Gemeinde Ettiswil plant im Ortsteil Kottwil ein neues Schulhaus – zuerst muss die Zonenplanänderung über die Bühne Am Montag steht ein wichtiger Entscheid an. Die Gemeindeversammlung muss der Änderung des Zonenplans zustimmen. Der Gemeindepräsident sagt: «Der Neubau ist ein Bekenntnis für zwei Schulstandorte». Roseline Troxler 14.08.2020, 05.00 Uhr

So soll das neue Primarschulhaus in Kottwil dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Bereits seit 15 Jahren gehört Kottwil zur Gemeinde Ettiswil. Ein wichtiges Thema bei der Fusion per Januar 2006 war die Beibehaltung von zwei Schulstandorten. Dies gilt nach wie vor, wie Gemeindepräsident Peter Obi (CVP) auf Anfrage sagt. In den nächsten Jahren soll das Schulhaus aus dem Jahr 1944 im Ortsteil Kottwil einem Neubau weichen. Dafür haben die Stimmbürger am 7. Juni einem entsprechenden Planungskredit klar zugestimmt.

An der Gemeindeversammlung vom kommenden Montag können die Stimmbürger nun einen weiteren wichtigen Entscheid fällen. Denn für den Neubau ist eine Änderung des Zonenplans nötig. Auf der Parzelle des alten Schulhauses soll auf einer Fläche von gut 100 Quadratmeter die Zone für öffentliche Zwecke erweitert werden. Dieselbe Zone wird am anderen Ende der Parzelle durch einen Landabtausch um fast dieselbe Fläche verkleinert. Während sich die zweigeschossige Wohnzone vergrössert, bleibt die Zone für öffentliche Zwecke praktisch identisch, wie es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung heisst. Dafür gehen gut 100 Quadratmeter Landwirtschaftsland verloren. Laut Peter Obi vereinfacht die Änderung des Zonenplans das Neubau-Projekt wesentlich.

Ortsteil Kottwil ist bei Familien beliebt

Der Gemeindepräsident betont die Wichtigkeit des Projekts für Kottwil. Obi betont:

«Das Angebot der Primarschule ist für die Standortqualität in diesem Ortsteil entscheidend. Es leben viele Familien in Kottwil.»

Daher habe der Gemeinderat das Projekt angestossen. «Der Neubau ist ein Bekenntnis für zwei Schulstandorte in unserer Gemeinde», betont der Gemeindepräsident.

Wie bis anhin sollen in Kottwil Kindergärtler bis Sechstklässler unterrichtet werden. Das neue Schulhaus soll Platz für drei gemischte Klassen mit 50 bis 60 Schülern bieten. Die Sekundarschule wird weiterhin in Ettiswil geführt.

Während der Bauarbeiten, die voraussichtlich im Januar 2021 starten, wird der Unterricht in einem Provisorium stattfinden. Obi rechnet damit, dass das neue Schulhaus im Juli 2022 bezugsbereit sein wird. Zuvor muss das Projekt allerdings noch eine weitere Hürde nehmen. Im Dezember sollen die Stimmbürger über den Baukredit befinden. Obi schätzt die Kosten für den Neubau auf vier bis fünf Millionen Franken.

In Ettiswil wird bereits an der Erweiterung gebaut

Das Thema Schulraum ist nicht nur im Ortsteil Kottwil aktuell. Auch in Ettiswil wird umgebaut. Grund ist laut Peter Obi der Lehrplan 21. Die Arbeiten für die Erweiterung der Schulanlagen sind in Ettiswil bereits im Gange. So wird derzeit ein Schulhaus aufgestockt. Im Januar sollen die neuen Räume bezugsbereit sein. Die Erweiterung kostet knapp 3Millionen Franken.

Hinweis: Die Gemeindeversammlung findet am Montag, 17. August, um 20 Uhr, in der Büelacherhalle in Ettiswil statt.