Die Volksabstimmung soll am 15. Mai 2022 statt stattfinden.

Das fordert die Initiative «Luzerner Velonetz jetzt!»

Die Initiative «Luzerner Velonetz jetzt!» wurde vor einem Jahr eingereicht. Sie verlangt, dass das Reglement für eine nachhaltige städtische Mobilität ergänzt wird. Die Initiantinnen und Initianten wollen innerhalb von zehn Jahren ein mindestens 20 Kilometer langes Netz aus sternförmigen sowie tangentialen Velobahnen, wie die Stadt schreibt. Sie sollen weitgehend getrennt von Fuss- und motorisiertem Individualverkehr geführt werden und je Fahrtrichtung eine Breite von mindestens zwei Metern aufweisen.

Der Stadtrat ist mit den «Grundanliegen der Initiative einverstanden und hat sie auf ihre Umsetzbarkeit überprüft», teilt er am Freitag mit. Doch habe Überprüfung gezeigt, dass ein Velobahnnetz, wie sie in der Initiative gefordert werden, innerhalb von zehn Jahren nur schwierig realisiert werden könne. «Grund dafür ist, dass die Velobahnen gemäss Initiativkomitee pro Fahrtrichtung eine Mindestbreite von zwei Metern haben und weitgehend vom Auto- und Fussverkehr getrennt sein müssen. Dies hätte zur Folge, dass an einigen Orten Massnahmen wie Landerwerbe oder Eingriffe in Grünräume oder Vorgärten notwendig wären, die kaum realisierbar oder unverhältnismässig teuer wären.» Die geforderten Mindestbreiten würden aus Sicht des Stadtrates verursachen, dass «Lücken im Netz nicht geschlossen, wichtige Ziele über grössere Entfernungen nicht mit dem Velobahnnetz verknüpft und einzelne Quartiere nicht erschlossen werden können».

Seine Argumentationslinie macht der Stadtrat am Beispiel des Freigleis geltend: «Da beim Veloweg auf dem ehemaligen Zentralbahntrassee die geforderter Mindestbreite gemäss Initiative nicht gegeben ist, würde er nicht als Velobahn zählen oder müsste ausgebaut werden.»

Das Freigleis in der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Mai 2017)



Der Stadtrat spricht deshalb in seinem Gegenvorschlag nicht von Velobahnen, sondern von «Velohauptrouten», die als Velostrassen, Radwege oder Radstreifen geführt werden. Deren Ausgestaltung will die Regierung auf den Standards für den Veloverkehr der Stadt Luzern ausgestalten, in der Regel mit einem Minimalmass von 1,8 und einem Optimalmass von 2,5 Metern. In dieser Spannbreite sollen jeweils je nach Situation und Bedarf die optimalen Breiten für Velowege und Velostreifen definiert werden.

Die Überprüfung habe zudem gezeigt, dass auch die weitgehend vom motorisierten Individualverkehr getrennte Verkehrsführung nur schwierig erfüllt werden kann. Der Stadtrat schlägt deshalb vor, «weitgehend» durch «nach Möglichkeit» zu ersetzen, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Ziel ist ein durchgängiges, sternförmiges und tangentiales Velohauptroutennetz»

Der Stadtrat sei aber überzeugt, mit dem Gegenvorschlag eine gute Lösung anzubieten. «Sein Ziel ist ein durchgängiges, sternförmiges und tangentiales Velohauptroutennetz, das wichtige Quell- und Zielorte wie Stadtzentrum, Altstadt, Bahnhöfe und Quartiere verbindet.» Dank den Anpassungen werde es möglich sein, innerhalb von zehn Jahren ein Netz von 27 Kilometern zu schaffen, dass den Standards für den Veloverkehr der Stadt Luzern entspricht. Die Initianten hatten mindestens 20 Kilometer gefordert.

Der Stadtrat hat auch schon konkrete räumliche und finanzielle Pläne. So sind zwei Millionen Franken des Kredits für die Planung einer neuen Reussquerung im Bereich des Reusszopfes reserviert. Grund dafür sei der Xylofonweg. Wegen seiner geringen Breite von maximal drei bis vier Metern und der hohen Nutzung durch zu Fussgängerinnen und Fussgänger und Velofahrende komme es dort «immer wieder zu Konflikten». «Ein Ausbau ist aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse, der Begrenzung durch die Bahnlinie und die Querung der Bahngleise nicht oder nur sehr schwierig und mit einem unverhältnismässigen Aufwand möglich.» Der Stadtrat will deshalb den bestehenden Veloweg auf der rechten Uferseite verbessern und attraktivieren und über eine Brücke beim Reusszopf Richtung Seetalplatz, Reussbühl und Emmenbrücke führen.

Kürzlich wurde übrigens bekannt, dass Pro Velo zwei neue Initiativen nachlegt: Der Interessensverband fordert in Emmen und Kriens eine bessere und sicherere Veloinfrastruktur.