Gemeindefinanzen Das erwartet die Ebikoner nach dem Nein zur Steuererhöhung und zum Budget Ab 1. Januar wird die Gemeinde Ebikon ohne Budget dastehen. Die Finanzvorsteherin äussert sich zu den Sparvorschlägen der SVP und zur Kritik, wonach der Steuerfuss früher hätte erhöht werden sollen. Roman Hodel 30.11.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überrascht gaben sich fast alle Ebikoner Parteileitungen nach dem Nein der Bevölkerung zum Budget 2021 und zur Steuererhöhung von 1,8 auf 2 Einheiten (wir berichteten). Trotzdem kamen rasch die ersten «Wir haben es schon immer gesagt»-Vorwürfe. Sie betrafen vor allem den Steuerfuss. Der Gemeinderat hätte diesen mit Blick auf die Minus-Abschlüsse seit fünf Jahren schon längst um 1/10-Einheit erhöhen müssen, monierten vor allem Linke. Tatsächlich profitieren die Ebikonerinnen und Ebikoner trotz anhaltend schlechter Finanzlage seit Jahren von einem relativ moderaten Steuerfuss. Lange lag er bei 1,9 Einheiten, seit 2019 wegen der Aufgaben- und Finanzreform (AFR18) sogar bei 1,8 Einheiten.

«Wir haben eine Steuerfusserhöhung um 1/10 Einheit bereits früher ins Auge gefasst und die Controllingkommission darauf aufmerksam gemacht, dass es sonst finanziell schwierig wird», sagt Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portmann (CVP) und fügt an:

«Aber wir sind auf Mehrheiten angewiesen.»

Diesmal habe die Kommission die Steuererhöhung unterstützt. «In der Kommission sitzen auch zwei SVP-Mitglieder», betont Troesch mit Blick auf den Umstand, dass diese als einzige Partei das Budget bekämpft hatte. Was allerdings vorauszusehen war – sie tat dies bei jedem Minus-Budget.

Ebikon fragt andere betroffene Gemeinden um Rat

Somit wird Ebikon ab 1. Januar erstmals seit Jahrzehnten ohne Budget dastehen. Ein Schicksal, das in den letzten Jahren auch Emmen und die Stadt Luzern ereilt hatte. Wir werden sicher Kontakt aufnehmen mit anderen Gemeinden, die wissen, wie es ist, in einem budgetlosen Zustand haushalten zu müssen, sagt Troesch. Bereits am Dienstag starte die Gemeinde mit einer Auslegeordnung – hier drei Beispiele:

Welche Beträge und Projekte dürfen Mitarbeiter der Verwaltung noch auslösen? Denn laut kantonalem Gesetz sind nur noch Ausgaben und Beschaffungen zulässig, welche für die ordentliche und wirtschaftliche Verwaltungstätigkeit «unerlässlich» sind. «Sicher ist, dass zum Beispiel die Verpflegung bei Anlässen oder Beschaffung von Büchern für die Bibliothek vorübergehend gestrichen sind», sagt Troesch.

Blick in die Bibliothek. Bild: Corinne Glanzmann (11. März 2020)

Inwiefern sind Mitgliedschaften wie etwa bei der Musikschule Rontal betroffen? «Wo vertragliche Verpflichtungen bestehen, müssen wir die entsprechende Leistung erbringen», so Troesch.

wie etwa bei der Musikschule Rontal betroffen? «Wo vertragliche Verpflichtungen bestehen, müssen wir die entsprechende Leistung erbringen», so Troesch. Wie meistert die Gemeinde die bestehende Mehrbelastung im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe personell? Hier war eine Aufstockung geplant – doch neue Stellen dürfen nicht mehr geschaffen werden. «Wir dürfen lediglich bei Abgängen Personal ersetzen», sagt Troesch.

Mit diesen Zahlen (ab 2021) hatte die Gemeinde bislang gerechnet ...

... doch nun muss der Gemeinderat über die Bücher.

Die Finanzvorsteherin hatte vor einem Nein zum Budget gewarnt, weil «ein massiver Leistungsabbau» droht. Sie sagt: «Jetzt haben wir einen Auftrag der Stimmberechtigten und müssen prüfen, welche Leistungen wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln noch anbieten können, für welche mehr Geld verlangt werden kann und welche ersatzlos gestrichen werden sollen.» Als Beispiel nennt sie die Benützung der Infrastruktur durch Vereine.

Das sind die Spartipps der SVP:

Wo die Gemeinde den Rotstift ansetzen will, wird die Auslegeordnung zeigen. Die SVP «bietet Hand», wie sie in einer Mitteilung schreibt: Sie fordert etwa die Sistierung von «teuren Neubauprojekten» wie dem geplanten Begegnungsort im Gebiet Rütihof, wo heute ein Gartenareal existiert, oder eine höhere Priorität für Gewerbeansiedlungen. Die Gemeinde solle jedoch auf Einsparungen verzichten, wenn das Sparpotenzial minimal, die Auswirkungen auf die Bevölkerung aber hoch seien.

Letzteres ist für Troesch ein Hohn: «Gerade die SVP sucht bei jedem Budget jeden noch so kleinen Betrag zum Streichen – ohne jegliche Rücksicht auf Konsequenzen für diejenigen, für die die betroffene Budgetposition vorgesehen war.» Die Sistierung von Projekten sei zwar ein Thema, betreffe aber die Investitionsrechnung und verbessere das Budget damit nicht. Gewerbeansiedlungen schliesslich seien zwar wünschenswert, die Steuererträge aber überschaubar. 87 Prozent der Ebikoner Unternehmen (480 an der Zahl) leisten gerade mal 4,74 Prozent des Gesamtsteuerertrages. Einträglich wäre die Ansiedlung einer Grossfirma. «Doch Google wird wohl kaum kommen», sagt sie. Ihr Fazit:

«Die SVP liefert keinen einzigen konstruktiven Vorschlag.»

Einen kleinen Lichtblick ortet Troesch beim vergangenen Abstimmungswochenende: Es geht um das hauchdünne Ja zur Sagenmatt. Sie sagt: «Die 241 Miet- und Eigentumswohnungen dürften sich positiv auf die Steuereinnahmen auswirken.»