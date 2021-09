Greppen prüft Fusion mit Weggis: «Stehen am Anfang des Prozesses»

Gemeinden Greppen prüft die Fusion mit Weggis: «Wir stehen noch ganz am Anfang des Prozesses» Um noch mehr Synergien nutzen zu können, soll der Grepper Gemeinderat die Fusion mit Weggis prüfen. Gemeindepräsidentin Claudia Bernasconi würde das Vorhaben unterstützen – unter einer Bedingung. Niels Jost Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Greppen – bald ein Ortsteil einer grösseren Seegemeinde? Symbolbild: Roger Grütter

Greppen soll die Fusion mit Weggis prüfen. Dies sei vergangene Woche an einem Gemeindeworkshop diskutiert worden, berichtet der «Freie Schweizer». Im Interview erklärt Gemeindepräsidentin Claudia Bernasconi (Die Mitte) die Hintergründe.

Weshalb soll Greppen die Fusion mit Weggis prüfen?

Claudia Bernasconi: Eine Fusion mit Weggis und Vitznau ist immer wieder Thema. Nun wurde es wieder aktuell, als wir 2019 den Sozialdienst nach Weggis auslagerten. Wir arbeiten bereits in verschiedenen Bereichen mit Weggis zusammen, etwa beim Steueramt, der Sekundarschule oder der Buchhaltung. Das hat sich bewährt. Im aktuellen Budgetprozess hat die Controllingkommission den Gemeinderat daher beauftragt, eine Fusion mit Weggis zu prüfen, um weitere Synergien nutzen zu können.

Gemeindepräsidentin Claudia Bernasconi. Bild: PD

Wie konkret sind die Fusionsabsichten denn schon?

Wir stehen noch ganz am Anfang des Prozesses. Es war uns wichtig, das Thema zunächst im Gemeindeworkshop einzubringen. Die Fusion wurde allerdings nur am Rande diskutiert. Die Rückmeldungen werden wir nun im Gemeinderat evaluieren. Dann gilt es, als Erstes auf den Gemeinderat von Weggis zuzugehen und abzuklären, ob eine Fusion für Weggis überhaupt in Frage kommt.

Greppen und Weggis stehen finanziell gut da. Wäre eine Fusion überhaupt nötig?

In der Regel gibt es zwei Hauptgründe für Gemeindefusionen: die Finanzen und die Schwierigkeit, genügend Leute für den Gemeinderat zu finden. Bei beiden Punkten sehe ich persönlich aktuell keinen Handlungsbedarf. Aber wir kommen dem Auftrag der Controllingkommission nach und treffen nun Abklärungen. Kann unsere Gemeinde von einer Fusion profitieren, werde ich das natürlich unterstützen.

Eine Fusion von Greppen, Weggis und Vitznau scheiterte 2005 unter anderem am geringen finanziellen Beitrag des Kantons. Wie sieht die Situation heute aus?

Über das damalige Projekt wurde am jetzigen Workshop kaum diskutiert. Bei der nun anstehenden Prüfung einer Fusion werden wir auch das Gespräch mit dem Kanton suchen. Aufgrund der soliden finanziellen Lage von Greppen und Weggis dürfte ein allfälliger Kantonsbeitrag wohl nicht allzu hoch ausfallen.