Sagenmatt Ebikon: Jetzt wird das Baugesuch vorbereitet

Kundgebung Bundespräsident Cassis war nicht das einzige Bundesratsmitglied an Ukraine-Demo – SVP wittert Neutralitäts-Verstoss

Er begrüsste den ukrainischen Präsidenten Selenski über Video mit warmen Worten: Ignazio Cassis bekundete an der Kundgebung in Bern seine Solidarität. An der Demonstration nahm auch Simonetta Sommaruga teil. Das Thema Neutralität will Cassis nun in einen neuen Bericht klären.