Westansicht des soeben fertiggestellten Hotels National 1870. Die frisch bepflanzte Quai-Anlage muss noch fertiggestellt werden. Bild Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung.

Am 1. Juli 1870 wurde das Hotel National in Luzern eröffnet, gebaut im Stil der Neurenaissance und des Neubarocks. Die Eröffnung stand unter einem ungünstigen Stern. Denn am 19. Juli 1870 begann der deutsch-französische Krieg und brachte den Tourismus zum Erliegen. Der Krieg (an den das berühmte Castres-Rundgemälde vom Übertritt der geschlagenen französischen Ostarmee in die Schweiz im Luzerner Panorama erinnert) fand zum Glück kurz vor Beginn der Sommersaison 1871 ein Ende, worauf «die europäische Noblesse sich wieder auf Reisen machte» und auch das Hotel National «seinen Betrieb vollumfänglich aufnehmen konnte». So formuliert es Sibylle Birrer in einem zum 140-Jahr-Jubiläum des «National» erschienen Buch 2010.

Zuerst bestand das Hotel nur aus dem 84 Meter langen und 27 Meter hohen Westtrakt. Es wurde danach in zwei Etappen zum heutigen Grand Hotel National erweitert (ausführliche Chronologie am Ende des Artikels).

Wir hatten Gelegenheit, mit dem heutigen Besitzer Raimondo P. Erculiani und den beiden weiteren Verwaltungsratsmitgliedern Sibylle Hurschler und Remigi Hurschler einen Rundgang durch das «National» zu machen. Ein spannendes Eintauchen in die Vergangenheit, verbunden mit vielen Reminiszenzen.



Raimondo P. Erculiani, Besitzer des Grand Hotel National Luzern und Verwaltungsratsmitglied Sibylle Hurschler im Treppenhaus des Hotels.

Bild: Nadia Schärli, 26. Mai 2020

Ursprünglich betraten die Gäste das Hotel vom See her, im Bereich des heutigen Restaurant Franz. «Sie wurden auf dem Quai teils mit Kutschen heranchauffiert», sagt Erculiani.

Eingangs- und Haupthalle des Hotels National Mitte der 1870er Jahre. Die Hallenwände sind mit Marmor-Imitaten gestaltet, die Decke ist mit Malereien verziert. Links ist der Boden aus weissem Carrara-Marmor und schwarzem «Marquino» erkennbar. Archiv Grand Hotel National Luzern

Der Boden der alten Eingangshalle ist bis heute erhalten; er besteht aus schachbrettförmig zusammengefügtem weissen Carrara-Marmor und schwarzem «Nero Marquino». Heute befindet sich der Haupteingang ins «National» im später entstandenen Osttrakt des Hotels.



Die alte Eingangshalle wurde 2003 so weit wie möglich wieder in den Originalzustand zurückversetzt und dient heute als Restaurant. Bild Hotel National

Das alte Treppenhaus von 1870 blieb bis heute erhalten. Es zeugt vom Glanz und Luxus der frühen Jahre.

Das alte Treppenhaus im Grand Hotel National Luzern steht unter Denkmalschutz. Bild Nadia Schärli (26. Mai 2020)

Das «National» stellte in den Anfangsjahrzehnten eine geschlossene, exklusive Welt dar, einen «Mikrokosmos der Extraklasse», schreibt die Jubiläumsbuch-Autorin Sibylle Birrer. Das aufstrebende Bürgertum habe sich in einem Hotel nicht nur das gewünscht, «was man vom eigenen Zuhause kannte, sondern auch das, was man in den Häusern der noch Nobleren vermutete. (…) Im Zuge der Industrialisierung reich geworden, wollte man an der Grossartigkeit aristokratischen Lebens teilhaben.»

César Ritz (1850-1918). Archiv Hotel National

Der Walliser Bauernsohn, 1850 in Niederwald im Goms geboren, verdiente sich seine Sporen als Kellner in Paris, Nizza und Wien ab. Danach arbeitete er sich im Hotel Rigi-Kulm ab 1874 zum Chef de Service hoch. Dort wurde der damalige Besitzer des Hotels National, Alphons Maximillian Pfyffer, auf ihn aufmerksam. Er lud ihn zu einem Gespräch und bot ihm eine Stelle im «National» an. «In welcher Position denn?», fragte Ritz. «Als Direktor», antwortete Pfyffer. Ritz leitete das «National» von 1879 bis 1890. Mit den nach ihm benannten Hotels wurde Ritz später weltberühmt. In Luzern erinnert heute die Hotelschule César Ritz Colleges an ihn.

Auguste Escoffier (1846-1935) sitzend, flankiert von zwei Köchen. Archiv Hotel National

Der 1846 geborene Franzose wird heute weltweit als Erfinder der fanzösischen Haute Cuisine verehrt. Er startete seine Karriere im «Le petit Moulin Rouge» in Paris. Um 1881 holte ihn der mit ihm befreundete Cäsar Ritz nach Luzern. Schon damals war Escoffier für seine kulinarische Kreativität weitherum bekannt. In Luzern arbeitete er vorwiegend während der Sommermonate; im Winter war er in Spitzenhotels im Süden, etwa in Monte-Carlo tätig. Allen spektakulären Zutaten zum Trotz, plädierte Escoffier für «einfache» Zubereitungsweisen. 1890 verliessen Escoffier und Ritz Luzern und zogen nach London ins «Savoy».



«National»-Küchenbrigade 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Archiv Hotel National

Hermann Hesse und Thomas Mann trafen sich am 23. Juli 1947 zum Souper im Grand Hotel National. Danach verewigten sie sich mit einem gemeinsamen Eintrag im Gästebuch des Hotels. Nadia Schärli / Luzerner Zeitung

Das Grand Hotel National Luzern beherbergte unzählige berühmte Gäste aus Hochadel und Monarchie. Der Prince of Wales, später König Edward VII, sagte: «Wo Ritz ist, will auch ich hingehen», in Anspielung auf den damaligen «National»-Direktor César Ritz. Kronprinz Wilhelm von Preussen, später Kaiser Wilhelm II., logierte 1887, ein Jahr vor seiner Krönung, im «National». Kaiserin Elisabeth von Österreich («Sissi») war mehrmals hier. Im Mai 1902 kam der Schah von Persien für eine Nacht ins «National»; eine Staatskarosse fuhr ihn mit seinem Gefolge (inklusive Barbier und Küchenchef) unter unzähligen Blumengirlanden hindurch vom Bahnhof zum Hotel, wo die städtische Blaskapelle die persische Nationalhymne spielte. 1907 gastierten der König von Siam und der König von Rumänien im «National».

Am 22. August 1920 fand im Hotel National eine Sonderkonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giolitti und dem englischen Premier Lloyd George zur Vorbereitung der Versailler Friedensverträge statt. 1921 logierte ein indischer Maharadscha mit 45-köpfigem Gefolge im «National» (und bescherte dem Hotel Einnahmen von damals immensen 175'000 Franken). Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das «National» eine Zeitlang ein Ort des «komfortablen Exils» für abgedankte Könige, etwa den österreichisch-ungarischen Exkaiser Karl I. sowie die Könige Konstantin I und Georg II von Griechenland.

Auch berühmte Künstler waren im «National» zu Gast, so die französische Schauspielerin Sara Bernhardt. Rainer Maria Rilke schrieb 1923 nach seinem Besuch einer Freundin: «Toute la maison sent comme une belle fille qui sort du bain.»



Ab 1910 verfügte das Hotel National über einen eigenen elektrisch betriebenen Omnibus. Bild Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung

Im Grand Hotel National Luzern gab es zunächst viele unterschiedliche Gesellschaftsräume: Speisesaal, Fest- und Ballsaal, Bibliothek, Lesezimmer, Konversationszimmer, Musikzimmer, Rauchzimmer, Billardraum, Bridgezimmer, Bar. Es gab sogar einen Damensalon.

Veranda neben dem Haupteingang Mitte der 1870er Jahre. Sie diente zeitweise als Damensalon. Archiv Hotel National

Hier konnten sich die Frauen Handarbeiten widmen (Klöppeln, Sticken, Zeichnen) oder einen Roman lesen, während sich die Männer an der Bar trafen. «Früher war das offenbar so üblich», sagt Rasimondo Erculiani.



Die Zimmer im Hotel National waren zu Beginn sehr einfach eingerichtet, nichts im Vergleich zu den heutigen Luxus-Suiten! Sie hatten – heute unvorstellbar – weder Bad, Toilette noch fliessendes Wasser. Die Gäste mussten sich Etagen-Bäder mit 40 bis 50 anderen Gästen teilen. Das war damals auch in anderen Luxushotels üblich. Kein Wunder, dass es dort gelegentlich zu epidemischen Erkrankungen kam. Im «National» gab es 1902 einen Fall von Diphterie; 21 Gäste und 2 Angestellte steckten sich mit dieser Krankheit an.



Heute sind die Zimmer luxuriös ausgestattet:

Eine exklusive Suite im heutigen Grand Hotel National in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 26. Mai 2020)

Im grossen Speisesaal wurde in den Anfangsjahren allen Hotelgästen das gleiche Einheitsmenü serviert. Die aufgetischten Speisen seien zu Beginn «alles andere als feinsinnig» gewesen, schreibt Sibylle Birrer: «Zwar sind alle Gerichte aufs üppigste geschmückt oder bis zur Unkenntlichkeit mit Figuren, Landschaften oder Szenerien aus Zucker, Eis oder gar Schweineschmalz ‘verziert’. Aber das Dekor übertrumpft bei weitem die Qualität des Gekochten.» Gediegene A-la-carte-Menüs führte erst Auguste Escoffier ein.

Das Personal steht im Speisesaal bereit für den «Service par petit table», den Auguste Escoffier als grosse Neuerung einführte. Archiv Hotel National

Heute ist das Grand Hotel National für die ganze Bevölkerung offen. In diversen Restaurants kann vielfältig gespiesen werden. Neben dem Restaurant National gibt es das Klingler’s Ristorante (italienische Küche), das Jialu National (China-Spezialitäten) und seit neustem das «Franz», wo man österreichische Gerichte und am Nachmittag typische Wiener Kaffeehauskultur geniessen kann. Dazu kommen die National Bar und das Café César.



Alle historischen Fotos sind abgebildet im Buch: Sibylle Birrer, Grand Hotel National Luzern, Luxus und Gastlichkeit seit 140 Jahren, Verlag hier und jetzt, 2010. Auch viele der Informationen sind diesem Buch entnommen. Ein Buch zum 150-Jahr-Jubiläum des «National» ist in Erarbeitung.

