Geld für Unternehmen «Wir können das nicht auf Dauer machen»: Zentralschweizer Finanzdirektoren pochen auf Lockerungen Die Wirtschaft in der Zentralschweiz hat bis jetzt 3,3 Milliarden Franken erhalten. Das soll laut den Finanzdirektoren nicht so weitergehen. Sie fordern vom Bundesrat schnellstmögliche Lockerungen. Alexander von Däniken 12.03.2021, 16.05 Uhr

Es war eine Premiere mit der Forderung einer schnellen Derniere: Zum ersten Mal traten am Freitagmittag die Mitglieder der Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz vereint und physisch vor die Medien. Ihre Kernforderung an den Bundesrat: Die Einschränkungen für die Wirtschaft sollten «schnellstmöglich» aufgehoben werden. Dazu brauche es verbindliche Perspektiven und einen stärkeren Fokus auf Wirtschaft und Gesellschaft.

Viele Detaillisten haben mittlerweile wieder geöffnet. Das soll laut den Zentralschweizer Finanzdirektoren auch bald für alle anderen Branchen gelten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. März 2021)

Urs Janett, Urner FDP-Landesstatthalter und Präsident der Finanzdirektorenkonferenz, sagte, es sei sicher richtig, die einzelnen Menschen zu schützen und das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren. Doch die Ausgangslage sei jetzt eine andere als letztes Jahr. Jetzt seien bereits die meisten Risikogruppen geimpft, die Zahl der verfügbaren Impfdosen steige und auch getestet werde immer häufiger. Derweil würden aber die Nebenwirkungen der Eindämmungsmassnahmen spürbar zunehmen.

«Jetzt befindet sich auch die Wirtschaft im Spital. Und sie hängt am Tropf des Staates.»

Allein 1,85 Milliarden Franken an Covid-Krediten ausbezahlt

Durch diesen Tropf des Staates ist bereits viel Geld geflossen, wie der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) ausführte. Konkret hat die Wirtschaft in der Zentralschweiz bis jetzt 3,3 Milliarden Franken erhalten. Die Hauptbestandteile der Infusion: 1,85 Milliarden Franken an Covid-19-Krediten des Bundes, 944 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung, 105 Millionen Franken an Krediten der Kantone und 227 Millionen Franken an Härtefallunterstützung durch den Bund und die Kantone. Bei Letzterer sei die Tendenz steigend.

Die Unterstützung für Unternehmen sei richtig und wichtig, betonte der Luzerner Regierungspräsident. «Aus finanzieller Sicht muss hier aber festgehalten werden, dass wir das nicht auf Dauer machen können. Die Finanzmittel sind nicht unerschöpflich, im Gegenteil.» Denn das derzeitige Negativzinsenumfeld sei trügerisch, sagte der Zuger SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler. «Schulden sind Schulden und müssen zurückgezahlt werden.» Dafür müssten dann zusätzliche Steuern erhoben werden, womit ausgerechnet Gesellschaft und Wirtschaft zusätzlich belastet würden.

Nur Unterstützung, wo unbedingt nötig

Das Virus könne nicht ausgerottet werden, also müsse man versuchen, damit zu leben. Das bedinge Lockerungen. Nur so könnten Konkurse abgewendet sowie Depressionen und Existenzängste abgebaut werden. Die Zentralschweizer Finanzdirektoren fordern darum: die schnellstmögliche Öffnung der geschlossenen Wirtschaftsbereiche unter Einhaltung der Schutzkonzepte, das Herunterfahren der Unterstützung für Unternehmen – ausser sie muss in einzelnen Bereichen noch aufrechterhalten werden – sowie das Nutzen neuer Erkenntnisse für eine neue Normalität mit dem Virus.

Nun ist eine schnellstmögliche Öffnung relativ. «Wir wollen auch kein Datum festschreiben lassen», sagte die Obwaldner FDP-Finanzdirektorin Maya Büchi-Kaiser. «Aber es geht darum, wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen höher zu gewichten als bisher.» Das kann laut Urs Janett bedeuten, dass der Bundesrat weniger Wert auf positive Fälle lege. Und das kann laut Heinz Tännler auch bedeuten, «dass wir bei höheren Zahlen nicht gleich den Lockdown ausrufen».