2G plus: So reagieren Luzerner Clubs auf die Verschärfung

Ab Montag: 2G plus in Discos «Katastrophe!» – so reagieren Luzerner Clubbetreiber auf die verschärften Coronaregeln Bis zu 75 Prozent weniger Gäste: Luzerner Clubs hadern bereits mit 2G. Noch schärfere Regeln kommt für die Bar- und Clubkommission «faktisch einem Berufsverbot» gleich. Roman Hodel 17.12.2021, 21.45 Uhr

Was die meisten Luzerner Clubs seit dem vergangenen Wochenende bereits eingeführt haben, also Zutritt nur noch mit 2G – geimpft oder genesen –, gilt ab Montag fix verordnet vom Bundesrat. Allerdings ist es sogar 2G-plus. Wer Einlass will, muss zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen. Es sei denn, die letzte Impfung oder Genesung liegt weniger als vier Monate zurück.

«Für uns ist das eine Katastrophe», sagt Paulo Marques, Mitinhaber von «El Cartel» am Luzerner Inseliquai: «Wir zählten am letzten Wochenende mit 2G rund 65 Prozent weniger Gäste als ein Wochenende zuvor mit 3G.» Sie seien ein Secondos-Club, viele Besuchende seien «halt nicht geimpft». «Darum werden wir dieses Wochenende mit 3G fahren», so Marques. Dies bedeutet jedoch, dass die Gäste beim Tanzen eine Maske tragen müssen. Und wie geht's ab nächster Woche weiter? «Das entscheiden wir im Verwaltungsrat – aber unter diesen Umständen können wir den Club nicht rentabel betreiben und werden wohl vorübergehend schliessen.»

Mit 2G-plus wird es in den Clubs wohl noch leerer. Symbolbild: Valentin Flauraud/Key

Rok Klub streicht Weihnachtsparty, an Silvester ist aber offen

Dieses Wochenende ist im Rok Klub unter dem Hotel Flora noch tanzen mit 2G angesagt. Die Party am 24. Dezember mit 2G-plus hat der Rok Klub nun aber gestrichen, wie Chef Philipp Kathriner sagt: «Denn dass die Leute sich nach dem Familienfest und vor dem Clubbesuch noch testen gehen lassen, dürfte doch eher eine Herausforderung werden.» Am 31. Dezember und 1. Januar werde der Club jedoch offen sein. «Das sind besondere Daten, und wir nehmen mal an, dass die Testbereitschaft gross sein wird», so Kathriner. Und danach? «Wir werden 2G-plus Anfang Januar sicher ausprobieren, aber wenn die Zahlen weiterhin so tief bleiben, müssen wir eine vorübergehende Schliessung in Betracht ziehen.» Er sieht 2G-plus für grössere Clubs wie das Rok sehr skeptisch: «Wir zählten letztes Wochenende mit 2G halb so viele Gäste wie mit 3G.» Leider hätten Clubs in der Politik einen tieferen Stellenwert als Beizen oder Konzertlokale. Ausfallentschädigungen wie für letztere gibt es nicht. Kathriner sagt:

«Ich hoffe wirklich, dass man auch an uns denkt.»

Philipp Waldis, Betreiber des Vegas Clubs Kriens und Lounge & Gallery Zug, ist mit 2G-plus ebenfalls alles andere als glücklich: «Trotzdem werden wir es versuchen.» Immerhin verfügten seine beiden Clubs je über ein Testcenter. Im Vegas sei die Nachfrage am letzten Wochenende mit erstmals 2G ebenfalls geringer gewesen als zuvor mit 3G. «Es sind eben auch Geimpfte, die nicht mehr kommen, aus Solidarität mit ungeimpften Kollegen», sagt Waldis. Er kritisiert, dass die Pandemiebekämpfung nun vor allem wieder auf dem Buckel der Jungen laufe: «Mit einem Lockdown für alle müsste die ganze Gesellschaft ihren Beitrag leisten.» Zumal sich die jungen Leute nun vermehrt sonst irgendwo treffen würden, wo es weder Tests noch Kontrollen gebe. «Ist das denn besser?», fragt Waldis.

So voll war der Vegas Club früher. Bild: PD/Vegas Club

Neubad: Weniger Gäste im Club, «aber es ist machbar»

Im Gegensatz etwa zum Vegas oder Rok kann das Luzerner Neubad für Veranstaltungen und den Club Ausfallentschädigungen beantragen, denn das Haus gilt als Kulturbetrieb. Trotzdem ist die Situation auch hier schwierig. «Am letzten Wochenende kamen deutlich weniger Gäste in den Club, es ist aber machbar», sagt Philippe Weizenegger, Co-Leitung Veranstaltungen. Dennoch habe man die für den 24. Dezember geplante Weihnachtsparty nun abgesagt. Der Club ist mit 2G noch am Samstag offen, das Bistro am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Danach geht das ganze Neubad bis am 11. Januar in die Betriebsferien. «Ob wir danach Konzerte und Partys mit 2G-plus durchführen, entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt», sagt Weizenegger. «Wir wollen uns da auch noch mit den anderen Luzerner Kulturhäusern und Clubs absprechen.»

Wie der «Südpol» in Kriens, der ebenfalls als Kulturbetrieb gilt, mit dem Clubbetrieb weiterfährt, entscheidet das Leitungsteam am Montag. Raphi Spiess, Leiter Musik, sagt: «Den Entscheid werden wir auf unserer Website kommunizieren.» Aktuell gilt im Club die 2G-Regel. «Mit dieser sind wir angesichts der Situation zufrieden und können dieses Wochenende einen geregelten Clubbetrieb sicherstellen.»

Fehlende Testkapazitäten, aufwendigere Einlasskontrollen

2G-plus komme für die Nachtkultur «faktisch einem Berufsverbot» gleich, sagt Gianluca Pardini im Namen der Bar- und Clubkommission Luzern, in der über 20 Clubs und Bars zusammengeschlossen sind. «Bereits 2G hat in vielen Clubs schweizweit zu Besucherrückgängen von bis zu 75 Prozent geführt», sagt er und befürchtet mit dem «Plus» noch Schlimmeres: «Zum einen fehlt es an Testkapazitäten, zum anderen werden die Einlasskontrollen noch aufwendiger.» So muss etwa die Security bei jedem Gast checken, ob bei ihm oder ihr kein Testergebnis nötig ist, weil die letzte Impfung weniger lang als vier Monate her ist. «Die Clubs versuchen seit bald zwei Jahren jegliche Massnahmen mitzutragen und stehen nun wieder als eine der wenigen Branchen mit solchen Restriktionen da, das ist nicht fair», sagt Pardini und fügt an:

«Der Bundesrat hätte besser eine Schliessung angeordnet, dann hätten die Clubs wenigstens Anspruch auf eine Härtefallentschädigung.»

