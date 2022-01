Sursee Plus: Zusammenarbeit harzt, Austritt aber noch kein Thema

Gemeindepolitik «Sursee Plus»: Zusammenarbeit harzt, Austritte sind aber vorerst kein Thema Sursee und seine fünf Nachbargemeinden wollen ihre Projektplattform Sursee Plus überprüfen. Die Probleme sind so vielfältig wie die Gemeinden: Während einige mehr Solidarität fordern, vermissen andere eine Kommunikation auf Augenhöhe. Niels Jost Jetzt kommentieren 11.01.2022, 16.30 Uhr

Sursee verschmilzt immer stärker mit Oberkirch, Schenkon, Geuensee, Knutwil und Mauensee. Nicht nur die Quartiere wachsen zusammen, sondern auch die Bevölkerung wird eins. Wer in Oberkirch wohnt, arbeitet in Sursee, hat Verwandte in Mauensee und probt mit dem Jodlerchörli in Geuensee. So ähnlich ergeht es vielen der rund 25'000 Einwohnerinnen und Einwohner der Region.

Blick von der Spitze der Katholischen Pfarrkirche in Sursee Richtung Sempachersee. Bild: Pius Amrein (22. Juli 2019)

Logisch, kooperieren daher auch die Gemeinden. Seit 2011 geschieht dies unter der Projektplattform Sursee Plus, welche dem Regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittelland angeschlossen ist. Doch die Zusammenarbeit harzt. «Es ist immer sehr aufwendig, eine gemeinsame Haltung zu erarbeiten», sagte Sursees Stadtpräsidentin Sabine Beck kürzlich im Interview mit unserer Zeitung. Aktuellstes Beispiel: der neue Bushof inklusive Velostation in Sursee. Als einzige Gemeinde möchte sich Knutwil nicht mit dem vorgeschlagenen Beitrag von 300'000 Franken beteiligen.

Kommunikation und Solidarität geben zu denken

Priska Galliker. Bild: PD

Der Zeitpunkt scheint daher optimal, dass die Gemeinden nun, zehn Jahre nach der Gründung von Sursee Plus, eine Standortbestimmung durchführen wollen. Eine Umfrage zeigt: Vollends zufrieden ist kaum jemand mit der Projektplattform, doch auch den Austritt möchte niemand beschliessen. Zumindest vorerst nicht. So sagt etwa die Knutwiler Gemeindepräsidentin Priska Galliker:

«Der Nutzen von Sursee Plus ist für unsere Gemeinde überschaubar.»

Die Zusammenarbeit beschreibt die frühere Mitte-Kantonsrätin als «okay». Sie vermisse zuweilen die Kommunikation auf Augenhöhe, hält den regelmässigen Austausch – die Gemeinden treffen sich viermal im Jahr – jedoch für eine Bereicherung.

Hansruedi Estermann. Bild: PD

Wie Knutwil gehört auch Geuensee zu den kleineren und finanziell eher schwächeren Gemeinden der Gruppe. Präsident Hansruedi Estermann fühle sich gehört, wie er sagt. «Alle haben grundsätzlich den Willen, Lösungen zu erzielen», so der Mitte-Politiker. Dennoch bestehe immer wieder die Gefahr, dass einzelne Gemeinden nicht zu Gunsten einer regionalen Lösung entscheiden würden. «In solchen Situationen müsste man noch vermehrt über den eigenen Schatten springen können.»

Träge Abläufe mit zu wenig Verbindlichkeit

Adrian Mehr. Bild: Dominik Wunderli

Ein anderer Punkt gibt Adrian Mehr zu denken. Der FDP-Politiker ist zwar erst seit knapp fünf Monaten Gemeindepräsident von Schenkon, weshalb er das Wirken von Sursee Plus nicht abschliessend beurteilen könne. Was dem Architekten aber bereits auffalle, seien die «trägen» Prozesse.

«Die grosse Herausforderung ist die Verbindlichkeit. Auf konzeptioneller Ebene wird durchaus Elan an den Tag gelegt, wenn es aber konkreter wird, ist man zurückhaltender.»

Mehr Verbindlichkeit sei auch für die langfristige Planung wichtig. Sonst laufe man Gefahr, dass einzelne Projekte bei einem Wechsel eines Gemeinderatsmitglieds wieder in Frage gestellt würden. Mehr begrüsst daher die Durchführung einer Standortbestimmung nach zehn Jahren. Die regionale Zusammenarbeit sei sehr wichtig. «Wenn es der Region gut geht, geht es auch jeder einzelnen Gemeinde gut.»

Raphael Kottmann. Bild: PD

Als einziger äussert sich Raphael Kottmann vornehmlich positiv zu Sursee Plus. Der Gemeindepräsident von Oberkirch erlebe die Zusammenarbeit «allgemein als gut»; sie sei zielführend, effizient und von gegenseitigem Verständnis geprägt. «Eine regionale Identifikation ist spürbar. Der Rückschluss, dass wegen einzelner Projekte, die zeitlich oder inhaltlich nicht wie gewollt umgesetzt werden können, das regionale Denken in den Gemeinden fehle, erachte ich als zu kurz gegriffen», sagt der frühere Mitte-Kantonsrat. Er halte es nicht per se für etwas Schlechtes, wenn man den eingeschlagenen Kurs evaluiere und gegebenenfalls auf neue Erkenntnisse reagieren müsse, wie dies etwa auch die aktuelle Debatte um den neuen Spitalstandort in Sursee zeige.

Fusion der Gemeinden: Sursee und Geuensee wären offen

Ob und wie die Zusammenarbeit innerhalb von Sursee Plus angepasst wird, bleibt offen. Nicht auszuschliessen ist, dass mittelfristig Fusionen wieder zum Thema werden. Denn einig sind sich die Angefragten dahingehend, dass viele Projekte in einer Grossgemeinde einfacher zu realisieren wären.

Zuletzt scheiterte eine Fusion 2012, kurz bevor das Projekt zur Abstimmung kam, wegen der Uneinigkeit über eine Sitzgarantie für alle Ortsteile. Sursee zeigt sich nun aber offen für einen neuerlichen Versuch, wie Stadtpräsidentin Sabine Beck sagte. Auch Geuensee wäre grundsätzlich offen. Hansruedi Estermann sagt: «Die Frage stellt sich aber bezüglich des Verständnisses einer möglichen Fusion. Werden die Nachbargemeinden als Bittsteller gesehen oder als gleichberechtigte Partner, die durchaus auch etwas in eine allfällige Fusion einzubringen hätten?» Diese Frage dürfte auch für das Weiterbestehen von Sursee Plus zentral sein.

Die Gemeinde Mauensee war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

