Horw Dorfkern Ost: Jetzt gibt der Einwohnerrat grünes Licht

Gemeinde Horw Im zweiten Anlauf: Jetzt ist das Parlament mit dem «Dorfkern Ost» einverstanden Weniger dicht bebaut, engere Strasse, Erhalt der Linden: Der Horwer Einwohnerrat gibt einstimmig grünes Licht für den Bebauungsplan Kernzone Dorfkern Ost. Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.10.2021, 20.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gebiet rund um die Horwer Pfarrkirche kann sich baulich moderat weiterentwickeln. Der Horwer Einwohnerrat hat den entsprechenden Bebauungsplan Kernzone Dorfkern Ost am Donnerstag in der zweiten Lesung einstimmig genehmigt. Es ist notabene der zweite Anlauf in dieser durchaus heiklen Angelegenheit. Denn im Perimeter befinden sich mit dem Hotel Pilatus, dem alten Pfarrhaus, dem Dorf- und dem Villigerhaus einige der so ziemlich letzten historischen Bauten im Dorfzentrum. Den ersten Vorschlag hatte der Einwohnerrat 2017 noch zurückgewiesen, weil ihm die angestrebte Verdichtung zu massiv war und er um den historischen Charakter des Quartiers fürchtete.