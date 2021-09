Luzerner Politiker blicken auf ein Jahr in der Exekutive zurück

Gemeinderat Politikerinnen und Politiker blicken auf ein Jahr in der Exekutive zurück Letzten September starteten Dutzende neue Gemeinderäte und Gemeindepräsidentinnen. Wir haben mit vier von ihnen darüber gesprochen, wie sie das erste Amtsjahr erlebt haben. Reto Bieri, Livia Fischer, Niels Jost, Philipp Wolf Jetzt kommentieren 11.09.2021, 12.00 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde Gaby Oberson im zweiten Wahlgang in den Hochdorfer Gemeinderat gewählt. Nach acht Jahren Abwesenheit war die SP damit zurück in der Exekutive des Seetaler Hauptorts. Davon versprachen sich die Sozialdemokraten – aber auch der Verein Aktives Hochdorf (VAH)/Grüne der zweiten linken Kraft in Hochdorf – mehr Mitsprache. Dieser Wunsch sei in Erfüllung gegangen, bilanziert Oberson: «Es ist ein grosser Unterschied, ob eine Partei direkt an politischen Geschäften teilhaben kann oder nicht. Die Informationen fliessen nicht nur schneller, sondern auch direkter.» Sie schaue, dass sie sich regelmässig mit ihrer Partei sowie auch VAH/Grüne trifft, um über aktuelle Themen zu informieren.

Gaby Oberson im Sitzungszimmer des Gemeindehauses in Hochdorf. Bild: Pius Amrein (10. September 2021)

Vor einem Jahr haben in Hochdorf mit Oberson, Reto Anderhub (FDP) und Stefan Kaeslin (CVP) gleich drei neue Gemeinderäte angefangen. Das Klima im Gremium sei angenehm, lobt Oberson. «Ich bin sehr gut aufgenommen worden, im Gemeinderat sowie in meinem Ressort Bau, Verkehr und Umwelt. Alle waren hilfsbereit und haben mir vieles erklärt und gezeigt.» Zwar würden unterschiedliche Meinungen und Perspektiven aufeinandertreffen, doch die Diskussionen seien immer sachbezogen.

Überraschende Ressortwahl

Dass Oberson im Gemeinderat das Ressort Bau, Verkehr und Umwelt übernahm, hat viele überrascht. Beruflich hat Oberson nämlich mit den Themen Bau und Verkehr nichts am Hut. Sie ist ausgebildete Pflegefachfrau und -expertin und arbeitete lange am Luzerner Kantonsspital als Pflegeexpertin im Bereich der Intensivpflege. Im Mai 2019 wechselte sie als Projektleiterin Pflege ans Spital Muri und begann im gleichen Jahr ein Studium in Pflegewissenschaften. Die 48-Jährige stammt aus dem Kanton Freiburg und wohnt mit ihrem Partner und den drei Kindern seit sieben Jahren in Hochdorf.

Gaby Oberson betont allerdings, das Ressort sei ihr nicht «aufgebrummt» worden. Bei der Verteilung hätten alle drei Neuen zunächst die Bildung gewollt.

«Beim zweiten Treffen habe ich mich bewusst fürs Ressort Bau entschieden. Ich sagte mir, wenn schon, denn schon. Dort sind die aktuell wichtigen Themen angesiedelt.»

Gaby Oberson. Bild: Pius Amrein (10. September 2021)

Sie habe Zeit gebraucht, um Fuss zu fassen, mittlerweile habe sie aber ein gutes Gefühl. Sie habe zudem sehr gute Mitarbeitende, die sie unterstützen.

Als wichtiges Thema in ihrem Ressort bezeichnet Oberson die im November vom Stimmvolk angenommene Ortsplanungsrevision. Aktuell erarbeite man mit Hilfe des Fachbeirats, was eine verdichtete Bauweise fürs Zentrum konkret bedeutet. Für Diskussionsstoff sorgt in Hochdorf regelmässig auch der Verkehr. Zurzeit läuft eine sogenannte Zweckmässigkeitsbeurteilung, in welcher Varianten für eine mögliche Umfahrungsstrasse und alternative Massnahmen erarbeitet werden. Oberson weist darauf hin, dass dazu am 21. September eine öffentliche Infoveranstaltung stattfindet. Ein Dauerbrenner ist auch die Zentrumsplanung. Mit dem möglichen Kauf des Areals der Hochdorf-Gruppe ergeben sich für die Gemeinde neue Perspektiven.

Ausschreibung für Wärmeverbund

Dass Hochdorfs Zentrum attraktiver werden muss, darin sind sich alle Parteien einig. Ein Instrument ist das sogenannte Freiraumkonzept. Es sieht unter anderem vor, im Lunapark jeweils im Sommer eine Buvette einzurichten. Oberson:

«Leider wurden wir wegen zwei Einsprachen ausgebremst und konnten es in diesem Jahr nicht umsetzen.»

Priorität habe für den Gemeinderat zudem, dass Hochdorf den Jugendlichen Orte bieten kann, wo sie sich aufhalten können. Der SP-Frau liegen auch Umweltthemen am Herzen. Aktuell werde eine Ausschreibung für einen Wärmeverbund erstellt. Themen wie Klima und Biodiversität seien in Bearbeitung, zudem findet am 17. September ein Clean-up-Day statt, an dem rund 600 Personen teilnehmen werden.

Gaby Oberson scheint in ihrem neuen Amt angekommen zu sein. Politik, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, sei allerdings nicht immer einfach. Damit sie ihr Studium weiterführen kann, hat sie ihren Job im Spital Muri vorläufig an den Nagel gehängt. Das Gemeinderatspensum beträgt 53 Prozent. Zumindest auf dem Papier. Effektiv arbeite sie deutlich mehr für die Gemeinde.

Jürg Aebis vergangene zwölf Monate waren geprägt von grossen Emotionen. Einerseits von Überraschung, Freude und Stolz. Damit, dass er Ende Juni als «Auswärtiger» zum Sempachs Stadtpräsidenten gewählt wurde, rechnete der gebürtige Oberaargauer ganz am Anfang nämlich nicht. Normalerweise seien es «Ur-Sempacher» gewesen, die diesen Posten besetzten – er hingegen sei «erst» seit 16 Jahren in Sempach zu Hause.

Jürg Aebi im Sitzungszimmer des Stadthauses. Bild: Pius Amrein (Sempach, 10. September 2021)

«Das zeigt, dass die Bevölkerung sehr offen ist», meint Aebi und ergänzt: «Es ist schön, zu sehen, wie gut ich aufgenommen wurde. Die Sempacherinnen und Sempacher unterstützen mich und verzeihen mir auch die Fettnäpfchen, in die ich trete.» Weil er nicht hier aufgewachsen sei, fehle ihm so manches Wissen, das man sonst eben einfach habe. «Da passiert es schon mal, dass ich an gewisse Dinge etwas naiv rangehe», sagt er, und obwohl er versichert, dass ihm das immer seltener passiere, nimmt er’s mit Humor.

Weniger Entscheidungskraft als gedacht

Im Gespräch wird schnell klar: Der 62-Jährige ist stolz darauf, dieses Amt innezuhaben, und hat Freude an seinem Beruf. Wenn auch die Startphase etwas gewöhnungsdürftig war, wie er zugibt. Bevor er Stadtpräsident wurde, war Aebi CEO des Kantonsspitals Baselland. Damals lag es vor allem an ihm, Entscheidungen zu treffen. Nicht so in der Politik.

«Als Stapi bin ich nicht der Chef des Stadtrats, das war mir lange gar nicht so bewusst», sagt Aebi und schmunzelt. So sei es am Anfang zwei-, dreimal vorgekommen, dass er etwas im Alleingang entschieden habe, und ihn dann der Stadtschreiber ermahnte, er müsse das dann schon zuerst mit den restlichen Ratsmitgliedern absprechen.

«Bei Kleinigkeiten hat mich das zuerst ein bisschen geärgert. Mittlerweile finde ich es aber gut, dass wir ein Organ sind, das gemeinsam über eine Sache diskutiert und dann entscheidet.»

Überhaupt schätze er die Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen sehr. «Wir brauchten ein paar Wochen, um uns aneinander zu gewöhnen und herauszufinden, wer wie tickt. Nun klappt das Miteinander hervorragend.»

Nach der Wahl begann die schwierigste Zeit seines Lebens

Doch nicht nur Glücksgefühle mischten bei Aebi im letzten Jahr mit, auch Trauer nahm einen grossen Platz ein. Am 22. Januar musste er von seiner Frau Ursula, die an einem Krebsleiden verstarb, Abschied nehmen. Den Wahlkampf bestritt sie noch zusammen mit ihrem Mann, unterstützte ihn, wo es nur ging. Nicht zuletzt, weil es eine Ablenkung von der Krankheit darstellte. Nach der Wahl ging es gesundheitlich dann schnell bergab. Die folgenden Monate waren für das Ehepaar, das am 29. August 40 Jahre zusammen gewesen wäre, besonders schlimm. Aebi erzählt:

«Meine Frau hatte solche Schmerzen und ich konnte nichts tun, um ihr diese zu nehmen. Es ist enorm schwierig, einen geliebten Menschen so leiden zu sehen – da leidet man auch selbst sehr mit.»

Jürg Aebi. Bild: Pius Amrein (Sempach, 10. September 2021)

Seine innere Gefühlswelt trug er nicht nach aussen, trat stets souverän auf. «Da bin ich Profi genug», sagt er. Dennoch sei ihm die Pandemie während dieser Zeit ein Stück weit zugutegekommen. Weil viele Anlässe, bei denen seine Anwesenheit als Stadtpräsident erwartet worden wäre, nicht stattfanden, blieb ihm mehr Zeit mit seiner Frau. Dies war übrigens auch der Grund, warum er seit Ende 2019 beruflich schrittweise kürzertrat.

Obwohl absehbar, warf Aebi der Tod seiner Frau aus der Bahn:

«Ich hatte Mühe damit, wieder ins normale Leben zurückzufinden – weil es ohne sie schlicht nicht mehr normal war.»

Doch seine Tätigkeit als Stapi und seine grundoptimistische Einstellung halfen ihm dabei. «Ich wusste, dass ich mein Leben wieder in die Hand nehmen muss.» Das hat auch seine Frau so gewollt. Am Tag vor ihrem Spitaleintritt schrieb sie ihm einen Notizzettel mit den Worten «Don’t look back, you’re not going that way». Schau nicht zurück, du gehst nicht in diese Richtung. Der Spruch ist nun Aebis Motto. Eingerahmt auf seinem Schreibpult, eingebrannt im Herzen.



Parteilos, weiblich, Gemeindepräsidentin: Das hat Seltenheitswert im Kanton Luzern. Nur zwei Frauen haben es bei den vergangenen Wahlen geschafft, ohne Parteibuch an die Spitze einer Gemeinde zu gelangen. Ruth Bättig ist eine von ihnen – und das in einer Gemeinde, in der vier Ortsparteien aktiv sind, was bei 1500 Einwohnern keine Selbstverständlichkeit ist.

Ruth Bättig an ihrem Bürotisch in der Gemeindeverwaltung Mauensee.

Bild: Pius Amrein (10. September 2021)

Es ist unter anderem diese überschaubare Grösse Mauensees, dank der Bättig zum Handkuss kam. «Die Leute kennen mich im Dorf», sagt sie, ohne dabei überheblich zu wirken. Schliesslich nominierten CVP, FDP und SVP die 65-Jährige, welche die Wahl denn auch problemlos im ersten Anlauf schaffte.

Lange E-Mails sind nicht ihr Ding

Ruth Bättig – liebevolles Lächeln, rote Brille, roter Lippenstift – sitzt in ihrem Büro und blickt auf ihr erstes Amtsjahr zurück. Ihre Wahl habe sie nur bedingt geniessen können, da sie nicht mit der Bevölkerung feiern konnte. Der persönliche Kontakt zu ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern fehle ihr heute noch. Sie sagt:

«Ich gehe gerne auf Leute zu. Ich bin nicht der Typ, der lange E-Mails hin und her schreibt. Gibt's ein Problem, suche ich das persönliche Gespräch und eine gemeinsame Lösung.»

Ihre Kontaktfreudigkeit verdankt sie nicht zuletzt ihrem Beruf. Als Sängerin (klassisch, Sopran) sei sie früher viel gereist. Als Primar- und Gesangslehrerin sowie als Leiterin der früheren Musikschule Mauensee-Knutwil-St.Erhard habe sie sich immer wieder auf neue Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler einstellen müssen.

Aufgewachsen in einer politischen Familie

Ganz neu ist die Politik für die mittlerweile pensionierte, aber immer noch aktive Sängerin und Gesangslehrerin allerdings nicht. So war ihr Vater Bürgerratspräsident in Sursee, wo er zudem den Liberalen vorstand. Bättig mag sich an Grabenkämpfe mit den Konservativen erinnern. Sie sagt daher:

«Für mich war es nie ein Thema, einer Partei beizutreten.»

Ruth Bättig. Bild: Pius Amrein (10. September 2021)

Parteilos zu sein, habe viele Vorteile. «Man ist neutraler und wird nicht automatisch in eine Schublade gesteckt.» So tausche sich der Gemeinderat regelmässig mit den Parteien aus. Generell findet Bättig, dass die Parteizugehörigkeit in der Kommunalpolitik eine untergeordnete Rolle spiele. «Im Vordergrund steht immer die Sache.»

Neues Begegnungszentrum ist ihr wichtig

Und da stehen in Mauensee gleich mehrere Projekte an. Etwa die Schaffung von öffentlichem Raum. Mit dem Neubau des Primarschulhauses soll neben neuem Schulraum auch ein Begegnungszentrum entstehen. Ein Planungskredit kommt im Dezember vors Volk.

Einen Ort der Begegnung zu schaffen ist Bättig ein besonderes Anliegen. «Das kulturelle Angebot ist stark auf Sursee konzentriert. Mein Ziel ist es unter anderem, die Kultur in Mauensee zu beleben», sagt die Mutter zweier erwachsener Töchter, die einen Master in Kulturmanagement hat.

Mauenseer pochen auf ÖV-Anschluss

Ein Dauerbrenner ist der Ausbau des ÖV. «Das ist ein ewiger Kampf», sagt Bättig. Im Frühjahr haben die vier Ortsparteien der Regierung eine Petition überreicht, mit der sie einen Anschluss des Ortsteils Kaltbach fordern. Der Gemeinderat unterstützt das Vorhaben. «Wir sind auf gutem Weg», sagt Bättig. Sie hütet sich aber, einen konkreten Zeitpunkt für die Umsetzung zu nennen. Dies liege in den Händen des Verkehrsverbunds Luzern.

Eine weitere Herausforderung ist laut der Gemeindepräsidentin das Wachstum. Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen 20 Jahren um fast 50 Prozent gestiegen, von etwas über 1000 auf heute rund 1500 Personen. Das gebe zwar mehr Steuereinnahmen («Finanziell sind wir gut aufgestellt»), erfordere aber auch Investitionen («Wir brauchen die zusätzlichen Schulzimmer und den öffentlichen Raum dringend»).

Bättig ist jedoch überzeugt:

«Mauensee hat eine gute Zukunft vor sich.»

Sie könne sich auf ein starkes Team verlassen, sowohl im Gemeinderat als auch in der Verwaltung. «Das ist der Vorteil einer kleinen Gemeinde: Die Wege sind kurz und jeder kann sich einbringen.»

Martin Wickis Büro ist zugleich das Sitzungszimmer des Malterser Gemeindehauses. Immer mittwochs richtet sich Wicki hier ein und bestreitet sein Gemeinderatsmandat im 20-Prozent-Pensum.

Martin Wicki an seinem Arbeitsplatz.

Dominik Wunderli (Malters, 08. September 2021)

Sein erstes Jahr im fünfköpfigen Gremium sei streng gewesen, auch wegen des niedrigen Pensums, sagt er. Allen voran das Vereinbaren von Terminen gestalte sich schwierig. Wicki, 37, wurde vor einem Jahr als erster SVP-Vertreter in den Malterser Gemeinderat gewählt. Wicki sagt, die Einarbeitung in die verschiedenen, teils weit zurückreichenden Dossiers habe sechs Monate gedauert: «Aber ich freue mich jedes Mal auf die Diskussionen im Gemeinderat und darauf, einen guten Konsens auszuarbeiten.»

Wicki, gelernter Motorgerätemechaniker und heutiger Leiter Einkauf, passt diese Art des Arbeitens. Schliesslich trat er als konsensorientierter Pragmatiker zur Wahl an. Im Amt äussert sich dies darin, dass er bei den Bürgerinnen und Bürgern vorbeigeht, die sich bei ihm mit einem Problem melden. Wicki sagt:

«Ich schaue mir das Anliegen an, und dann kann man das diskutieren und eine Lösung finden.»

Manchmal äussere jemand ihm gegenüber beispielsweise den Verdacht, dass irgendwo Gewässerverschmutzung betrieben werde, sagt Wicki. Gehe man sich die Lage dann mit den betroffenen Personen anschauen, erweise sich der Verdacht meist als unbegründet.

Für Wicki als Leiter der Ressorts Umwelt sowie Entsorgung ist Verschmutzung generell ein omnipräsentes, wichtiges Thema. Bereits im Wahlkampf hatte er angeregt, die Littering-Prävention auszuweiten. Nun sagt Wicki, der auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen ist, es könne doch nicht sein, dass ein Landwirt, der an der Kantonsstrasse mähen gehe, zuerst zwei Stunden lang Abfall einsammeln müsse. Auf solche Probleme macht Wicki mit Artikeln im Gemeindeblatt und Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung.

Man habe einen Event durchgeführt mit Jugendlichen und anderen freiwilligen Helfern von Malters, die Abfall einsammeln kamen, sagt er. 80 Personen hätten daran teilgenommen. Das habe viele Einwohner sensibilisiert. «Selbst meine kleinen Kinder reagieren nun, wenn jemand etwas auf den Boden wirft.»

Der zweitjüngste im Gemeinderat

Auch wegen seiner drei Kinder im Alter von knapp einem Jahr, drei und fünf Jahren bringt sich Wicki im Gemeinderat immer wieder bei Familienthemen ein, obwohl diese in den Zuständigkeitsbereich seines Kollegen Claudio Specha fallen. Wicki ist der zweitjüngste Gemeinderat, die anderen sind deutlich älter.

Martin Wicki. Dominik Wunderli (Malters, 08. September 2021)

Er sei als junger Vater im Austausch mit anderen Eltern und bringe so beim Thema Familie manchmal andere Ideen oder Ansichten ein als seine Ratskollegen. Dennoch sei es nicht so, dass Kinder- oder Jugendthemen im Gemeinderat vernachlässigt würden, sagt er, «sondern diese Perspektiven werden manchmal einfach zu wenig miteinbezogen».

Seit 20 Jahren in der Politik

Dass Wicki seine Ansichten zu solchen Dingen im Gemeinderat einbringen kann, verdankt er dem ersten Wahlerfolg der SVP Malters in ihrer 24-jährigen Geschichte. Er sagt, die Partei habe über die Jahre Basisarbeit verrichten müssen. Dann, vor einem Jahr, sei der Zeitpunkt gut gewesen für den Einzug in den Gemeinderat.

Dabei habe seine Vergangenheit sicherlich geholfen. Wicki ist in Malters aufgewachsen, war Schwinger und hat in verschiedenen Vereinen mitgewirkt und ist seit 17 Jahren aktiver Feuerwehrmann. Zudem ist er seit 20 Jahren in der Politik tätig. Ein Sitz im Gemeinderat scheint unter diesen Umständen ein logisches Ziel. Wicki verneint:

«Es war kein Ziel, aber das Türchen ging plötzlich auf, und das Ressort Umwelt, Energie und Landwirtschaft sagte mir zu.»

Aber nun, da Wicki das Amt innehat, hat er auch Ziele. Er will beispielsweise die Nachhaltigkeit der Gemeinde weiter fördern. Malters trägt derzeit das Label «Energiestadt». Dieses wird Städten oder Gemeinden verliehen, die «überdurchschnittliche Anstrengungen im Bereich ihrer kommunalen Energie- und Klimapolitik» betreiben. Wicki will als Ressortleiter Umwelt und Energie dazu beitragen, dass Malters den Goldstatus erhält.

Er sagt, durch die lokale Wirtschaft habe man gute Chancen, das zu erreichen. «Die lokalen Firmen und Genossenschaften machen das sensationell.» Die Politik müsse lediglich die Rahmenbedingungen setzen, und dann laufe das in die richtige Richtung. Erhielte Malters das «Label Energiestadt Gold», wäre dies zweifellos ein grosser Erfolg in Wickis noch junger Karriere als Gemeinderat.