Gemeindeinitiative Horw «für genügend Parkplätze im Eigenheim» ist zustande gekommen. Ein Bürgerkomitee aus Horw fordert mit einer Gemeindeinitiative die Flexibilisierung des kommunalen Parkplatzreglements. Das gesetzliche Minimum an Parkplätzen werde zunehmend als Maximum festgelegt. 21.01.2020, 14.44 Uhr

(sre) Im Parkplatzeglement der Gemeinde Horw solle explizit festgehalten werden, dass bei Neubauprojekten freiwillig auf einen Teil der vorgeschriebenen Parkplätze verzichtet werden kann. Die Anzahl der maximal zu bauenden Parkplätze soll währenddessen nur bei neuen Grossüberbauungen eingeschränkt werden. Die entsprechende Gemeindeinitiative «für genügend Parkplätze im Eigenheim» ist laut Mitteilung der Initianten zustande gekommen.

Fehlende Parkplätze würden gemäss Initianten das Wildparkieren in den Wohnquartieren. Daneben würden Neuzuzüger abgeschreckt, da sie in peripheren Lagen auf der Horwer Halbinsel auf ein Auto angewiesen sind. Die Initianten fordern daher, dass der Gemeinderat nur noch bei Grossüberbauungen mit mehr als 50 Wohnungen die Anzahl der Parkplätze einschränken kann. Solche Überbauungen können derzeit nur in Zentrumslagen realisiert werden, wo eine entsprechende Anbindung an den öffentlichen Verkehr gewährleistet ist.