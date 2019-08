Ramona Gut-Rogger (FDP) scheint die einzige Anwärterin auf das Gemeindepräsidium in Emmen zu bleiben. Keine der anderen etablierten Parteien stellt einen Kandidaten.

Gemeindepräsidium in Emmen: Es zeichnet sich eine stille Wahl ab

Ramona Gut-Rogger (FDP) scheint die einzige Anwärterin auf das Gemeindepräsidium in Emmen zu bleiben. Keine der anderen etablierten Parteien stellt einen Kandidaten.

Gemeindepräsidium in Emmen: Es zeichnet sich eine stille Wahl ab

Gemeindepräsidium in Emmen: Es zeichnet sich eine stille Wahl ab Ramona Gut-Rogger (FDP) scheint die einzige Anwärterin auf das Gemeindepräsidium in Emmen zu bleiben. Keine der anderen etablierten Parteien stellt einen Kandidaten. Beatrice Vogel

Ramona Gut-Rogger (FDP).

(Bild: PD)



In der zweitgrössten Gemeinde des Kantons Luzern wird es für das Amt des Gemeindepräsidenten voraussichtlich zu einer stillen Wahl kommen. Wie die SVP Emmen am Donnerstag mitteilte, wird sie am 20. Oktober keinen Kandidaten aufstellen. Auch bei den Grünen heisst es auf Anfrage, man verzichte auf eine Kandidatur. CVP und SP haben schon früher bekannt gegeben, dass sie nicht kandidieren.

Meldet sich bis zur Eingabefrist am 2. September kein anderer Kandidat, wird FDP-Frau Ramona Gut-Rogger in stiller Wahl zur Gemeindepräsidentin. Sie ist die einzige bekannte Anwärterin für die Nachfolge des abtretenden Rolf Born (FDP).

SVP will FDP nicht angreifen

Wie die Parteileitung der SVP mitteilt, will sie die FDP nicht direkt angreifen und «das Mitte-Rechts-Verhältnis in Emmen nicht schwächen». Sie erachte es als wichtig, dass die Verhältnisse im Vorfeld der anstehenden Gesamterneuerungswahl vom Frühling 2020 klar sind. Ausserdem sei Ramona Gut eine valable Kandidatin, sagt SVP-Präsident Marco Paternoster auf Anfrage: «Wir hätten schon eigene Kandidaten gehabt. Es wäre aber nicht sinnvoll, eine Kandidatin anzugreifen, mit der wir einverstanden sind.»

Die SVP hätte allerdings allen Grund, einen Kandidaten zu stellen, ist ihr doch bei der letztjährigen Ersatzwahl der einzige Gemeinderatssitz abhanden gekommen. Damals wurde Patrick Schnellmann (CVP) als Nachfolger von Urs Dickerhof (SVP) gewählt. «Deshalb werden wir bei den Gesamterneuerungswahlen auf jeden Fall antreten», so Paternoster, «um die Konkordanz wieder herzustellen». Dies im Wissen darum, dass Bisherige in der Regel besser Chancen auf eine Wahl haben. Im Visier hat die SVP einen der beiden CVP-Sitze. Wahrscheinlich spekuliert die Partei auf eine Listenverbindung mit der FDP.

Grüne haben keinen Kandidaten gefunden

Auch die Grünen verzichten auf eine Kandidatur, wie Parteipräsidentin Monique Frey am Donnerstag auf Anfrage bekannt gab. Eigentlich wollten die Grünen eine stille Wahl verhindern und den Sitz nicht kampflos der FDP überlassen. «Leider haben wir niemanden gefunden», so Frey. Das hänge – vor allem bei Parteimitgliedern – mit den anstehenden nationalen Wahlen zusammen, die derzeit im Vordergrund stünden. Frey selbst kandidiert für den Ständerat.

«Wir wollten auch Quereinsteiger motivieren, aber für sie war das Amt nicht attraktiv. In Emmen warten zu viele Herausforderungen auf den Gemeinderat und der Gestaltungsspielraum ist klein», sagt Frey weiter. Zudem sei Ramona Gut sehr bekannt in Emmen, was es einem Quereinsteiger schwierig gemacht hätte, gegen sie zu gewinnen.

Die 37-jährige Ramona Gut wäre die erste Gemeindepräsidentin Emmens. Sie ist Schulleiterin in Emmen und sitzt seit 2012 für die FDP im Einwohnerrat. Sie ist in Emmen aufgewachsen, verheiratet und Mutter von zwei kleinen Kindern.