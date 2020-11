Kommentar Gemeindefinanzen: Nun sind die Schulden sichtbar Die Finanzkennzahlen der Luzerner Gemeinden zeigen über die letzten sechs Jahre ein insgesamt positives Bild. Doch der Schein trügt, denn viele Gemeinden plagt eine Schuldenlast. Lukas Nussbaumer 02.11.2020, 11.39 Uhr

Die 82 Luzerner Gemeinden haben in den letzten sechs Jahren zusammen Überschüsse von imposant anmutenden 570 Millionen Franken erzielt. Das zeigt unsere Auswertung von Finanzkennzahlen, die Lustat Statistik Luzern veröffentlicht. Das ausgewiesene Riesenplus lässt zwei Schlüsse zu: Den Kommunen geht’s finanziell blendend – und die Dauerhinweise der Stadt Luzern, von Meggen oder Sursee auf die für die Gemeinden ach so schwer verkraftbare Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18 entsprechen einem Gejammer auf hohem Niveau.

Beide Fazite lassen sich so pauschal nicht ziehen. Erstens belastet die AFR 18 einzelne Gemeinden derzeit tatsächlich überdurchschnittlich stark, und zweitens zeigt ein neu eingeführtes Rechnungslegungsmodell nun erstmals, wie hoch die Schuldenlast vielerorts ist. In mehr als einem Drittel der Gemeinden übersteigt diese den vom Kanton definierten Grenzwert – in Wolhusen, Emmen und Kriens gar um das Vierfache.

Diese Transparenz ist gut, weil sie die Realität abbildet. Genauso das genaue Hinschauen der kantonalen Aufsicht, die von säumigen Gemeinden Korrekturen verlangt. Kriens und Wolhusen, die gleich fünf der acht Finanzgrenzwerte verletzen, sind sich des Ernsts ihrer Lage denn auch bewusst. So will Kriens alle drei vom Kanton empfohlenen Massnahmen umsetzen: sparen, weniger investieren, Steuern erhöhen. Weitere überschuldete Gemeinden werden sich diese Schritte auch nicht ersparen können.