bildung Gemeinden des Sekundarschulkreis Sursee setzen Zeichen für neues Schulhaus Fast vierzig Millionen Franken kostet das geplante Sekschulhaus auf dem Zirkusplatz in Sursee. Nebst Sursee beteiligen sich fünf weitere Gemeinden sowie der Kanton Luzern. 29.11.2020, 14.28 Uhr

Das künftige Sekundarschulhaus in Richtung Haupteingang. Visualisierung: PD

(rt) Die Stimmbürger von Sursee, Oberkirch, Geuensee, Knutwil, Schenkon und Mauensee haben am Sonntag an der Urne Ja zu den jeweiligen Sonderkrediten für das Sekundarschulhaus in Sursee gesagt. Die Gemeinden gehören alle zum Sekundarschulkreis Sursee und wollen das Schulhaus gemeinsam finanzieren. Das Schulhaus, das Platz für 250 Schülerinnen und Schüler bieten soll, kostet rund 37,6 Millionen Franken. Die Gemeinden beteiligen sich gemäss ihren Schülerzahlen am Projekt. Der Neubau soll auf dem Zirkusplatz in Sursee, gleich neben der Stadthalle, zu stehen kommen. Da der Kanton bei der Kantonsschule Bedarf für neue Sporthallen hat, integriert er eine Dreifachturnhalle in den geplanten Schulhausneubau. Aus diesem Grund beteiligt sich der Kanton Luzern mit 3 Millionen Franken am Bauprojekt.