Geisslechlöpfe Ein Handwerk und ein gut gehütetes Firmengeheimnis: Das steckt hinter den Willisauer Geisseln Die Seilerei Herzog aus Willisau ist führend in der Herstellung der Geisseln für das Geisslechlöpfe. Inhaber Guido Herzog gewährt einen Einblick in die Produktion. Niels Jost 06.12.2021, 21.31 Uhr

Seit geraumer Zeit «chlöpft» es wieder in den Quartieren und auf den Strassen in ganz Luzern. Landauf, landab wird durch das Geisslechlöpfe der Samichlaus angekündigt. Der Brauch, der aus der vorchristlichen Zeit stammt, ist so simpel wie eindrücklich: Mit beiden Händen hält man den Stecken fest, schwingt die daran festgemachte Geissel ruckartig nach vorne. Die Spitze erreicht Überschallgeschwindigkeit, ein lauter Knall hallt durch die dunkle Adventsnacht.

Die Geisslechlöpfer sind wieder auf den Strassen unterwegs. Bild: Pius Amrein

Ursprung: Mit Geisseln Geister vertreiben Das Geisslechlöpfe – auch Klausgeisseln genannt – stammt aus der vorchristlichen Zeit. Vermutet wird, dass im keltischen und germanischen Heidentum mit dem Knallen die bösen Wintergeister und andere Dämonen vertrieben werden sollten. Diese entkämen in der Zeit der Wintersonnenwende aus dem Totenreich. Mit der Christianisierung der Schweiz ab zirka dem 4. Jahrhundert wurde diese heidnische Sitte übernommen, ihre Bedeutung jedoch dem neuen Glauben angepasst. (jon)

Das Geisslechlöpfe erlebt dieser Jahre einen Boom. Zumindest macht Guido Herzog diese Beobachtung. Er muss es wissen – schliesslich ist seine Firma, die Seilerei Herzog AG aus Willisau, die Herstellerin von Geisseln schlechthin. Herzog sagt:

«Das Brauchtum wird wieder stärker gepflegt und an die nächste Generation weitergegeben.»

Er führt dies zum einen auf die geburtenstarken Jahrgänge zurück. Zum anderen stelle er fest, dass sich wegen Corona vermehrt auch wieder Erwachsene zum «Chlöpfe» treffen würden. Gerade im vergangenen Jahr, als viele Freizeitaktivitäten eingeschränkt gewesen seien, habe sich das Geisslechlöpfe als gute Alternative angeboten, da man sich ohnehin draussen, in kleinen Gruppen und mit gebührendem Abstand treffen musste.

Schwierigkeit: Die Geissel muss immer dünner werden

Herzog führt in die Werkstatt seines Familienunternehmens, welches sein Grossvater in den 1950er-Jahren gründete. Das Rattern von Maschinen ist zu hören, überall liegen und hängen Seile. Hier werden sie gedreht, geflochten und gewebt, zum Einsatz kommen sie bei der Feuerwehr, beim «Ritiseili» auf dem Spielplatz oder auf der Baustelle.

Das ganze Jahr über stellen der gelernte Textilingenieur und sein Team neben vielen anderen Seilen auch Geisseln her. «In Handarbeit», wie Herzog erzählt. Denn:

«Es gibt keine Maschine, welche die gegen vorne dünner werdende Form der Geissel so anfertigen könnte.»

In einem ersten Schritt wird ein langes Seil in konischer Form von vorne nach hinten immer dünner hergestellt. Wie das funktioniert, sei ein gut gehütetes Firmengeheimnis. Nur so viel sagt der Firmeninhaber: «Die Klausgeissel ist zu 100 Prozent ein Naturprodukt aus Hanf.» Da Hanffasern ein hohes Eigengewicht hätten, fliege die Geissel stabil durch die Luft.

In einem zweiten Schritt wird die eigentliche Geissel hergestellt. Hierfür befestigt Herzog das Seil an einem sich drehenden Haken. Mit routinierten Handgriffen und mit Hilfe eines Holzstabs dreht er das Seil Stück für Stück ein. Während es oben gut einige Zentimeter dick wird, bleibt es gegen unten dünn.

Mit ihren 30 Jahren Berufserfahrung weiss Helen Isenschmid genau, wie sie die Geissel anfertigen muss. Bild: PD

Von 1,50 bis 4,20 Metern Länge

Produziert werden Geisseln von 1,50 bis 4,20 Metern Länge. Zu wem welche Länge passt, sei individuell und abhängig von der Körpergrösse, Physis und Technik. Herzog verkauft sie direkt bei sich in Willisau, über seinen Onlineshop sowie an Händler in der ganzen Zentralschweiz und dem nahen Aargau.

Herzog ist stolz, dass er mit seiner Manufaktur zum Erhalt des Brauchtums beitragen kann. Der November sei «schön, aber auch streng», wie er sagt. Doch die Freude der Kinder, wenn sie eine eigene Geissel erhalten, sowie das «Chlöpfen» in den Quartieren zu hören, sei Lohn genug.