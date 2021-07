Seebad Horw: Das sagt die abtretende Pächterin zu ihrem Abgang.

Gemeinde Horw Abtretende Seebad-Pächterin: «Mein Bauch sagt, es ist Zeit für etwas Neues» Nach vier Saisons ist Schluss – Verena Sigrist verlässt das Seebad Horw Ende Sommer, aus «verschiedenen Gründen». Am meisten vermissen werde sie die Stammgäste. Roman Hodel 28.07.2021, 19.30 Uhr

Etwas versteckt bei den Sportanlagen im Seefeld befindet sich das Seebad Horw. Die Anlage besteht aus einer grossen Wiese mit ein paar stattlichen, schattenspendenden Bäumen, dem breiten Strand und dem Badi-Restaurant als Treffpunkt. Pächterin ist seit drei Jahren Verena Sigrist. Die aktuelle ist ihre vierte, allerdings auch letzte Saison. Deshalb sucht die Gemeinde Horw ab nächstem Jahr eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter. Die Saison dauert jeweils von Mitte Mai bis Mitte September.

Verena Sigrist Bild: PD

Dass Verena Sigrist aufhört, hat «verschiedene Gründe», wie sie sagt: «Mein Bauch sagt mir, die Zeit ist reif für etwas Neues.» Am nicht gerade tollen Sommer liege es aber nicht. «Nein, nein – das habe ich schon vorher entschieden.» Bei einem Betrieb, der so vom Wetter abhängig ist wie eine Badi, gehöre ein schlechter Sommer zum Risiko. «Das geht beispielsweise Restaurants in Wintersportgebieten nicht anders.» Trotzdem: So oft geschlossen wie diesen Sommer war die Badi unter Sigrist noch nie. Sigrist sagt:

«Letzten Sommer war ich froh, als es nach einer dreiwöchigen Schönwetterphase endlich einmal regnete, damit ich die Büroarbeit erledigen konnte.»

Diesmal sei es genau umgekehrt. Das alles müsse die künftige Pächterin oder der künftige Pächter bedenken. «Die Aufgabe ist nicht zu unterschätzen, man übernimmt ja die ganze Anlage», so Sigrist. Das bedeutet: Man benötigt ein Wirtepatent, doch die Gastronomie ist nur ein Teil der Arbeit. «Auch handwerkliches Geschick ist gefragt», sagt sie. So muss etwa der Rasen gemäht werden. Natürlich macht Sigrist nicht alles selber. Ein Bademeister und drei Teilzeitangestellte gehören zum Team.

Im Seebad Horw badet es sich aussichtsreich. Bild: PD

Grosse Pläne fürs Seefeld Das Horwer Seefeld, zu dem das Seebad gehört, dürfte in den nächsten Jahren ein neues Gesicht erhalten. Die Gemeinde Horw plant eine Neuorganisation des Gebietes. Davon ist auch das Seebad betroffen. Das vor einem Jahr vorgestellte Siegerprojekt eines Studienauftrags sieht vor, dass die Badi künftig kostenlos und jederzeit zugänglich sein soll. Überdies soll sie ein neues Restaurant- und ein Garderobengebäude erhalten. Die Seefeld-Pläne sind allerdings umstritten. Horwer Sportvereine wie etwa der am meisten betroffene FC oder gewisse politische Parteien kritisieren die Aufteilung. Der Gemeinderat wolle zu viel auf dem begrenzten Raum unterbringen. (hor)

Sie ist Badi-erprobt von Stansstad bis Luzern

Verena Sigrist ist schon seit langer Zeit in Schwimmbädern tätig. So pachtete sie während acht Jahren das Restaurant des Stansstader Strandbads. Danach wechselte sie nach Luzern, wo sie während dreier Jahre im Sommer die Tribschen-Badi leitete und im Winter im Hallenbad Allmend arbeitete. Von Horw vermissen werde sie die Stammgäste. «Sie geben mir wirklich viel», sagt Sigrist und schwärmt von der Solidarität. So kämen manche Gäste selbst bei nicht so gutem Wetter, um sie zu unterstützen. «Das habe ich an anderen Orten nicht in diesem Ausmass erlebt, was vermutlich auch daran liegt, dass es in Horw familiär ist.» Wo es sie arbeitsmässig hinzieht, ist noch offen. Sigrist sagt: «Sicher wird es keine Badi mehr sein, ich möchte wieder mal einen Sommer geniessen.»

Hinweis: Interessierte, welche die Pacht übernehmen möchten, können sich für Infos bei Sonja Durrer melden. Sie ist Leiterin Betrieb und Unterhalt bei der Gemeinde Horw, Telefon 041 349 13 01.