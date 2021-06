Horw Schönheits-OP vollbracht: Villa Krämerstein und ihr Pförtnerhaus sind flott gemacht Noch verpassen Handwerker der Villa den letzten Schliff, doch das Pförtnerhaus ist bezogen. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist auf Krämerstein vieles aufgefrischt und einiges wieder im Originalzustand. Text: Roman Hodel / Bilder: Boris Bürgisser 20.06.2021, 14.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es wirkt fast wie ein Fremdkörper. Das knallige Blau des Türrahmens am Haupteingang der sanierten Villa Krämerstein:

«Hier sind wir noch nicht fertig», sagt Architekt Armin Wigger vom Krienser Büro a4 Architekten fast schon beruhigend auf einem Rundgang durch das weitläufige Areal am Vierwaldstättersee. Die schwere Holztüre und der Rahmen werden aussen holzsichtig geölt, innen folgt ein helles Grau mit Grünanteil.

Sechs Millionen für die Sanierung aufgewendet

Für rund sechs Millionen Franken hat die Gemeinde Horw als Besitzerin in den letzten eineinhalb Jahren die Villa und das Pförtnerhaus auf Vordermann bringen lassen. Dabei hat man nicht nur Haustechnik, sanitäre Anlagen, Wände und Decken erneuert, sondern auch einiges in den Zustand vor der letzten grossen Sanierung 1984 zurückversetzt. So sind etwa Fassaden, Türen und Fensterläden in Absprache mit der Farbberaterin Angelika Walthert und der Denkmalpflege in sorgfältig aufeinander abgestimmten Farbtönen gehalten. Diese sind eine Interpretation der freigelegten, originalen Farbschichten von 1908 und lösen das zuletzt da und dort verwendete Blau ab. Beide Gebäude sind als schützenswert eingestuft.

Ein Hingucker beim bereits fertiggestellten Pförtnerhaus sind die beiden grossen Holztore. Sie verweisen auf die ursprüngliche Nutzung des Hauses als Garage und sind dank eines Rasters lichtdurchlässig. Dahinter befindet sich eine Fensterfront. Sie zählt zum grossen Raum, der das ganze Erdgeschoss umfasst und mit einem Asphalt-Terrazzo-Boden ausgestattet ist. Über eine restaurierte Holztreppe gelangt man in den ersten Stock und von dort über eine geschwungene, neue Treppe weiter in den Dachstock.

Hier zeigt Wigger auf die freigelegten Holzbalken: «Diese waren mit Gips verkleidet – wir haben sie fürs Dachstockfeeling davon befreit.» Das Dach ist überhaupt neu isoliert. Was auch nötig war. Denn kurz nach Beginn der Sanierung zeigte sich, dass die alte Dämmung aus den 1980er-Jahren vielerorts gar nicht mehr vorhanden war. Wigger sagt:

«Marder hatten diese quadratmeterweise abtransportiert.»

Die neue Dämmung sei nicht nur besser, sondern nun auch vor Mardern geschützt. Ein Intermezzo zum Schmunzeln, das allerdings die Projektkosten in die Höhe trieb.

Solch böse Überraschungen blieben in der Villa aus. Hier dauern die Bauarbeiten bis im Juli an. Handwerker sägen Holzleisten und verlegen Bodenplatten. Wir stehen in der Eingangshalle, der originale Terrazzo-Boden ist abgedeckt. Der Blick geht Richtung Salon mit Seeblick. Dort ist ein Maler gerade dabei, die champagnerfarbenen Wände mit Ornamenten zu bedrucken. Jeder der vier Räume im Parterre erhält eine andere Farbe und ein anderes Muster. Im Südzimmer fallen Wappenscheiben auf. Sie zeigen das Wappen der Familie Keller, der die Villa bis 1980 gehört hat.

Zurück in der Eingangshalle. Von hier führt neu eine Holztreppe aus geölter Eiche in den ersten Stock. Sie ersetzt die 1984 im Nordflügel eingebaute und nun wieder entfernte Betontreppe. «Wir finden, dass ein Aufgang unbedingt in die Eingangshalle gehört», sagt Wigger.

Die Treppe sei keine Rekonstruktion, wie er betont, dürfte aber in ähnlicher Gestalt hier einst hochgeführt haben. Die Treppe ist ein Beispiel von vielen, mit wie viel Liebe zum Detail der Architekt bei den beiden Häusern die eine oder andere Bausünde der Vergangenheit ausgemerzt hat. Mal wurden Stuckaturen oder der französische Kalksandstein von Acrylfarben befreit, mal eine Türe oder der Fischgrätparkett rekonstruiert.

Zuoberst gibt's sogar eine Art Hotelzimmer mit Nasszelle

Weiter geht's in den ersten und dann in zweiten Stock. Diese beiden Etagen sind durch eine identische, moderne Treppe wie im Pförtnerhaus miteinander verbunden. Auf beiden Stockwerken existieren zwei grosse Haupträume und je eine (Tee-)Küche. Zuoberst gibt's sogar noch eine Art Hotelzimmer mit Nasszelle. Mieter aller vier Gebäude auf dem Areal ist die Apeiron Holdings AG. Im Pförtnerhaus hat sie bereits Büroarbeitsplätze eingerichtet. Der Park inklusive Seezugang bleibt öffentlich zugänglich.

Weiterhin durch die Gemeinde genutzt wird überdies der Gartensaal im Untergeschoss der Villa. Dieser soll etwa für Trauungen oder Empfänge zur Verfügung stehen. Deshalb wurde hier auch eine Cateringküche eingebaut. Neben dem Gartensaal befindet sich neu eine Lounge mit einer farblichen Überraschung. Die Wand Richtung See trägt dunkelblau und Teile des Zementplattenbodens gar Preussischblau. Ganz ist die Farbe also nicht verschwunden. Laut Wigger eine Reminiszenz an die letzte Besitzerfamilie Keller. Ihr Familienwappen trägt bekanntlich Blau.

Horw kaufte das Anwesen 1982 für 2,35 Millionen Wie alt die ältesten Teile der Villa Krämerstein sind, ist gemäss der baugeschichtlichen Dokumentation von Waltraud Hösch nur schwer zu interpretieren. Im Gartensaal ist auf der Kartusche über dem inneren Portal zumindest die Jahrzahl 1786 aufgemalt. Das lange Zeit landwirtschaftlich genutzte Gut war um 1583 erstmals erwähnt worden. Es wechselte mehrfach den Besitzer. 1906 kaufte der Unternehmer Carlos F. Keller den Krämerstein, baute das Landhaus zur Villa aus und erneuerte den Garten. 1922 wurde das Pförtnerhaus erstellt. Kellers kinderloser älterer Sohn Philipp vermachte den Krämerstein dem Verkehrshaus, an das es nach seinem Tod 1980 fiel. Das Museum verkaufte das Anwesen 1982 für 2,35 Millionen Franken an die Gemeinde Horw. Nach der letzten umfassenden Sanierung zog das Medienausbildungszentrum MAZ ein und bildete hier von 1984 bis 2005 Journalisten aus. Danach folgte die International School. Vorübergehend wurde das Areal von der Horwer Primarschule genutzt, heute ist die im Finanzsektor tätige Firma Apeiron Holdings AG Mieterin.