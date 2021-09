Luzerner Fasnacht 2022: Diese vier Szenarien wären möglich

Geimpft, getestet, genesen Lozärner Fasnacht 2022 nur mit Zertifikat? Diese vier Szenarien sind denkbar Was die Basler bereits verkündet haben, gilt auch für Luzern: Die Fasnacht 2022 soll stattfinden, mit Schutzkonzept. Angedacht ist etwa ein Umzug auf einer längeren Route. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Findet sie statt? Oder findet sie nicht statt? Es ist die Frage aller Fragen, die die Luzerner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler allmählich umtreibt. Zwar dauert es noch etwas mehr als fünf Monate bis zum Startschuss, der Schmudo ist nächstes Jahr am 24. Februar. Doch die Guuggenmusigen, Wagengruppen und all die fasnächtlich orientierten Vereine, Zünfte und Gesellschaften brauchen eine gewisse Planungssicherheit.

Solche Bilder wollen wir nächstes Jahr nicht mehr sehen – die leere Hertensteinstrasse am Schmudo-Morgen 2021. Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021)

Dann schon lieber so was: Die Rotsee-Möven Littau am Schmudo vor eineinhalb Jahren auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Februar 2020)

Basel will eine Fasnacht durchführen, «die diesen Namen auch verdient»

Die Basler haben sich vergangene Woche schon mal verlauten lassen. Demnach wollen sie nach zwei Jahren Zwangspause wieder eine Fasnacht durchführen, «die diesen Namen auch verdient», hiess es in einer Mitteilung des ­Comités. Es geht davon aus, «dass die Fasnacht stattfindet, und tut ­alles für deren Realisierung». Ein fixfertiges Konzept gibt es jedoch noch nicht, «dafür müssen weitere Entwicklungen der Pandemie dennoch abgewartet und berücksichtigt werden». Das Comité schreibt von «situationsbezogenen Schutzmassnahmen». Was das genau heisst, ist nicht klar. Eine Zertifikatslösung ist somit denkbar – aber nicht definiert.

Und in Luzern? Unsere Zeitung weiss, dass die Fasnachtsgewaltigen ebenfalls an eine Durchführung der Fasnacht glauben. Auch wenn sich bis Ende Februar punkto Pandemie noch viel ändern dürfte.

Diese vier Szenarien sind denkbar: Optimistisch: Die Fasnacht findet statt wie früher. Es gibt keine oder kaum Einschränkungen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass der Bund Grossveranstaltungen über 1000 Personen ohne Schutzkonzept zulässt. Dies wiederum hängt von der Impfquote ab. Diese müsste für die Herdenimmunität bei 80 Prozent liegen. Das Bundesamt für Gesundheit hat sie wegen neuer Coronavarianten etwas angehoben. Aktuell ist aber erst etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung zwei Mal geimpft. Offene Frage: Wird hier die nun gültige Zertifikatspflicht für einen genügend grossen Impfschub sorgen?

Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) befindet sich gemäss dessen Mediensprecher Peti Federer im Austausch unter anderem mit Basel. Er sagt: «Auch wir in Luzern wollen nächstes Jahr unbedingt richtig Fasnacht machen.» Ihnen sei aber gleichzeitig bewusst, dass zum heutigen Zeitpunkt eine Bewilligung für Umzüge unrealistisch wäre. «Doch bis im Februar passiert noch viel und wir sind optimistisch, dass wir einen Weg finden können, um Umzüge durchzuführen», sagt er. Zu den möglichen Szenarien will sich Federer noch nicht äussern und vertröstet auf eine baldige Medienkonferenz. Er verspricht:

«Wir wollen möglichst bald ein Signal an alle organisierten Fasnächtler aussenden – und zwar zusammen mit allen anderen grossen Luzerner Fasnachtsorganisationen.»

Vereinigte warten auf den nächsten runden Tisch zur Fasnacht

Wie bald sich die Vereinigten als grösster Fasnachtsverband der Zentralschweiz positionieren, ist jedenfalls noch offen. Deren Präsident Röbi Marty verweist auf den nächsten runden Tisch, den die Fasnachtsorganisationen und die Behörden von Stadt und Kanton auf Ende September geplant haben. Vorher werde bei ihnen nichts beschlossen. Im vergangenen Jahr hatte der Vorstand der Vereinigten noch am längsten an die Durchführung einer Fasnacht und insbesondere ihres Monstercorsos geglaubt – was nicht überall gut angekommen ist. Marty sagt:

«Wir haben daraus gelernt und sind deshalb bezüglich nächster Fasnacht einfach mal zurückhaltend optimistisch.»