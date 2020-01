Gemeinderatswahlen 2020 in Horw: CVP gibt SVP-Kandidatin einen Korb Die CVP wird SVP-Gemeinderatskandidatin Astrid David Müller nicht unterstützen. Priorität habe die Wiederwahl der eigenen beiden Gemeinderäte Hans-Ruedi Jung und Thomas Zemp. hor 07.01.2020, 17.57 Uhr

Astrid David Müller. (Bild: PD)

Die Entscheide fielen an der Mitgliederversammlung am Montag: Die Horwer CVP nominiert ihrer bisherigen Gemeinderäte Hans-Ruedi Jung und Thomas Zemp für die Gesamterneuerungswahlen am 29. März. Zudem strebt die Partei eine Listenverbindung mit der GLP sowie FDP an und plant, FDP-Gemeindepräsident Ruedi Burkard zur Wiederwahl zu empfehlen. Keinen Support seitens CVP gibt es hingegen für SVP-Kandidatin Astrid David Müller. «Priorität hat die Wiederwahl unserer eigenen Gemeinderäte», sagt dazu Ivan Studer, Präsident der CVP Horw. Bezüglich Listenverbindung habe man mit der FDP thematisch am meisten Überschneidungen.