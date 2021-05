Horw Das sind die Reaktionen aus dem Quartier zum neuen Bebauungsplan im Winkel Dass die Gemeinde Horw im Winkel auf ihren Neubau verzichtet, kommt im Quartier gut an. Doch Vorbehalte gibt's nach wie vor wegen der erlaubten Neubau-Volumen. Wird es Einsprachen geben? Roman Hodel 27.05.2021, 05.00 Uhr

Molche, Frösche und andere Amphibien fühlen sich im Horwer Winkel wohl. Genau genommen im Steinibachried, dem letzten Sumpfgebiet am Horwer Seeufer. Das passt durchaus ein bisschen zum angrenzenden Bebauungsplan Kernzone Winkel, dessen neue Version noch bis am 1. Juni öffentlich aufliegt. Denn was diesen betrifft, so muss die Genossenschaft Pro Zollhaus «auch jetzt ein paar Kröten schlucken», wie es deren Präsident Urs Manser ausdrückt. «Aber so ist das bei einem Kompromiss.»