Horwer Egli-Zunft: Eglivater 2022 heisst René Meyer

Gemeinde Horw Neuer Eglivater heisst René Meyer und ist «Füür ond Flamme» für die Fasnacht Das Motto des Eglivaters 2022 kommt nicht von ungefähr: Der 48-jährige René Meyer leitet zusammen mit seinem Bruder die Kerzen Meyer GmbH in Horw. 15.11.2021, 09.49 Uhr

(hor) Die Horwer Egli-Zunft hat für die kommende Fasnacht 2022 einen neuen Regenten: Am Bot vom vergangenen Freitag wurde René Meyer als Eglivater 2022 bekanntgegeben.

René Meyer. Bild: PD/Egli-Zunft

Unter dem Motto «Füür ond Flamme - d’Horber Fasnacht esch de Hammer» wird René I. durch die «rüüdige fünfte Jahreszeit» führen. Begleitet wird er von seiner Ehefrau Anita und dem Weibelpaar Ruedi II. und Esther Ackermann.

Das Motto kommt nicht von ungefähr: Der 48-jährige Unternehmer René Meyer leitet zusammen mit seinem Bruder die Kerzenfabrik Kerzen Meyer GmbH in Horw. Zusammen mit Anita und ihren drei Kindern leben die Meyers in Horw, pflegen diverse Hobbys und sind Mitglieder in verschiedenen Vereinen.

Anita und René Meyer. Bild: PD/Egli-Zunft

Für die Fasnacht 2022 gilt gemäss dem neuen Eglivater: «Spontan sein, vorwegnehmen, leuchten lassen.»