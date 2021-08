Geldgeber «Keine Gefährdung für die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre» – so kooperieren Luzerner Hochschulen mit Unternehmen und Privaten Die Uni Luzern und die HSLU werden nicht nur durch öffentliche Gelder finanziert. Auch Unternehmen, Stiftungen oder Private beteiligen sich, was manchmal Anlass zu Kritik gibt. Salome Erni 28.08.2021, 05.00 Uhr

«Wir sind keine Bittsteller, sondern Gesprächspartner auf Augenhöhe» – mit diesen Worten wirbt die Uni Luzern auf ihrer Website für finanziellen Zustupf von Förderern. Denn nicht nur öffentliche Gelder finanzieren Hochschulen und Universitäten, sondern auch Spenden von Privaten und Unternehmen.

Lukas Portmann ist Kommunikationsbeauftragter der Uni Luzern. Bild: pd

Was sich hinter den versprochenen «attraktiven Angeboten» für die Förderer versteckt, sei aber keine Einflussnahme auf den Universitätsbetrieb und keine Gefährdung für die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre, so Lukas Portmann, der Kommunikationsbeauftragte der Uni Luzern.

Die Gegenleistung für finanzielle Zuwendungen beschränke sich auf die Öffentlichkeitswirkung und allenfalls den Zugang zu Veranstaltungen und Studierenden, erklärt Portmann. In der Regel geht die Initiative von der Uni aus, die sich für ein konkretes Projekt um Geldgeber bemüht.

Die Universität wird auch durch externe Partner finanziert. Bild: Pius Amrein (Archiv)

2014 verfasste sie Richtlinien für die Annahme von privaten Drittmitteln. Darin steht ausdrücklich, dass eine Einflussnahme von privaten Geldgebern auf Inhalt, Methoden oder Ergebnisse von Forschung und Lehre verhindert werden muss. Ausserdem liegen Personalentscheidungen in der Autonomie der Uni Luzern. Sichergestellt bleibt aber, dass beispielsweise Geschäftsgeheimnisse im Sinne der Geldgeber geheimgehalten werden können.

Öffentliche Sichtbarkeit als Gegenleistung zur Spende

Im Reglement der HSLU steht Ähnliches. Dort wird insbesondere auch die freie Meinungsbildung genannt. Weiter steht: «Mit Bedingungen oder Auflagen verbundene Zuwendungen dürfen nur dann angenommen werden, wenn die Bedingungen oder Auflagen mit der fachlich-wissenschaftlichen Ausrichtung der Hochschule in Einklang stehen.»

Unter den Donatoren der HSLU mit Beiträgen über 20'000 Franken sind viele Stiftungen wie die Ernst von Siemens Musikstiftung aufgeführt, aber auch einzelne Unternehmen wie BlackRock Asset Management Schweiz, das im Bereich Investment-Management tätig ist. Während für Spenden keine Gegenleistung erbracht werde, seien Unternehmen vor allem an Sponsoring interessiert, so die HSLU-Sprecherin Sigrid Cariola. Ihnen wird im Gegenzug zur Spende öffentliche Sichtbarkeit gewährt.

Etwa drei Viertel von Bund und Kantonen bezahlt

Im Jahr 2020 stammten fast 75 Prozent der Einnahmen der HSLU vom Bund und den Kantonen, an der Uni Luzern waren es etwa 80 Prozent. Darunter sind auch Mittel des Schweizerischen Nationalfonds, die durch Ausschreibungen vergeben werden. Dazu kommen neben Projektbeiträgen noch Studiengebühren sowie Fundraising-Beiträge. An der HSLU trugen Spenden und Sponsoring nur 0,3 Prozent zu den Einnahmen von 293 Millionen Franken bei, bei der Uni Luzern waren es 7,3 Prozent.

Spenden und Sponsoring tragen 0,3 Prozent zu den Einnahmen der HSLU bei. Im Bild ist die Hochschule für Design und Kunst. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 29. Januar 2021)

2020 standen auf der Liste der Gönner der Uni vor allem Schweizer Partner, darunter die beiden Amag-Erben Eva-Maria Bucher-Haefner und Martin Haefner mit gemeinsam über 170'000 Franken, römisch-katholische Institutionen mit über 400'000 Franken, die CSS mit 27'780 Franken oder die Schweizerische Paraplegiker-Stiftung mit 450'000 Franken. Gemäss Portmann wurden an der Uni Luzern bereits Donationen abgelehnt.

Ein besonderer Fall ist die Wirtschaftsfakultät der Uni Luzern, die zu einem grossen Teil mit privaten Mitteln aufgebaut wurde. Dass diese trotzdem unabhängig ist, bezweifelt Portmann nicht: «Einerseits wurden die Richtlinien zur Annahme von Drittmitteln angewendet, andererseits deckt die Fakultät nach dem Aufbau die relevanten Kosten mit öffentlichen Geldern und Studiengebühren.»

Neues An-Institut wird kritisiert

Aufsehen erregte vor kurzem die Gründung des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern. Drei Namen sorgten dabei in linken Kreisen für Ärger: Christoph Schaltegger, der als Dekan des Instituts verantwortlich ist für die inhaltliche Ausrichtung, der ehemalige NZZ-Feuilleton-Chefredaktor René Scheu, der Geschäftsführer des neuen Instituts ist, sowie Liftpatron Alfred Schindler, der das Amt des Stiftungsratspräsidenten bekleidet. SP-Kantonsrat Urban Sager reichte betreffend des neuen Instituts im Mai eine Anfrage an den Regierungsrat ein. Er kritisiert, dass die drei Verantwortlichen in Wirtschaftsfragen eine «konservativ-libertäre Haltung» teilten.

Christoph Schaltegger will sich zu dieser Kritik aktuell nicht äussern, zumal das Institut seine Arbeit noch gar nicht aufgenommen hat. Details werden demnach im Herbst bekanntgegeben. Im Januar sagte der Professor für Politische Ökonomie an der Uni Luzern gegenüber unserer Zeitung:

«Wir wollen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit Fakten und dem Aufzeigen von wirtschaftlichen Zusammenhängen bei der Meinungsbildung helfen.»

Dies solle in verständlicher Sprache, auf wissenschaftlicher Basis und in parteipolitisch neutraler Art und Weise geschehen.

Kantonsrat Urban Sager übt Kritik am IWP. Bild: Pd

Kantonsrat Sager ortet bei Letzterem aber Schwierigkeiten und sieht die wissenschaftliche Objektivität und politische Unabhängigkeit in Gefahr:

«Auf Wirtschaftspolitik gibt es verschiedene Sichtweisen. Diese Vielfalt wird durch die involvierten Persönlichkeiten nicht repräsentiert.»

Andrea Gmür, CVP-Ständerätin und Mitglied der Universitätsleitung Luzern, hat hingegen keine Bedenken bezüglich der Unabhängigkeit des IWP: «Unsere Professorinnen und Professoren betreiben wissenschaftliche, evidenzbasierte, unabhängige Forschung – nichts anderes. Forschungsresultate werden transparent publiziert. Das höchste Gut, das ein Wissenschafter, eine Wissenschafterin und gleichermassen eine Universität zu verlieren haben, ist die Reputation.» Mehr sorgt sich Gmür um die Unabhängigkeit von Hochschulen, wenn es um Kooperationen mit China geht.

Universität hat keine Bedenken bezüglich Unabhängigkeit

Unabhängig der federführenden Personen sieht Sager aber auch die Rahmenbedingungen kritisch. Beim neuen IWP handelt es sich um ein sogenanntes «An-Institut». Diese sind wie etwa auch das im vergangenen Jahr gegründete Urner Institut «Kulturen der Alpen» rechtlich selbstständige Einrichtungen, die jedoch personell und organisatorisch mit der Universität verflochten sind. So wird das IWP vollständig von der Stiftung finanziert und ist nicht zu einer Auskunft über Geldflüsse verpflichtet. Sager kritisiert: «Mit einer privatrechtlichen Stiftung wurde der Weg der finanziellen Intransparenz gewählt.»

Lukas Portmann, Sprecher der Uni Luzern, erklärt: «An-Institute ermöglichen der Universität Luzern eine stärkere Vernetzung und noch bessere Verankerung in der Zentralschweiz. Zudem eröffnen sie die Möglichkeit, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen, die sich sonst nicht ergeben hätten und die durch die Trägerschaft und Drittmittel finanziert werden.»

Beiträge zwischen 10'000 und Millionen Franken

Für Forschungsprojekte ist die Kooperation mit externen Partnern sowohl an der Uni Luzern wie auch an der HSLU üblich. Diese Geldgeber sind nicht mit Donatoren zu verwechseln, da sie projektgebunden bezahlen und selber wirtschaftliche Interessen an der Fragestellung haben. Im Jahr 2020 wurden 279 von 378 Forschungsprojekten an der HSLU so mitfinanziert und dadurch 60 Prozent der Kosten gedeckt. Dabei variiert die Dauer der Zusammenarbeit von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren und die Beiträge von 10'000 bis zu Millionen Franken. Die Initiative zu einer solchen Kooperation kann sowohl von der HSLU ausgehen als auch von Unternehmen, Behörden und Stiftungen, die für eine bestimmte Fragestellung einen kompetenten Partner suchen.

Sprecherin Cariola erklärt, dass ein typisches Beispiel so aussehen könnte: die HSLU, eine Stiftung sowie der Schweizerische Nationalfonds. Oder aber die HSLU, mehrere Unternehmen und die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung. Auch dort sei die Unabhängigkeit der Forschung gewährleistet. Denn einerseits definierte die HSLU einen Werterahmen, andererseits hat beispielsweise die Innosuisse zusätzliche Regelungen zur Unabhängigkeit der Forschung von wirtschaftlichen Partnern, die automatisch zum Tragen kommen.