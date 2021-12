Neuer Leiter Hochbau in Horw: Zweifel an dessen Kompetenzen

Vorstoss im Einwohnerrat «Zu wenig städtebauliche Kompetenzen» – Zweifel an neuem Leiter Hochbau in Horw Der Horwer Mitte-Einwohnerrat Roger Eichmann wird neuer Leiter Hochbau der Gemeinde Horw. L20 und FDP wundern sich über die Wahl – auch aus politischen Gründen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Der Bereich Hochbau der Gemeinde Horw erhält per 1. Februar 2022 eine neue Leitung: Es ist Roger Eichmann, im Dorf bekannt als Einwohnerrat – seit 2007 politisiert er für die Mitte, ist aktuell Chef der Mitte/GLP-Fraktion. Dieses Mandat wird er abgeben. Eichmann ersetzt in einem 80-Prozent-Pensum Markus Bachmann, der nach 27 Jahren in Pension geht.

Roger Eichmann. Bild: PD

«Der Wahl ging ein aufwendiger, mehrstufiger Rekrutierungsprozess voraus», schrieb die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt «Blickpunkt». Der dreifache Familienvater wohnt im Ortsteil St. Niklausen, verfügt über eine Ausbildung als Gemeindeschreiber und Bauverwalter, war bereits in verschiedenen Gemeinden als Leiter Bauamt tätig und verfügt laut dem Horwer Gemeinderat «über die entsprechende Erfahrung».

Da haben die L20 und die FDP so ihre Zweifel. Sie wollen in einer Interpellation unter anderem wissen, wie der Rekrutierungsprozess ausgesehen hat und wer alles involviert war. Mit der Wahl von Eichmann werde primär die «juristische, administrative und verwaltungsorientierte Kompetenz» im Bauamt verstärkt. Urs Steiger (L20) sagt dazu:

«Bestimmt kennt sich Roger Eichmann im Planungs- und Baugesetz gut aus, doch das ist nur die Hälfte des Jobs.»

Das Horwer Gemeindehaus – der neue Wirkungsort von Roger Eichmann. Bild: hor

Grössere Agglo-Gemeinden wie Horw, die zunehmend urbanen Charakter aufweisen, stehen vor grossen städtebaulichen Herausforderungen – Beispiele in Horw sind der Campus und die zahlreichen Bebauungs- und Gestaltungspläne. «Da braucht die Gemeinde jemanden, der auch planerische, städtebauliche und gestalterische Kompetenzen mitbringt, für Siedlungsqualität sorgt und mit den Bauherrschaften diesbezüglich auf Augenhöhe mitdiskutieren kann», sagt Steiger und bezweifelt, ob Eichmann hierfür der Richtige ist. Zumal dieser vor allem in kleinen Gemeinden wie Greppen tätig gewesen sei.

Ein städtebauliches Grossprojekt für Horw: Auf dieser Wiese wird der Campus in den nächsten Jahren erweitert. Bild: Pius Amrein (Horw, 10. Januar 2021)

Abteilung Hochbau neu strukturieren, mit Co-Leitung?

Steiger vermisst bei der Gemeinde das nötige Verständnis für den Städtebau: «Sinnvoll wäre eine Neustrukturierung der Abteilung Hochbau – warum keine Co-Leitung, die sich die gestalterischen und juristischen Aufgaben teilt?» Andere Gemeinden wie Emmen oder Muttenz seien da weiter. Skeptisch sehen die Interpellanten ausserdem, dass mit Eichmann und seinem politischen Vorgesetzten, Bauvorsteher Thomas Zemp, zwei ehemalige Fraktionsmitglieder der Mitte-Partei in zwei leitenden exekutiven Funktionen auf dem Bauamt agieren. Jürg Biese (FDP) sagt:

«Deshalb möchten wir mit der Interpellation vom Gemeinderat wissen, wie er zu dieser für uns heiklen Konstellation steht.»

Das sagt der neue Leiter Hochbau zur Interpellation

Roger Eichmann überrascht dieser Gedanke nicht, er sagt aber: «Sollte ich mich nicht bewerben, nur weil ich in der gleichen Partei bin wie mein Vorgesetzter? Ich finde nein.» Er kenne die gesetzlichen Grundlagen als langjähriger Gemeindeschreiber und Leiter Bauamt sehr gut. Und die städtebaulichen Kompetenzen? «Ich war zwar bislang in kleineren Gemeinden tätig, doch bei Greppen und Beckenried etwa handelte es sich um hochsensible Gemeinden mit erhaltenswerter Bausubstanz und Lage am See», so Eichmann. Er nennt das Beispiel Sagiareal Greppen. «Da mussten viele Raumplanungs- und Gestaltungsfragen geklärt werden.»

Als Einwohnerrat und Mitglied der Ortsplanungskommission bringe er ebenfalls Erfahrung im Siedlungsbau mit. Abgesehen davon agiere er nicht allein. «Mein Team verfügt über viel raumplanerische Kompetenz und die Gemeinde wurde und wird von externen Fachleuten begleitet», so Eichmann. Er freut sich auf die neue Stelle:

«Das Bauwesen hat mich immer am meisten interessiert, und diese spannende Aufgabe erst noch quasi vor der eigenen Haustüre ist natürlich einmalig.»

Bauvorsteher Zemp darf der Beantwortung der Interpellation durch den Gemeinderat nicht vorgreifen. Dafür hat letzterer nun drei Monate Zeit.

