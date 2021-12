Übernahme Zwischenbühne Horw: Jetzt spricht der Vereinspräsident

Horw Ärger bei der Zwischenbühne: «Wie sich die Gemeinde verhielt, befremdet uns» Das Kulturhaus soll von der Gemeinde Horw übernommen werden. Der Prozess, wie es dazu kam, sorgt bei der Zwischenbühne für viel Unmut. Roman Hodel Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Horw will das Kulturhaus Zwischenbühne per 1. Januar 2022 übernehmen – der bisherige Betreiber, der Verein Zwischenbühne, soll sich auf das Organisieren von Anlässen konzentrierten. Das Parlament hat am Donnerstag einen entsprechenden Planungsbericht zustimmend zur Kenntnis genommen und einstimmig einen Nachtragskredit von 58'000 Franken gesprochen. Ist damit alles in Butter? Nicht ganz.

Vereinspräsident Philipp Peter in den Räumlichkeiten der Zwischenbühne. Bild: Pius Amrein (Horw, 30. November 2021)

Bereits an der Einwohnerratssitzung wunderten sich manche darüber, dass aus dem vor zwei Jahren geforderten Rechenschaftsbericht plötzlich ein Bericht und Antrag mit einigen finanziellen und organisatorischen Folgen für die Gemeinde geworden war. Erst recht vor den Kopf gestossen fühlt sich der Verein selber. «Wie sich die Gemeinde im Prozess verhielt, befremdet uns», sagt Präsident Philipp Peter auf Anfrage. Er ist auch L20-Einwohnerrat und trat deshalb während der Sitzung in den Ausstand.

«Unterschiedliche Auffassungen» über Kompetenzen

Man muss dazu wissen: Vor zwei Jahren gelangte der Verein an die Gemeinde und bat um zusätzliche Hilfe, weil der Betrieb mit so viel ehrenamtlicher Arbeit nicht mehr hätte weitergeführt werden können. Das Parlament sagte Ja, sprach Geld, forderte aber, dass die Geschäftsleitung (20 Prozent) direkt bei der Gemeinde angesiedelt wird, die Betriebsleitung (50 Prozent) hingegen beim Verein. Dies führte in der Praxis zu «unterschiedlichen Auffassungen in den Bereichen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten», wie es im Planungsbericht heisst. Peter bestätigt dies und spricht von «viel Mediationsarbeit in den letzten zwei Jahren». Dazu kamen die massiven finanziellen Einbussen wegen Corona – und ein Personalwechsel schon nach kurzer Zeit. Die auf den 1. April 2020 eingestellte, laut Peter qualifizierte Betriebsmitarbeiterin musste den Betrieb aus persönlichen Gründen auf Ende Jahr bereits wieder verlassen. Die Stelle konnte im April 2021 neu besetzt werden. Doch bereits im Sommer 2021 beschloss die Gemeinde einen Übungsabbruch und pochte auf einen Neuanfang.

Zofingen als Vorbild

In einer ersten Sitzung schlug der Verein der Gemeinde ein Konzept à la Oxil in Zofingen vor. Dort ist die Geschäfts- und Betriebsleitung bei der Stadt angestellt, ein Verein programmiert das Haus. «Dann hörten wir nichts mehr», so Peter. Den Planungsbericht habe er erst in seiner Funktion als Einwohnerrat erhalten, «nicht als Präsident des betroffenen Vereins». Das Oxil-Konzept wurde zwar eingearbeitet, «doch unter kooperativ einen Neuanfang erarbeiten, wie vereinbart wurde, verstehen wir etwas anderes», sagt Peter und bringt als Beispiel die im Planungsbericht enthaltene Forderung der Gemeinde, wonach der Verein in der Zwischenbühne künftig keine Sitzungen mehr abhalten dürfe.

Laut Peter vermittelt der Planungsbericht ein verzerrtes Bild und zeugt von mangelnder Wertschätzung:

«Natürlich hat uns die Gemeinde stets finanziell unterstützt, was wir sehr schätzen. Dennoch war der Betrieb, der regional ein hohes Ansehen geniesst, über all die Jahrzehnte nur möglich dank viel ehrenamtlicher Arbeit unserer Mitglieder.»

Er hätte deshalb erwartet, dass die vorberatenden Kommissionen des Einwohnerrats die Sicht des Vereins auch anhören, nicht nur jene des Gemeinderats.

Neuer Trägerverein soll gegründet werden

Gemäss Forderung des Parlaments soll 2022 ein neuer Trägerverein gegründet werden. Der Antrag stammte von Vereinsmitglied und Mitte-Einwohnerrat Ivan Studer. Mit ihm und der zuständigen Gemeinderätin Claudia Röösli (L20) will sich Peter bald zusammensetzen. Denn die Zeit drängt. Bis zur ausserordentlichen Generalversammlung des rund 200 Mitglieder zählenden Vereins am 13. Dezember muss ein konkretes Übernahmeangebot seitens Gemeinde vorliegen. Unter anderem läuft der Mietvertrag zwischen dem Verein und der Genossenschaft Papiermühle noch zwei Jahre. «Ob und in welche Form wir im neuen Trägerverein berücksichtigt werden, wird sich entscheidend auf die notwendige Zustimmung des Vereins an der GV auswirken», sagt Peter und betont:

«Ich sehe in dem Ganzen eine Chance, denn egal, was passiert ist, unser Verein ist mit dem Haus verbunden und verfügt über die notwendigen Kompetenzen.»

