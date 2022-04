Gemeinde Ebikon: Rechnung 2021 schliesst mit 4,32 Millionen Plus

Gemeindefinanzen 4,32 Millionen Plus: So viel besser schliesst Ebikons Rechnung 2021 ab Die Rechnung der Gemeinde Ebikon fällt fast um 8 Millionen Franken positiver aus als budgetiert. Zu diesem Ergebnis führte primär ein Sondereffekt. 14.04.2022, 09.05 Uhr

Da reibt sich manch einer die Augen: Die Gemeinde Ebikon vermeldet für das vergangene Jahr einen Überschuss von 4,32 Millionen Franken. Budgetiert war ein Defizit von 3,68 Millionen. Das bedeutet eine Differenz von fast 8 Millionen Franken zum Guten. Es ist die Rechnung jenes Budgets, das die Stimmbevölkerung vor gut einem Jahr erst im zweiten Anlauf genehmigt hatte - wegen der Steuerfusserhöhung.

Zum positiven Ergebnis führten laut einer Medienmitteilung vom Donnerstag «neben der strengen Budgetdisziplin der Verwaltung und des Gemeinderats» zwei Punkte: Es gab weniger Aufwand als erwartet - und einen Sondereffekt. «Bei diesem handelt es sich um die Auflösung einer Rückstellung in der Höhe von 5 Millionen Franken», wird Susanne Troesch-Portmann, Gemeinderätin Finanzen (Mitte), zitiert.

Gemeinderätin Susanne Troesch-Portmann in der Gemeindebibliothek. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 30. Oktober 2020)

Diese 5 Millionen seien für Pensionskassenverpflichtungen vorgesehen gewesen. Ursprünglich habe der Gemeinderat das Ziel verfolgt, die gemeindeeigene Pensionskasse aufzulösen und sich einer anderen anzuschliessen. Sie sagt: «Erfreulicherweise wurde per Ende 2021 mit dem Anschluss an eine Sammelstiftung jedoch eine Lösung ohne Kostenfolge gefunden. Deshalb wurde die Rückstellung der 5 Millionen Franken als ausserordentlicher Erfolg verbucht.» Sie betont:

«Ohne diesen Betrag hätte die Rechnung zwar deutlich besser als budgetiert, aber noch immer leicht defizitär abgeschlossen.»

Einen tieferen Aufwand als erwartet verzeichnet die Gemeinde etwa in der Abteilung Planung & Bau. Aufgrund des budgetlosen Zustands zum Jahresbeginn 2021 kam es bei raumplanerischen Aufgaben und Bauvorhaben zu Verzögerungen. Auch in der Abteilung Gesellschaft & Soziales fiel der Aufwand tiefer aus. So wurden im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe 1,3 Millionen Franken weniger aufgewendet als budgetiert.

Positiv entwickelten sich die Sondersteuern mit einem Mehrertrag von 1,41 Millionen Franken. Die Grundstücksgewinnsteuern sind 690’000 Franken und die Handänderungssteuern 275’000 Franken höher ausgefallen als budgetiert. Aus den Erbschaftssteuern resultiert mit 550’000 Franken ein überdurchschnittlich hoher Ertrag.

Trotz Steuerfusserhöhung sind Mehrerträge unter den Erwartungen

Ein Sorgenkind bleiben die ordentlichen Steuereinnahmen. Trotz einer Erhöhung des Steuerfusses von 1,8 auf 1,9 Einheiten blieben die Mehrerträge 300'000 Franken unter den Erwartungen. Auch bei Nachträgen früherer Jahre fehlen 1,1 Millionen Franken. Zudem kam es «trotz intensiver Inkassomassnahmen» zu Abschreibungen mit Verlustscheinen auf Steuerforderungen von fast 400’000 Franken.

Parallel dazu wird es in den kommenden Jahren dringend notwendige Investitionen geben. Namentlich für den geplanten Neubau im Schulzentrum Ost (Schulhaus Höfli) mit Grobkosten von 44 Millionen Franken. Auch die Schulraumplanung Zentrum sowie die Optimierung der Zentrumsgestaltung werden kostenintensive Investitionen erfordern. (hor)