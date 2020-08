Geisselheiland kann jetzt in der Luzerner Hofkirche bestaunt werden Eine bedeutende Skulptur der Passionsfrömmigkeit aus der Zeit um 1700 wird jetzt an Führungen im Stiftsschatz gezeigt. Hugo Bischof 10.08.2020, 18.10 Uhr

Der Luzerner Geisselheiland. Bild PD

In der Hofkirche Luzern finden nach einer coronabedingten Pause wieder öffentliche Führungen durch den Stiftsschatz statt. Dabei ist erstmals der bereits auf Ostern hin restaurierte Geisselheiland zu sehen. Es handelt sich dabei um eine bedeutende Skulptur der Passionsfrömmigkeit aus der Zeit um 1700. Die Skulptur ist vor kurzem im Stiftsschatz entdeckt worden. Sie stand zuvor jahrzehntelang unbemerkt in einem Schrank. Es ist eine Darstellung des vor der Kreuzigung zur Geisselung an einen Pfahl gefesselten Jesus.