Egli-Zunft sammelt Geld für Spycher-Umzug und Aufbau am neuen Ort

Gemeinde Horw Egli-Zunft sammelt mit Modell-Spycher Geld für den Umzug ihres echten Spychers Einen mittleren sechsstelligen Betrag benötigt die Egli-Zunft für den Umzug ihres Spychers – und den Aufbau am neuen Ort im Felmis. Der sumpfige Boden dort verteuert das Projekt merklich. Roman Hodel Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem unbewilligten Mini-Umzügli hat die Egli-Zunft am vergangenen Sonntag die Horwerinnen und Horwer überrascht. Dabei liess die Egli-Zunft nicht nur ihren amtierenden Eglivater René I. Meyer durch das Dorfzentrum kutschieren, sondern führte auch ein Modell ihres Spychers im Massstab 1:7 mit:

Die Egli-Zunft mit ihrem Sujet Spycher-Züglete. Bild:Jakob Ineichen (Horw, 27. Februar 2022)

Bereits am Fasnachtsgottesdienst ein paar Stunden zuvor war der Wagen mit dem Modell-Spycher aufgetaucht. Der Grund: Die Egli-Zunft sammelt Geld für den Umzug ihres «echten» Spychers von der Neumattstrasse auf eine Wiese am Felmismoosweg. Gemäss Zunftmeister Cornel Buholzer kostet das Vorhaben «einen mittleren» sechsstelligen Betrag: «Dies sprengt unser Budget.» Zwar bürge die Gemeinde für einen Bankkredit, den die Zunft erst innerhalb von 30 Jahren amortisieren müsse, doch das reiche nicht. «Darum brauchen wir finanzielle Unterstützung», so Buholzer.

Dass das Projekt so viel kostet, kommt nicht von ungefähr. Zum einen verschlingt der Abbau am heutigen Standort und die eigentliche Züglete einige 10’000 Franken. Zum anderen ist laut Buholzer der Baugrund am Felmismoosweg schlecht:

«Die Adresse sagt’s ja schon – es ist eher sumpfig.»

Deshalb setze die Zunft auf den Bau eines Kellers, der vom Grundriss her etwas grösser als der Spycher sein wird. In diesem Untergeschoss kann sie dereinst nicht nur die heute im Dorf verteilten Bastel- und Lagerräume zusammenfassen, sondern vereinfacht gesagt auch den Spycher obendrauf setzen. Der Keller werde nur von einer Seite und «so wenig wie möglich sichtbar sein».

Auf dieser Wiese an der Felmismoosstrasse soll der Spycher hinkommen. Bilder: Boris Bürgisser

(Horw, 13. September 2020)

Nachbarn befürchten ein Partylokal

Das Baugesuch für den Spycher liegt bis am 21. März bei der Gemeinde öffentlich auf. Die Egli-Zunft hatte im Vorfeld mit Nachbarn Kontakt aufgenommen und ihr Projekt vorgestellt. «Wir spürten etwas Gegenwind, man befürchtet Lärmimmissionen», so Buholzer. Nachdem die Gärtnerei nebenan vor knapp drei Jahren ein Gesuch für Events im Gewächshaus eingereicht habe, hätten Nachbarn Bedenken, dass mit dem Spycher ein weiteres Eventlokal ins Quartier komme. «Doch dem ist nicht so», betont Buholzer und fügt an:

«Wir sind ein Vereins- und kein Partylokal und wir hatten in all den Jahren im Zentrum keine Reklamationen.»

Die Egli-Zunft wird ihren Modell-Spycher in den kommenden Monaten noch da und dort für ihre Sammelaktion einsetzen. Dieser ist übrigens das Werk engagierter Alt-Egliväter. Sie bauen normalerweise für den amtierenden Eglivater einen Umzugswagen. Doch weil letztes und auch dieses Jahr kein (richtiger) Umzug stattfand, war ihnen gemäss Buholzer etwas langweilig: «Da kamen sie quasi als Coronatherapie auf die Idee, den Spycher mit Hilfe von Plänen minutiös nachzubauen.» Das Ergebnis sei von einer «sensationellen Genauigkeit», wie er sagt.

Darum muss der Spycher am jetzigen Ort weg

Nötig ist der Umzug des Spychers, weil das Grundstück, auf dem er heute steht, anders genutzt werden soll. Die katholische Kirchgemeinde als Eigentümerin plant eine neue Überbauung. Dazu kommt, dass der Spycher – obwohl aus dem 18. Jahrhundert – nicht zum historischen Dorfkern von Horw gehört. Dieser wurde erst in den 1980er-Jahren von Ettiswil hierher verfrachtet. Deshalb ist er nicht Teil des Bebauungsplans Dorfkern Ost und muss weg. Letzterer wurde vom Einwohnerrat im vergangenen Oktober im zweiten Anlauf genehmigt.

Bis die Gemeinde Baugesuche für konkrete Projekte behandeln kann, dürfte es aber noch dauern. Deshalb musste die Egli-Zunft ihren Spycher auch nicht schon wie ursprünglich geplant im vergangenen November abbauen, sondern hat dafür mindestens ein Jahr mehr Zeit. Cornel Buholzer sagt:

«Das kommt uns mit Blick auf die Geldsammelaktion sehr gelegen.»

Hinweis: Weitere Informationen gibt's hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen