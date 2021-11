Tragisch, schockiert: Reaktionen zum Alterszentrum-Aus Buchrain

Buchrain «Tragisch, schockiert, überrascht» – das sind Reaktionen zum Alterszentrum-Aus Alle Buchrainer Parteien bedauern die Schliessung des Alterszentrums Tschann – auch der Verein «Bueri aktiv 60 plus». Bei allem Verständnis gibt's aber Kritik an der Kommunikation. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.11.2021, 19.00 Uhr

Weil sich die Personalknappheit im Alterszentrum Tschann zugespitzt hat und der dringend nötige Ausbau selbst in abgespeckter Version zu teuer ist, zieht der Buchrainer Gemeinderat die Reissleine und schliesst den Betrieb.

An vorderster Front für das Alterszentrum eingesetzt hat sich stets der Verein «Bueri aktiv 60 plus». Dessen Präsidentin Heidi Zeder erfuhr aus den Medien vom Schliessungsentscheid: «Das hat mich schon etwas enttäuscht.» Der Verein habe beim Gemeinderat um ein klärendes Gespräch gebeten. Denn das Wohnen im Alter sei für ihren Verein ein zentrales Thema. Zumal noch viele Fragen offen seien. So befinden sich im Gebäude des Alterszentrums auch Alterswohnungen, die bleiben. Wer dort lebt, profitiert von Services des Zentrums und kann dort essen. Zeder sagt:

«Was passiert damit? Wie will der Gemeinderat diese Lücken im Angebot schliessen?»

Das Alterszentrum Tschann in Buchrain schliesst. Bild: Pius Amrein (18. November 2021)

Mit den Gedanken bei den Bewohnenden und Mitarbeitenden

Die SP wurde zwar wie die anderen Parteien vor den Medien informiert, dennoch zeigt sich Präsidentin Klara Vogel «komplett überrascht», wie sie sagt: «Gewiss haben wir Verständnis für den anspruchsvollen Entscheid.» Ihre Gedanken seien bei den Bewohnenden, die in ihrer letzten Lebensphase noch einmal ungewollt umziehen müssen und bei den Mitarbeitenden, die hoffentlich bald einen neuen Job finden. «Wir haben aber auch Fragezeichen», so Vogel. Mit der Schliessung sei das Problem von betreutem Wohnen im Alter keineswegs gelöst - im Gegenteil. Sie sagt:

«Wir erwarten, dass die Neuausrichtung unter Einbezug der Parteien und der neuen Kommission geschieht.»

Die Buchrainer GLP-Kantonsrätin Ursula Berset sagt: «Wir sind schockiert.» Man habe vom Gemeinderat gewusst, dass die Situation schwierig sei, gerade beim Personal, «aber nicht in dieser Deutlichkeit – da hätten wir uns von der Politik früher Informationen gewünscht». Qualität und Sicherheit stünden jedoch an erster Stelle und darum mache der Entscheid Sinn. Als nicht im Gemeinderat vertretene Partei sei man sehr interessiert an der neuen Kommission «Alter und Gesundheit». Berset: «Denn ein Angebot an lokaler Altersbetreuung erachten wir auch in Zukunft als wichtig.»

Der Eingang zum Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

Wie gehts weiter? Auch die SVP hat da ein paar Fragen

Der Schliessungsentscheid trägt gemäss Karin Hess, Kommunikationsverantwortliche der SVP Buchrain-Perlen, nicht zur Attraktivität von Buchrain bei: «Wir bedauern dies sehr für die Bewohner, Mitarbeiter und für die Buerer.» Sie fragt sich vor allem: Wie geht es weiter? Wie werden die ambulanten Dienstleistungen ausgebaut? Werden aus den Pflegezimmern Alterswohnungen? Die geplante Kommission bekomme jetzt eine andere Gewichtung.

Grosses Bedauern herrscht ebenfalls bei der «Mitte» - deren Präsident Walter Graf sagt: «Zwar kamen ‹stückliweise› Infos an die Öffentlichkeit, wonach die Situation schwieriger geworden sei, aber dass der Gemeinderat nun quasi die Notbremse ziehen musste, kommt für uns sehr überraschend.» Mit Blick auf die aktuell rund 50 pflegebedürftigen Buchrainerinnen und Buchrainer, die vor allem auswärts leben, sagt er:

«Der Bedarf für ein grösseres Pflegeheim ist klar gegeben – deshalb muss es für eine Gemeinde mit über 6000 Einwohnern auch in Zukunft eine Lösung im Dorf geben, das erwarte ich von der neuen Strategie.»

FDP-Präsident Armin Niederberger sagt: «Es ist zwar sehr tragisch, aber der Schritt ist mit den vorliegenden Informationen nachvollziehbar.» Der Gemeinderat habe diesen Entscheid gerade auch mit Blick auf die finanzielle und personelle Tragbarkeit «mit Vernunft und Weitsicht» gefällt. Gewiss sei es schade, wenn pflegebedürftige Buchrainerinnen und Buchrainer nicht mehr bis an ihr Lebensende im Dorf bleiben können, doch es gebe glücklicherweise gute Möglichkeiten in der direkten Umgebung. Und der Gemeinderat arbeite an alternativen Lösungen.

Für Anschlusslösungen laufen bereits Gespräche mit diversen Institutionen

Dass der Gemeinderat den Verein «Bueri aktiv 60 plus» nicht vorab informiert habe, sei ein Versehen, wie Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) einräumt. Man werde nächste Woche eine ganze Delegation des Vereins empfangen. Betreffend Anschlusslösungen für Bewohnende und Mitarbeitende stehe die Gemeinde bereits im Austausch mit je vier bis sechs Institutionen. Klar ist: Das Zentrum schliesst erst, wenn alle Bewohnenden ein neues Zuhause gefunden haben.