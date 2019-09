Gemeindepräsident von Büron verzichtet auf Kandidatur

CVP-Gemeindepräsident Jürg Schär tritt in Büron bei den Neuwahlen im Frühling 2020 nicht mehr an.

(jus) Jürg Schär, CVP-Gemeindepräsident von Büron, verzichtet bei den Neuwahlen des Gemeinderates am 29. März 2020 auf eine weitere Kandidatur. Dies teilt die CVP Büron am Mittwochmorgen mit. Schär wurde 2012 als Präsident in den Gemeinderat gewählt.

Jürg Schär, CVP-Gemeindepräsident von Büron. (Bild: PD)

CVP-Gemeinderätin Prisca Vogel stellt sich dagegen nochmals für eine Wahl zur Verfügung.