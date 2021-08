150 Jahre Ein tonnenschweres Geburtstagsgeschenk für die Rigibahnen als Symbol für Aufbruchstimmung Die Gemeinde Vitznau schenkt den Rigibahnen eine Skulptur. Die Übergabe fand statt und das Geschenk ist nun für alle ersichtlich. Silvia Camenzind 17.08.2021, 07.47 Uhr

Über 20 Meter lang ist das Geschenk und 14 Tonnen schwer. An seinem höchsten Punkt ist es 2,70 Meter hoch. Es ist authentisch und gleichzeitig dezent, auch wenn es an seinem Standort direkt an der Seestrasse nicht zu übersehen ist. Die Rede ist von der Rigi-Skulptur, die Vitznau den Rigibahnen zum 150. Geburtstag schenkt. Gemeindepräsident Herbert Imbach sagte gestern bei der Übergabe: «Es ist ein Geschenk, das Bestand hat.»