Horw Schulareale im Grünraumvergleich: Mattli ist am besten für Klimawandel gerüstet Wie fit ist die Gemeinde Horw in Sachen Klimawandel? Das beleuchtet ein interner Bericht. Weil es noch viel zu tun gibt, wird die Fachstelle Natur und Umwelt personell aufgerüstet. Roman Hodel 15.01.2021, 05.00 Uhr

Tiefe Temperaturen und viel Schnee: Der aktuelle Winter macht seinem Namen zwar wieder mal alle Ehre. Doch das ändert nichts daran, dass der Klimawandel in vollem Gang ist. 2020 geht als wärmstes Jahr in Europa in die Geschichte ein. Erst diese Woche hat der Kanton Luzern einen Planungsbericht vorgestellt. Auch die Gemeinden sind gefordert.