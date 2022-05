Annemarie von Matt: Auf den Spuren der Künstlerin in Root

Gemeinde Root Museum Root gewährt einen Einblick in Werk und Leben der einheimischen Künstlerin Annemarie von Matt Zur Feier des 20-jährigen Bestehens lädt das Museum «Haus beim Brunnen» zu einem Rundgang ein. Er führt auf die Spuren einer einheimischen Künstlerin, die es ganz nach oben geschafft hat. Miriam Abt Jetzt kommentieren 08.05.2022, 14.00 Uhr

Das alte Konsumhaus in der Bahnhofstrasse oder die Rongasse, wo bis 1992 das Haus Hofmättli stand: Beides Orte in Root, die an Annemarie von Matt-Gunz (1905–1967) erinnern.

Man kennt die Schweizer Künstlerin für ihre Malereien und kunstvollen Texte, die im Laufe ihres Lebens immer abstrakter wurden. Während vieler Jahre lebte sie in Stans und gilt als bedeutendste Nidwaldner Künstlerin. Ihre Kindheit verbrachte sie jedoch in Root.

Die Wandmalerei von Annemarie von Matt ziert noch heute das alte Konsumhaus an der Bahnhofstrasse in Root. Im Rahmen der anstehenden Jubiläumsfeier führt ein Rundgang daran vorbei. Bild: Patrick Hürlimann

(Root, 4. Mai 2022)

Dies nimmt das Museum «Haus beim Brunnen» zum Anlass: Die Jubiläumsfeier am 13. Mai steht ganz im Zeichen von Annemarie von Matt. «Der Weg von Marie Gunz aus Root zu Annemarie von Matt im Centre Culturel Suisse in Paris» heisst die Veranstaltung und bezieht sich dabei auf eine Ausstellung, die von Matts Werk 2020 nach Frankreich brachte. Präsentieren wird Agi Flury aus Stans – sie wird einen Einblick in das Leben und Wirken der Künstlerin geben.

Das Museum Root wird 20 Jahre alt Am 6. September 2002 öffnete das Museum Root an der Luzernerstrasse 16 seine Pforten. Die erste Ausstellung «Hand am Werk: Schuhmachergeschichte(n)» widmet sich dem letzten Störschuhmacher von Root, Josef Stüchel, der in diesem Haus mit seiner Frau und den elf Kindern gelebt hatte. Über die Jahre sind weitere Ausstellungen hinzugekommen: «Root im Wandel der Zeit», «Geschichte der Rooter Wirtshäuser» und «Haus Schniiderlilonzi» mit dem ehemaligen Kolonialwarenladen. Betreut wird das Museum vom Filmemacher-Paar Silvia Haselbeck und Erich Langjahr. Die Ausstellungen sind immer am zweiten Sonntag im Monat von 14–17 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.museum.langjahr-film.ch. (sma)

Agi Flury lernte «ihre» Annemarie durch das Aufarbeiten ihres schriftlichen Nachlasses kennen. In der Kantonsbibliothek Nidwalden war massenweise Material archiviert, verpackt in Bananenschachteln mit der Aufschrift «Diverses»: «Annemarie schrieb überall drauf – Bücher, Couverts, Zettel, Briefe», erzählt Flury. Was Flury und von Matt verbindet: Beide arbeiten am liebsten abends.

Das malende Hausmädchen

Annemarie von Matt arbeitet an der Wandmalerei am Konsumhaus. Bild: PD

Marie Gunz – so steht es in ihrem Heimatschein – wuchs mit sechs Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Ihr Vater Konstantin Gunz war Arbeiter in der Papierfabrik Perlen. Agi Flury erzählt:

«Finanziell waren keine grossen Sprünge möglich.»

So kam es dazu, dass Marie die Primarschule nach knapp sieben Jahren verlassen musste, um sich eine Anstellung zu suchen. Das führte sie in unterschiedlichste Ecken der Schweiz: Zuerst als Kindermädchen nach St.Gallen, dann als Haushaltshilfe nach Sierre und Genf, wo sie perfektes Französisch lernte und zum ersten Mal Anschluss zu Kunstschaffenden fand. Danach arbeitete sie in der Nestlé-Fabrik in Cham, in Vitznau und einer Stadtluzerner Buchhandlung.

Dort lernte sie schliesslich 1926 die Künstlerin und Goldschmiedin Martha Haefeli kennen. Marie Gunz begann ihre kunsthandwerkliche Arbeit – etwa Textilien gestaltete sie. Haefeli war ihr Zugang zur Kunstszene, denn durch sie als ihre Förderin knüpfte sie Kontakte zum Luzerner Künstlerkreis um die Architekten Otto Dreyer und Armin Meili. Auch den ersten Konservator des Luzerner Kunstmuseums, Paul Hilber, lernte sie kennen.

Von Matt selber schreibt dazu in einem Brief: «Mit 22 Jahren versch. Künstler kennen gelernt anfangen zu zeichnen malen. Fröhlich u. aufregend zu erfahren dass ein wenig Talent.»

Mit dem Velo von Stans nach Root

Eines Tages entschied die junge Marie Gunz, nun Annemarie zu heissen. Sie heiratete den Stanser Künstler Hans von Matt – und so wurde Marie Gunz zu Annemarie von Matt. Bald schon war sie eine erfolgreiche Kunstgewerblerin: 1930 konnte Annemarie zum ersten Mal eigene Werke ausstellen, 1931 gewann sie einen Förderpreis vom Eidgenössischen Departement des Innern «zum Zwecke der Erweiterung Ihrer Studien», wie es das offizielle Schreiben aus Bern besagt.

1940 malte Annemarie von Matt das Wandbild auf dem alten Konsumhaus und widmete es dem «Dorfpoeten» Josef Roos. Bild: Patrick Hürlimann

(Root, 4. Mai 2022)

Neben der Wandmalerei auf dem alten Konsumhaus hinterliess Annemarie ein weiteres Kunstwerk in Root: Das schmiedeeiserne Grabkreuz für ihren Vater Konstantin, der 1949 verstarb und in Root begraben wurde.

Die von Matts hielten immer guten Kontakt mit der Familie in Root, wie es die zahlreichen späteren Briefe bezeugen. Um bei Annemaries Mutter Lebensmittel abzuholen, fuhren sie zu Kriegszeiten ab und zu auch mit dem Velo ins Hofmättli – von Stans bis nach Root.

Das alte Konsumhaus. Bild: PD

Hinweis: Wer an der Jubiläumsveranstaltung teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 11. Mai anmelden: Per E-Mail an info@kultur-root.ch oder telefonisch bei der Gemeindekanzlei Root unter 041 455 56 00.

