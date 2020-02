Gemeinde Ebikon kauft Löwen Areal im Zentrum

Zwischen Dorf und Stadt: Darum sind die Ebikoner beim MParc-Projekt skeptisch

Warum polarisiert die Abstimmung zum MParc-Areal so stark? Ist Ebikon mit fast 14'000 Einwohnern wirklich noch Dorf oder schon Stadt? Es geht am 10. Februar auch um Identität, um Wachstumsängste. Das zeigt ein Rundgang in der Gemeinde.