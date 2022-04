Gemeinde Horw Zwischenbühne heisst neu Kulturmühle – die Änderung erfolgt nicht ganz freiwillig Neues, aber auch viel Bewährtes gibt es im von der Gemeinde Horw übernommenen Kulturhaus. Chef Mario Schubiger spricht über das künftige Programm – und vergangene Differenzen. Roman Hodel 27.04.2022, 05.00 Uhr

An den Namen müssen sich die Horwerinnen und Horwer wohl erst noch gewöhnen: Nach 40 Jahren Betrieb ändert die Zwischenbühne auf den 1. Mai ihren Namen und heisst neu Kulturmühle Horw. «Damit verweisen wir einerseits auf den Inhalt unseres Hauses, andererseits auf den Standort bei der alten Papiermühle», sagt Geschäftsführer Mario Schubiger (54) zu einer Mitteilung. Dass es in Lützelflüh BE bereits eine Kulturmühle gibt, sei nicht schlimm: «Kleintheater gibt's ebenfalls nicht nur in Luzern.»

Neben dem neuen Namen hat die Kulturmühle neue LED-Scheinwerfer erhalten. Sonst aber ist viel Bewährtes auszumachen, wie ein Blick auf das Programm zeigt: Spoken Word (Lara Stoll, 6. Mai), Klassik (Eveline Meier, 7. Mai) oder Volksmusik (Alpinis-Hochschule Luzern, 14. Mai). «Für die Besucherinnen und Besucher von Events ändert sich eigentlich nichts», wird Mirjam Berger (27) in der Mitteilung zitiert. Sie hat Theater- und Tanzwissenschaft studiert und ist im Team «die Managerin für alles Mögliche», von Gastro bis Programmgestaltung, von Werbung bis Technik.

Sie schmeissen den Laden: Mario Schubiger und Mirjam Berger. Bild: PD

Dennoch weht ein frischer Wind durchs Programm. Auf der Bühne wird mehr Theater geboten und die Musikschule Horw führt hier ein Grossteil ihrer Konzerte durch. Letzteres hat viel mit Schubiger zu tun. Er ist nicht nur seit zwei Jahren Geschäftsführer des Kulturhauses, sondern auch Leiter der Musikschule. Er sagt:

«Einige Eltern kommen beim Besuch dieser Konzerte auf den Geschmack und entdecken unser Haus auch für andere Anlässe.»

Wie Schubiger bereits 2020 in unserer Zeitung angekündigt hatte, will das Leitungsteam die Horwerinnen und Horwer noch stärker in das Programm einbinden: «Wegen der Pandemie braucht es etwas länger, bis wir dieses Ziel erreichen werden.» Hinzu komme, dass viele die Kulturmühle bislang nicht als Veranstaltungsort auf dem Radar hatten. «Da sind wir aber auf gutem Weg, einige Vereine zeigen bereits Interesse», sagt er. Und: Weiterhin könne man das Lokal für eigene Anlässe mieten.

Kulturhaus hat turbulente Zeit hinter sich

Der Aufbruch kommt nicht von ungefähr – das Kulturhaus hat eine turbulente Zeit hinter sich. Der betreibende Verein Zwischenbühne gelangte 2019 an die Gemeinde zwecks mehr finanzieller Hilfe. Der Einwohnerrat sprach das entsprechende Geld zwar, forderte aber, dass Mario Schubigers Stelle (20 Prozent) direkt bei der Gemeinde angesiedelt wird, jene von Mirjam Berger (50 Prozent) hingegen beim Verein. Dies führte hernach zu «unterschiedlichen Auffassungen in den Bereichen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten» zwischen Verein und Gemeinde.

Zusätzlich setzte die Pandemie dem Betrieb finanziell arg zu, sodass der Gemeinderat die Notbremse zog und im letzten November eine Übernahme des Hauses vorschlug. Der Einwohnerrat sagte auch dazu Ja. Doch aus Sicht des Vereins lief punkto Kommunikation der Gemeinde einiges schief. Gleichwohl gab er im Dezember grünes Licht für die Übernahme per Anfang 2022 – mit Ausnahme der Verwendung des Namens Zwischenbühne. Der Verein wird weiterhin drei bis sechs Anlässe pro Jahr durchführen und seine Versammlungen hier abhalten. Und das Verhältnis untereinander? Schubiger sagt:

«Dies hat sich beruhigt – unser aller Anliegen war es immer, dass dieses Haus nicht stirbt.»

Hinweis: Mehr Informationen zum Programm der kommenden Wochen finden Sie auf der Website der Kulturmühle Horw.