Luzerner Gemeinden setzten mehrheitlich auf fossile Autos

Gemeindefahrzeuge Brummen statt summen: Luzerner Gemeinden setzen meistens auf Benzin- und Dieselautos Bei den Klimazielen wollen die Luzerner Gemeinden mit gutem Beispiel voranfahren. Doch bei den kommunalen Fahrzeugen dominieren noch oft fossile Antriebe – aus verschiedenen Gründen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Dienstag, 25. Januar 2022: Die 120 Luzerner Kantonsrätinnen und Kantonsräte besprechen in Sursee die Klimastrategie. Sie schlagen unter anderem erste Pflöcke ein, um den Ausstoss der Treibhausgase in der Mobilität zu reduzieren. Am gleichen Tag und keine fünf Kilometer nördlich der Stadthalle veröffentlicht Büron die Gemeindezeitung «Poschtab» und vermeldet darin die neueste Anschaffung: einen Nissan Navara. Der Pick-up verbraucht mit manueller Sechsgangschaltung sieben Liter Diesel auf 100 Kilometer und stösst dabei 184 Gramm CO 2 pro Kilometer aus. Büron ist seit über vier Jahren Energiestadt. Wie passt das zusammen?

Der Büroner Gemeinderat Bruno Wyss im neuen Gemeindefahrzeug, einem fossil betriebenen Pick-up. Dominik Wunderli (Büron, 1. Februar 2022)

Zu gern hätte man ein Elektrofahrzeug bevorzugt, wie der zuständige Gemeinderat Bruno Wyss auf Anfrage sagt. «Aber es gibt im Moment keines, das unsere Bedürfnisse abgedeckt hätte», fügt der Vorsteher des Ressorts Verkehr, Entsorgung, Bau, Umwelt und Wirtschaft an. Die Gemeinde verfüge über Hänge, was eine grosse Reichweite und viel Kraft voraussetze, zumal für Grünarbeiten auch Anhänger benötigt würden. Ebenso brauche es eine offene Ladefläche. Das biete der dieselbetriebene Nissan Navara.

Kosten sind sekundär

Die Gemeinde Büron hat laut Wyss 50’000 Franken im Budget 2022 eingestellt. Das nun gekaufte neue Fahrzeug sei mit 39’000 Franken zwar günstiger als eine Elektrovariante. «Aber wenn Letztere die Anforderungen erfüllt hätte, dann hätten wir auch etwas mehr ausgegeben», sagt der Unternehmer und FDP-Politiker, der auch in der Umweltkommission tätig ist.

Der technische Dienst habe auch bereits ein elektrisches Fahrzeug getestet – mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h und einer geringen Reichweite sei es aber nicht in Frage gekommen. Während es mittlerweile genügend Autos für den privaten Gebrauch gebe, haben die Hersteller bei Gemeindefahrzeugen laut Wyss noch Nachholbedarf. «Aber ich bin überzeugt, dass das Angebot bald grösser wird.»

Gemeindefuhrpark bei Energiestadtlabel ein Thema

Jules Pikali ist ehemaliger Regionalleiter des Trägervereins Energiestadt und nun dessen Botschafter. Die Mobilität sei einer von sechs Themenbereichen, führt der Luzerner aus. Unter der Massnahme «Mobilität in der Verwaltung/Mobilitätscontrolling» werde mit den Gemeinden auch der eigene Fahrzeugpark diskutiert. Der Handlungsspielraum sei je nach Gemeinde aber unterschiedlich. So könne eine Gemeinde, welche wenig Einfluss auf den Fahrzeugpark hat, in anderen Bereichen punkten, wie zum Beispiel mit einem Wärmeverbund auf kommunaler Ebene. Aber: «Die Gemeindeverwaltung nimmt in jedem Fall Vorbildcharakter ein.»

Die Gemeinden müssen laut Pikali nicht immer auf ein Elektroauto setzen; manchmal genüge auch ein Elektrovelo. Andere Gemeinden hätten ein Elektroauto, stellen dieses aber auch der Bevölkerung zur Verfügung.

Jules Pikali Bild: PD

«Mit gutem Beispiel gehen die Obwaldner Gemeinden voran, welche ein flächendeckendes E-Carsharing aufbauen und selbstverständlich die Fahrzeuge auch für die gemeindeinterne Verwendung einsetzen.»

Der aktuelle Luzerner Energiestadt-Regionalleiter Elias Estermann ergänzt, dass das vorhandene Angebot von Elektrofahrzeugen von den Bedürfnissen der Gemeinden abhänge. So habe sich kürzlich eine Gemeinde für einen konventionellen Schulbus mit 22 Plätzen entschieden. Allerdings wachse das Angebot auch in Spezialbereichen stetig. Und Gemeindeverbünde wie der Abfallverbund Real würden zunehmend Fahrzeuge mit alternativem Antrieb beschaffen.

Stadt Luzern rüstet gestaffelt um

Wie weit sind andere Luzerner Gemeinden? Eine Umfrage unter ausgewählten Energiestädten ergibt ein gemischtes Bild. Die Stadt Luzern verfügt erwartungsgemäss über den grössten Fuhrpark. Allein rund 70 Fahrzeuge sind Personenwagen, Lieferwagen oder Kleintransporter, wie Heinz Zurkirchen, Leiter der städtischen Werkdienste, auf Anfrage sagt. «Davon sind rund zehn Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb ausgerüstet. Die restlichen Personenwagen, Lieferwagen und Kleintransporter sollen bis 2035 durch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ersetzt werden.» Das können Elektrofahrzeuge sein, allenfalls auch Wasserstofffahrzeuge. Entscheidend seien das Angebot, die jeweiligen Anforderungen an das Fahrzeug, die Infrastruktur und die Kosten.

Die Möglichkeit, die Fahrzeuge gestaffelt zu kaufen, sei sicher ein Vorteil gegenüber kleineren Gemeinden, so Zurkirchen. Ein weiterer sei der geringere Aktionsradius in der Stadt gegenüber Gemeinden mit längeren Fahrdistanzen. Ein dritter Vorteil sei die Flexibilität.

«Manche Fahrzeuge müssen stets einsatzbereit sein. Das ginge schlecht, wenn das betreffende Auto noch aufgeladen werden müsste. Bei zwei oder mehr Fahrzeugen gibt es hingegen eine höhere Flexibilität.»

Kriens tankt auch nachhaltig, Sempach setzt andere Prioritäten

Die Stadtkanzlei von Kriens verfügt über ein Elektrofahrzeug. Zudem haben vier von sechs Velos Elektrounterstützung, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Im Werkhofdienst sind zwei elektrisch betriebene Spezialfahrzeuge im Einsatz, ein drittes ist bestellt. Alle Elektrofahrzeuge werden mit erneuerbarer Energie «betankt». Sempach setzt sich zum Ziel, bis 2025 das Energiestadt-Goldlabel zu erlangen, das im Kanton bis jetzt erst Luzern und Entlebuch erreicht haben. Das Städtchen verfügt aber über keine Elektrofahrzeuge, wie Stadtrat Marcel Hurschler (Mitte) erklärt. Der Finanzvorsteher sagt weiter:

Marcel Hurschler Bild: PD

«Aufgrund des Alters und des Nutzungsbedarfs gehen wir davon aus, dass die Beschaffung von E-Fahrzeugen in näherer Zukunft auch keine hohe Priorisierung haben wird.»

Man sei überzeugt, mit anderen Aktivitäten «mehr Einfluss auf eine werthaltige Energiebilanz» nehmen zu können. «So haben wir in der Vergangenheit zahlreiche Hüllensanierungen bei Gebäuden vorgenommen und bei allen gemeindeeigenen Gebäuden auf erneuerbare Energiequellen umgestellt.»

