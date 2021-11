Horwer Einwohnerrat winkt Budget 2022 trotz Minus durch

Gemeindefinanzen Horwer Einwohnerrat winkt Budget 2022 trotz Millionen-Minus durch Das Parlament genehmigt das Budget 2022 fast einstimmig. Obwohl es deutlich im Minus abschliesst, denken FDP und SVP über eine baldige Steuerfusssenkung nach. Roman Hodel Jetzt kommentieren 25.11.2021, 18.51 Uhr

Mit 27 Ja-Stimmen und keiner Nein-Stimme bei einer Enthaltung hat der Horwer Einwohnerrat am Donnerstag das Budget 2022 der Gemeinde Horw genehmigt. Dieses schliesst mit einem Minus, wie bereits 2021. Diesmal sind es 4,04 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 98,97 Millionen Franken. Gründe dafür sind unter anderem der Wegzug von starken Steuerzahlenden sowie der Umstand, dass Horw wegen der vergangenen, sehr guten Abschlüsse nun doppelt so viel in den kantonalen Finanzausgleich einzahlen muss wie 2020.

Der Eingang zum Horwer Gemeindehaus. Bild: hor

Als «nachvollziehbar und schlüssig» bezeichnete etwa Jonas Heeb (L20) das Budget. Leo Camenzind (Mitte) verwendete derweil die Adjektive «verständlich» und «ausgewogen». Doch bei allem Wohlwollen setzte es durchaus Kritik ab: «In Horw wird weiterhin mit der grossen Kelle angerührt, es fehlt das richtige Augenmass – etwa mit dem überrissen teuren Gemeindearchiv», sagte Urs Rölli (FDP) und fand, dass sich mit Blick auf die steigenden Steuererträge bald eine Senkung des Steuerfusses aufdränge – aktuell beträgt dieser 1,45 Einheiten. Auch für Reto von Glutz (SVP) muss dies auf der Agenda bleiben: «Aber wir müssen verhindern, dass uns die kontinuierlich steigende Verschuldung entgleitet.»

Das sagt der Finanzvorsteher:

Finanzvorsteher Hans Ruedi Jung (Mitte) gab zu bedenken, dass mit dem Wachstum der Bevölkerung auch die Ausgaben steigen. Und ja, die Gemeinde werde beim Finanzausgleich stärker zur Kasse gebeten:

«Doch dafür habe ich ein gewisses Verständnis – so können auch weniger privilegierte Gemeinden mit den anderen Schritt halten.»

Wie üblich liess es sich das Parlament nicht nehmen, da und dort noch ein bisschen zu schrauben: So strich es auf Antrag der L20 15’000 Franken an die Korporation Horw für CO 2 -Kompensationen, weil zu wenig klar sei, wofür das Geld wirklich eingesetzt werde – dies per Stichentscheid durch Ratspräsident Stefan Maissen (FDP). Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der Geschäftsprüfungskommission. Diese wollte 31'000 Franken als Beitrag an die Planung einer E-Tankstelle von Mobility streichen.

