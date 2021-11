Höhere Pensen für Ebikoner Gemeinderat: Nur SP bleibt skeptisch

Gemeinde Ebikon Fast alle Parteien wollen Gemeinderäte im Hauptamt – nur die SP bleibt skeptisch Die Ebikoner Gemeinderäte sollen künftig über Pensen von 60 bis 80 Prozent verfügen. Das missfällt nur einer Partei: Die SP befürchtet einen erneuten Umbau der Verwaltung. Roman Hodel Jetzt kommentieren 08.11.2021, 12.16 Uhr

2024 wird die Gemeinde Ebikon den Einwohnerrat einführen. Dazu ist eine Gesamtrevision der Gemeindeordnung nötig. Im Rahmen der Vernehmlassung sind nun neun Stellungnahmen eingegangen: drei von Privatpersonen und je eine von den sechs Ortsparteien. Vor allem die künftigen Pensen des Gemeinderats werden darin thematisiert.

Die Mitte (eine Gemeinderätin und ein Gemeinderat) begrüsst, dass die «schlanke Organisation» kompatibel mit den Gemeindeordnungen der anderen K5-Gemeinden ist. Sehr wichtig ist der Partei laut Vernehmlassungsantwort aber auch, dass die Gemeinderäte wieder im Hauptamt und somit operativ tätig sind. Dies bedeute tiefere Dossierkenntnisse und einen verstärkten Dialog mit verschiedenen Anspruchsgruppen. Daher würde die Partei eher ein minimales Pensum von 70 Prozent befürworten. Vom Geschäftsführermodell will die Partei weg. Ihr schwebt dafür eine zentrale Stelle Gemeindedienste vor, welche die Fäden der einzelnen Abteilungen zusammenführt und vernetzt.

Der aktuelle Ebikoner Gemeinderat vor dem Gemeindehaus (von links): Hans Peter Bienz (Gemeinderat Planung & Bau), Andreas Michel (Gemeinderat Bildung), Susanne Troesch-Portmann (Gemeinderätin Finanzen), Daniel Gasser (Gemeindepräsident) und Mark Pfyffer (Gemeinderat Gesellschaft & Soziales). Bild: PD/Gemeinde Ebikon

Nichts wissen von Hauptämtern will die SP, die keinen Gemeinderat stellt: «Das teilamtliche Grundmodell mit Geschäftsführer gewährleistet eine klare Trennung zwischen operativen und strategischen Aufgaben und vermeidet mögliche Interessenkonflikte am ehesten.» Der geplante Modellwechsel führe zu einem (erneuten) Umbau der Verwaltung. «Mögliche Folgen wären Entlassungen und Kündigungen, Unruhe, Verlust von Kompetenz und Motivation», so die SP. Zumal der Modellwechsel gar nicht Teil der Abstimmung zum Einwohnerrat gewesen sei. «Moderate Anpassungen» der Pensen stellt die Partei hingegen nicht in Abrede.

Die FDP (ein Gemeinderat) unterstützt Hauptämter, «die nicht mit einem Vollamt zu verwechseln sind». Die bisherigen Teilpensen seien schon ohne Einwohnerrat nie realistisch gewesen, «es resultierten Mehrbelastungen bis hin zu Demissionen». Für die Debatten im Einwohnerrat seien vertiefte Dossierkenntnisse nötig. Das vorgeschlagene Mindestpensum von 60 Prozent, bei einer gleichzeitigen Obergrenze von total 400 Prozent für den Gesamtgemeinderat, erachtet die FDP als guten Kompromiss. Die Fachkompetenz und Personalführung bleibe bei den Abteilungsleitenden. «Es wird also keineswegs die ganze Verwaltung umgekrempelt, wie die SP Ebikon befürchtet», schreibt die FDP.

Für die gemeinderatslose SVP ist unbestritten, dass die Gemeinderäte künftig wieder im Hauptamt tätig sein müssen und dass die Tage des Geschäftsführermodells gezählt sind. «Mit der von der Spezialkommission vorgeschlagenen Spannbreite von 60 bis 80 Prozent können wir leben, auch wenn wir lieber fünf gleich grosse Pensen hätten», so Präsident Stefan Bühler. Nicht anfreunden kann sich die Partei zudem mit dem Umstand, dass nicht alle Kommissionen zum Einwohnerrat zählen, beispielsweise die Bürgerrechtskommission. «Aus unserer Sicht müssten alle zwingend parlamentarisch sein.»

Für die ebenfalls gemeinderatslose GLP ist wichtig, dass sich die Exekutive wie festgehalten selbst konstituiert und keine Ressortwahl durch die Bevölkerung stattfindet. Anstelle eines Minimalpensums von 60 Prozent sähe die Partei im Sinne einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie lieber den Begriff Hauptamt mit mindestens 51 Prozent. Trotz mehr operativer Führung seien starke Fachabteilungen unabdingbar. Als Chance sieht die GLP unter anderem höhere Dossierkenntnisse, als Risiko etwa organisatorische Unruhe in der Übergangszeit, mit erhöhter Fluktuation.

Mit dem Hauptamt erhalte der Gemeinderat eine ähnliche Stellung wie die Exekutiven der anderen K5-Gemeinden, finden die gemeinderatslosen Grünen: «Das ist zweckmässig für den gleichen Informationsstand.» Zudem fördere es die Dossierkenntnis und der Gemeinderat könne sowohl dem Einwohnerrat als auch der Bevölkerung fundiert Auskunft geben. Mit einem guten Einbezug der Verwaltung und vor allem der Mitarbeitenden sei der Übergang zum neuen Modell gewährleistet. «Sonst droht eine Abwanderung von qualifizierten Leuten», so die Grünen.

Gemäss Gemeindepräsident Daniel Gasser (Mitte) sind aufgrund der Vernehmlassung keine wesentlichen Anpassungen am Entwurf der Gemeindeordnung nötig. Denn das meiste sei zuvor bereits in der Spezialkommission, in der alle Parteien Einsitz haben, besprochen und abgesegnet worden. Nach dem definitiven Beschluss Mitte November werde die Botschaft für die Abstimmung vom 13. Februar 2022 vorbereitet. Gasser betont:

«Nur mit einem Ja an der Urne zur Revision können wir die Einführung des Einwohnerrats umsetzen.»

Was die künftige Pensengestaltung und die Organisation der Verwaltung betrifft, so verweist Gasser erneut auf den separaten Prozess Organisationsentwicklung, der nun aufgegleist wird: «Wir möchten möglichst bald Sicherheit und Perspektiven für die betroffenen Mitarbeitenden.» Daher rechnet er im Laufe des nächsten Jahres mit ersten Entwürfen.