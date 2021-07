Ebikon Gewerbezentrum statt Busdepot: Neues Projekt für «Filetstück» der Kirchgemeinde In der Nähe des Bahnhofs soll ein neues Gewerbezentrum entstehen mit Platz für mehrere Ebikoner Firmen. Den Baurechtszins kann die Kirchgemeinde mit Blick auf den Mitgliederschwund gut brauchen. Roman Hodel 22.07.2021, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sechs Jahre, nachdem die Kirchgemeindeversammlung von Ebikon die Abgabe eines eigenen Grundstücks im Gebiet Halte für ein Busdepot der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) abgelehnt hat, kommt wieder Bewegung in die Sache. Auf dem rund 8000 Quadratmeter grossen Areal namens Ronmatte, nicht weit von der SBB-Unterführung Buchrainstrasse und dem SBB-Bahnhof entfernt, soll ein vierstöckiges Gewerbezentrum entstehen. Aktuell befinden sich hier mehrere leerstehende Gebäude, darunter eine baufällige Scheune sowie ein Bauernhaus, ebenfalls in schlechtem Zustand.

Alles anzeigen

Die Kirchgemeinde hat das Projekt angestossen, der Ebikoner Architekt Roland Huwiler zeichnete die Pläne. Eine noch zu gründende Gesellschaft oder ein Konsortium wird das Gebäude erstellen und betreiben. In den unteren zwei Etagen ziehen die bereits in Ebikon ansässigen Firmen Holzbau Sticher GmbH, USE Metalltechnik AG und Ziswyler AG Apparate und Maschinen ein. Aus der Stadt Luzern stösst die LL Ladenbau & Lagertechnik AG dazu. Die oberste Etage mit rund 1000 Quadratmetern Fläche ist noch zu haben. Total werden hier rund 50 Personen arbeiten. Die Baukosten werden auf rund 18 Millionen Franken geschätzt.

Das künftige Gewerbezentrum, von Westen her gesehen. Visualisierung: PD

Zwei Firmen brauchen dringend einen neuen Standort

Von einem «Riesenglücksfall» spricht Gregor Erni, Leiter Geschäftsstelle der Kirchgemeinde Ebikon: «Einerseits müssen wir die baufälligen Gebäude auf dem Areal nicht sanieren, andererseits bezahlen Betriebe Kirchensteuer, und nun können wir ihnen quasi etwas zurückgeben.» Denn zwei der erwähnten Ebikoner Firmen benötigen dringend einen neuen Standort, weil sich der bisherige in der Landwirtschaftszone befindet. Der Kanton duldet dies nur noch auf Zusehen hin. Laut Erni hätte man das Grundstück problemlos jemand anderem im Baurecht abgeben können – an Interessenten mangle es nicht, doch:

«Es dem Meistbietenden abzugeben, entspricht nicht unserer Haltung gegenüber der Kirch- und Einwohnergemeinde.»

Die erste Hürde hat das Vorhaben bereits genommen: Die Kirchgemeindeversammlung hat die Abgabe im Baurecht kürzlich mit 86 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt. Ihre Bedingung: Der Zins pro Jahr muss mindestens 100'000 Franken betragen. Wie viel es schliesslich sein wird, ist Verhandlungssache. Es ist jedenfalls ein Betrag, «den die Kirchgemeinde mit Blick auf die schwindenden Mitgliederzahlen gut gebrauchen kann», wie Erni sagt. Aktuell zählt die Kirchgemeinde Ebikon 6900 Mitglieder.

Statt Mehrwert nur Mehrverkehr: CVP weibelte damals gegen das Busdepot

So klar die Versammlung diesmal Ja sagte zur Abgabe des Grundstücks, so umstritten war das Geschäft im Juni 2015. Damals lehnte man einen Baurechtsvertrag mit der Schmid Immobilien AG mit 69 Nein- zu 50 Ja-Stimmen ab. Das Ebikoner Bauunternehmen hätte auf dem Areal für die VBL ein Busdepot errichtet, das inzwischen in Root in der Gewerbezone Oberfeld steht. Doch die CVP weibelte im Vorfeld gegen das Projekt. Ihre Kritik: Statt Mehrwert bringe das Busdepot nur Mehrverkehr – es sei weder mit vielen zusätzlichen Arbeitsplätzen noch mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen. Es brauche eine nachhaltigere Lösung für das «Filetstück».

Das geplante Gewerbezentrum, von Süden her gesehen. Visualisierung: PD

Weil vor allem Ebikoner Firmen einziehen, dürften sich die Mehreinnahmen bei den Steuern allerdings in Grenzen halten. Erni sagt dazu: «Ohne das Gewerbezentrum besteht jedoch die grosse Gefahr, dass diese Betriebe wegziehen, denn es gibt in Ebikon kaum mehr freie Grundstücke oder Räume fürs Gewerbe – so gesehen, liefern wir einen Beitrag zum Erhalt von Steuereinnahmen auch für die Einwohnergemeinde.»

Blick auf das Areal Ronmatte, in der Mitte ist die baufällige Scheune zu sehen.

Archivbild: Dominik Wunderli

In den kommenden Monaten wird der Gestaltungsplan erarbeitet, danach folgt das eigentliche Baubewilligungsverfahren. Wenn alles rund läuft, sollen die Bauarbeiten im nächsten Frühling beginnen, Bezug wäre im Sommer/Herbst 2023.