Bildstrecke Erkennen Sie ein bekanntes Gesicht? Wir haben alle Bilder der Kandidaten für den Gemeinderat aus dem Kanton Luzern gesammelt Am 29. März wird in 77 Luzerner Gemeinden ein neuer Gemeinde- oder Stadtrat gewählt. Wir haben die Bilder aller 419 Kandidaten gesammelt. Und als Bonus auch noch diejenigen der Aspiranten auf einen Sitz im Luzerner, Krienser, Horwer und Emmer Parlament. Jonas von Flüe 24.03.2020, 20.00 Uhr

Stadtrat

Franziska Bitzi Staub, CVP (bisher) Silvio Bonzanigo, SVP Adrian Borgula, Grüne (bisher)

Judith Dörflinger, SP

Manuela Jost, GLP (bisher) Skandar Khan, Juso plus Martin Merki, FDP (bisher)

Rudolf Schweizer, parteilose Schweiz Jona Studhalter, Junge Grüne Beat Züsli, SP (bisher)

Grosser Stadtrat

Stadt Luzern - Grüne

Martin Abele, Grüne (bisher) Luis Alves Pinheiro, Grüne Markus Aregger, Grüne Binia Balthasar, Grüne Lukas Bäurle, Grüne Rebekka Bolzern, Grüne Martina Brun, Grüne Prisca Bucher, Grüne Joëlle Buchholz, Grüne Sarah Burg, Grüne Vera Burtscher, Grüne Nadja Bürgi, Grüne Christoph Bürgi, Grüne Julia Erazo, Grüne Selina Frey, Grüne Christian Hochstrasser, Grüne (bisher) Edith Hausmann, Grüne Barbara Irniger, Grüne Julian Junker, Grüne Sonja Kaufmann, Grüne Samuel Kneubühler, Grüne Mirjam Landwehr, Grüne (bisher) Edith Lanfranconi, Grüne Céline Müller, Grüne Marco Müller, Grüne (bisher) Christine Portmann, Grüne Heidi Rast, Grüne (bisher) Heidi Rebsamen, Grüne Christov Rolla, Grüne (bisher) Martina Rubi, Grüne Björn Schaub, Grüne Andreas Schönbächler, Grüne Christof Schwenkel, Grüne Barbara Seiler, Grüne Laura Spring, Grüne Stefan Siebenhaar, Grüne Elias Steiner, Grüne Dominik Taisch, Grüne Jesús Toriño, Grüne Monika Weder, Grüne Christa Wenger, Grüne Noël Wirth, Grüne

Stadt Luzern - SP

Adrian Albisser, SP (bisher) Admire Alihodzic, SP Patricia Almela, SP Regula Amgarten, SP Carmen Amrein, SP Micha Amstad, SP Eleonora Camizzi, SP Tamara Celato, SP Mirko Dimitrijevic, SP Thomas Eichenberger, SP Denise Feer, SP Lukas Frei, SP Yannick Gauch, SP (bisher) Oriana Gebhard, SP Eva Granwehr, SP Lena Greber, SP Benjamin Gross, SP Margrit Grünwald, SP Lena Hafen, SP Eliane Häfliger, SP Nico van der Heiden, SP (bisher) Lisa Hochuli, SP Bianca Hunkeler, SP Marta Lehmann, SP Abilasa Leuenberger, SP Maël Leuenberger, SP Diana Lischer, SP Angela Loosli, SP André Marty, SP Raphaela Meyenberg, SP Regula Müller, SP (bisher) Jana Mumenthaler, SP Gianluca Pardini, SP (bisher) Karin Pfenninger, SP Maria Pilotto, SP (bisher) Lukas Probst, SP Caroline Rey, SP Rosa-Lynn Rihs, SP Simon Roth, SP (bisher) Daniela Schempp, SP Brigitte Schwab, SP Susanne Schwander, SP Claudio Soldati, SP (bisher) Mario Stübi, SP (bisher) Cyrill Studer Korevaar, SP (bisher) Julia Vonwyl, SP Muriel Zopfi, SP Anouk Zulauf, SP

Stadt Luzern - GLP

Markus Baumann, GLP Hans-Ruedi Brunner, GLP Karin Dörig, GLP Marcel Dürr, GLP Marlis Gander, GLP Jules Gut, GLP (bisher) Philippe Herdener, GLP Martin Huber, GLP Michael Küchler, GLP Cornelia Konieczny, GLP Aurel Köpfli, GLP Christina Lütolf-Aecherli, GLP Daniel Lütolf, GLP (bisher) Louis von Mandach, GLP Birgitta Michel Thenen, GLP Stefan Sägesser, GLP (bisher) Lisa Studer, GLP David Sommerhalder, GLP Heinrich Truffer, GLP Phillip Oswald, GLP Judith Wyrsch, GLP (bisher)

Stadt Luzern - CVP

Tefik Bajrami, CVP Roger Baumeler, CVP Patrik Berisha, CVP Danielle Bucher, CVP Stephan Buhofer, CVP Andreas Felder, CVP (bisher) Mirjam Fries, CVP (bisher) Peter Gmür, CVP (bisher) Silvana Gmür-Leasi, CVP René Gmür, CVP Antonia Grunder, CVP Patrick Grinschgl-Amstutz, CVP Andrea Huber Graber, CVP Agnes Keller, CVP (bisher) Christoph Kern, CVP Benjamin Koch, CVP Andreas Meyer Luzi, CVP Jules Pikali, CVP Tatjana Schmid Meyer Diel, CVP Gregor Schnider, CVP Roger Sonderegger, CVP (bisher) Carmen Ladina Widmer Blum, CVP Lukas Wolfisberg, CVP Michael Zeier-Rast, CVP (bisher)

Stadt Luzern - FDP

Yolanda Ammann-Korner, FDP Marco Baumann, FDP (bisher) Mark Buchecker, FDP Marija Bucher-Djordjevic, FDP Gabi Buchwalder, FDP Sonja Döbeli Stirnemann, FDP (bisher) Rieska Dommann, FDP (bisher) Sandra Felder-Estermann, FDP (bisher) Mike Hauser, FDP Ralph Hemsley, FDP Damian Hunkeler, FDP Branka Kaiser, FDP Peter Krummenacher, FDP (bisher) Marc Lustenberger, FDP (bisher) Marco Marinelli, FDP Werner Meier, FDP Andreas Moser, FDP Fabian Reinhard, FDP (bisher) Michael Rüedi, FDP Simon Schär, FDP Alexander Stadelmann, FDP Daniel Wettstein, FDP Lucas Zurkirchen, FDP Samuel Zwimpfer, FDP

Stadt Luzern - SVP

Adrian Achermann, SVP (bisher) Stefan Aletz, SVP (bisher) Silvio Bonzanigo, SVP Daniel Bucher, SVP Patrick Bucher, SVP Silvia Flückiger, SVP Thomas Gfeller, SVP (bisher) Oliver Heeb, SVP (bisher) Christian Heitzmann, SVP Cyrill Hotz, SVP Jörg Krähenbühl, SVP (bisher) Tamara Meyer, SVP Lorenzo Paoli, SVP Alessio Procopio, SVP Andreas Solyom, SVP Kurt Stadelmann, SVP Lisa Zanolla, SVP (bisher) Patrick Zibung, SVP (bisher) Erwin Zollinger, SVP

Stadt Luzern - Junge Grüne

Jana Aregger, Junge Grüne Lea Baschung, Junge Grüne Lamija Beciragic, Junge Grüne Julius Bitter, Junge Grüne Silvan Bolliger, Junge Grüne Lena Brechbühl, Junge Grüne Adila Choudry, Junge Grüne Nico Che Eberli, Junge Grüne Jana Föcker, Junge Grüne Michael Fuchs, Junge Grüne Damian Galli, Junge Grüne Noah Genhart, Junge Grüne Julian Gerber, Junge Grüne Annina Halbheer, Junge Grüne Zoe Harder, Junge Grüne Nadine Hasler, Junge Grüne Milena Hess, Junge Grüne Raphaela Huwyler, Junge Grüne Janis Kathriner, Junge Grüne Lynne Kopp, Junge Grüne Olga Krempels, Junge Grüne Johanna Küng, Junge Grüne Ronya Limacher, Junge Grüne Maximilian Mattich, Junge Grüne Zoe Messenger, Junge Grüne Michelle Meyer, Junge Grüne Danial Moghaddar, Junge Grüne Alisha Ott, Junge Grüne Wilma Reber, Junge Grüne Béla Rothenbühler, Junge Grüne Lena Schibli, Junge Grüne Carlo Schmid, Junge Grüne Mauro Schmid, Junge Grüne Flavio Schnyder, Junge Grüne Meret Siebenhaar, Junge Grüne Selina Studer, Junge Grüne Jona Studhalter, Junge Grüne Irina Studhalter, Junge Grüne (bisher) Fabian Takacs, Junge Grüne Daria Wechsler, Junge Grüne Basil Wicki, Junge Grüne Sophie Wilener, Junge Grüne Maya Wolf, Junge Grüne Luana Yago, Junge Grüne Alin Zürcher, Junge Grüne

Stadt Luzern - JCVP

Dario Duss, JCVP Lara Helfenstein, JCVP Victor Kadlubowski, JCVP Valentina Milici, JCVP Daniel Stadelmann, JCVP Jeannette Wanner, JCVP

Stadt Luzern - EVP

Mark Bähler, EVP Simeon Günter, EVP Magdalena Hess, EVP

Stadt Luzern – SP-Second@s Plus

Mahmoud Al-Junaidi, SP-Second@s Plus und Migranten Edwin Egeter, SP-Second@s Plus und Migranten Yonas Kidane, SP-Second@s Plus und Migranten Gabriel Lopes Souto, SP-Second@s Plus und Migranten Jeffrey Neil Prior, SP-Second@s Plus und Migranten Stephanie Teixeira, SP-Second@s Plus und Migranten Edita Vertot, SP-Second@s Plus und Migranten Romana Wiederhold, SP-Second@s Plus und Migranten Boroomand Zahmatkesh, SP-Second@s Plus und Migranten Renato Zanini, SP-Second@s Plus und Migranten

Stadt Luzern – Jungsozialist*Innen

Die Juso Stadt Luzern hat beschlossen, im diesjährigen Wahlkampf grundsätzlich auf Fotos der Kandidierenden zu verzichten.

Stadt Luzern – Jungfreisinnige

Andrea Ammann, Jungfreisinnige Lukas Blaser, Jungfreisinnige Hassanna Daramy, Jungfreisinnige Jeronimo Egle, Jungfreisinnige Pascal Kaelin, Jungfreisinnige An-Ky Le, Jungfreisinnige Alexander Rieder, Jungfreisinnige Salomé Rieder Walthard, Jungfreisinnige

Stadt Luzern – SP 60+

René Budry, SP 60+ Frieda (Freya) Dahinden-Tanner, SP 60+ Hansjörg Eicher, SP 60+ Thomas Grünwald, SP 60+ Dorothée Kipfer, SP 60+ Ottilia Lütolf Elsener, SP 60+ Maria Muntwyler, SP 60+ Charlotte Schulthess, SP 60+ Otto Wermuth, SP 60+ Stephan Zopfi, SP 60+

Stadt Luzern – Parteilose Schweiz PS

Rudolf Schweizer, parteilose Schweizer

Stadt Luzern – parteilos.ch – für Transparenz

Josef Burach, parteilose.ch - für Transparenz Kai Meusel, parteilose.ch - für Transparenz

Stadt Luzern – Mit Herz und Erfahrung

Trudi Bissig-Kenel, FDP Josef Burri, FDP Jochen Fischer, FDP Vreni Grüter, FDP Isabel Isenschmid-Kramis, FDP Alfred Meier, FDP Hugo Schiavini, FDP Ruedi Schlotterbeck, FDP Georges Theiler, FDP Herbert Widmer, FDP Heinz Wild, FDP Peter Wild, FDP

Stadt Luzern – Wirtschaft und Tourismus

Dominic Bucher, CVP Gerhard Bürgisser, CVP Markus Gehrig, CVP Andreas Gerber, CVP Gabriela Hammer, CVP Albert Kunz, CVP Patrick Maurer, CVP Pius Suter, CVP

Adligenswil

Ferdinand Huber, SVP (bisher) Felicitas Marbach-Lang, CVP (bisher) Peter Stutz, FDP (bisher) Patrick von Dach, GLP (kandidiert auch für Gemeindepräsidium) Gisela Widmer Reichlin, SP (bisher) Markus Gabriel, SVP (kandidiert nur für Gemeindepräsidium)

Buchrain

Dierikon

Kilian Graf, CVP Monika Bächler, CVP (bisher) Max Hess, CVP (bisher) Alexandra Lang, CVP (bisher) Daniel Schnider, parteilos (bisher)

Ebikon

Hans Peter Bienz, parteilos (bisher) Daniel Gasser, CVP (bisher) Heidi Koch, GLP Ruedi Mazenauer, FDP (bisher) Andreas Michel, parteilos (bisher) Susanne Troesch-Portmann, CVP (bisher) Marianne Wimmer-Lötscher, SP

Gisikon

Thomas Blum, CVP Andreas Christen, FDP (bisher) Alois Muri, parteilos (bisher) Jacqueline Knüsel-Meier, parteilos (bisher) René Ochsner, SVP Susanne Spahr-Weber, parteilos (bisher)

Greppen

Claudia Bernasconi, CVP (bisher) Daniel Rafferty, parteilos Roger Augsburger, IG Greppen (bisher) Silvio Rapelli, IG Greppen (bisher) Urban Sigrist, CVP Franz Gisler, SVP (bisher)

Honau

Beatrice Barnikol, CVP (bisher) Sandra Linguanti, parteilos (bisher) Samuel Wicki, parteilos (bisher)

Horw (Gemeinderat)

Ruedi Burkard (FDP, bisher). Hans-Ruedi Jung, CVP (bisher) Claudia Röösli, L20 (bisher) Jörg Stalder, L20 (bisher) Astrid David Müller, SVP Thomas Zemp, CVP (bisher)

Horw (Einwohnerrat)

Horw - L20

Rita Wyss, L20 (bisher) Lukas Bucher, L20 (bisher) Jonas Heeb, L20 (bisher) Charlotte Schwegler, L20 (bisher) Noel Schemm, L20 (bisher) Martin Eberli, L20 (bisher) Larissa Lehner, L20 Philipp Peter, L20 Urs Steiger, L20 Sofia Galbraith, L20 Tamino Müller, L20 Frank Matter, L20 Jayne Wolf, L20. Bernhard Wehrli, L20 Andrea Huwyler, L20 Monika Kuh, L20 Eliane Nater; L20 Jan Zumoberhaus, L20

Horw - GLP

André Fallet, GLP Daniel Rose, GLP Pius Barmet, GLP André Miotti, GLP Daniel Kilchoer, GLP

Horw - FDP

Raphael Arnet, FDP Jürg Biese, FDP (bisher) Yvonne Lindegger, FDP Stefan Maissen, FDP (bisher) Ueli Nussbaum, FDP (bisher) Risi Jamal, FDP Urs Rölli, FDP (bisher) Adrian Schmid, FDP (bisher) Francesca Schoch, FDP (bisher) Patrick Spaeti, FDP Ruth Strässle, FDP (bisher) Martin Veider, FDP

Horw - SVP

Reto Eberhard, SVP (bisher) Jörg Conrad, SVP (bisher) Fabian Pabst, SVP (bisher) Hans Stampfli, SVP (bisher) Reto von Glutz, SVP (bisher) Antonio Simoes, SVP (bisher) Elisabeth Georgy, SVP Astrid David Müller, SVP Ruedi Heer SVP Mike Sokol, SVP Christian Röösli, SVP Sylviina Kämpf, SVP Roger Georgy, SVP

Horw - CVP

Bettina Beck Bertschmann, CVP (bisher) Andrea Hocher, CVP (bisher) Markus Bider, CVP (bisher) Leo Camenzind, CVP (bisher) Roger Eichmann, (bisher) Toni Portmann, CVP (bisher) Ivan Studer, CVP (bisher) Ruth Eichmann, CVP Isabelle Kalt Scholl, CVP Moritz Bider, CVP Myrta Lütolf, CVP Daniela Luthiger, CVP Christoph Vogel, CVP Marc Wiest, CVP

Kriens (Stadtrat)

Lothar Sidler, CVP (bisher) Matthias Senn, FDP (bisher) Franco Faé, CVP (bisher) Judith Luthiger-Senn, SP (bisher) Marco Frauenknecht, SVP Maurus Frey, Grüne Roger Erni, FDP Cla Büchi, SP

Kriens (Einwohnerrat)

Kriens - FDP

Ivo Durrer, FDP Enrico Ercolani, FDP (bisher) Armin Lisibach, FDP Marco Meier, FDP Matthias Erni, FDP Nino Erni, FDP Roger Erni, FDP (bisher) Stefan Fallegger, FDP Artin Fuga, FDP Jacqueline Lang, FDP Daniel Rösch, FDP (bisher) Erwin Schwarz, FDP (bisher) Beat Tanner, FDP (bisher) Jörg Ziemssen, FDP

Kriens - GLP

Bruno Amrhein, GLP Diana Emmenegger, GLP Cornel Gautschi, GLP Manuel Hunziker, GLP (bisher) Cyrill Meyer, GLP Pascal Meyer, GLP Martina Rohrer, GLP Muriel Scheidegger, GLP Marco Stocker, GLP

Kriens - Grüne

Marja Arnold-Bumbacher, Grüne Miriam Babst, Grüne Zita Bucher, Grüne Rahel Dudler, Grüne Stefan Hartmann, Grüne Bärbel Horat, Grüne Manuela Inäbnit, Grüne Thomas Kirchschläger, Grüne Tomas Kobi, Grüne (bisher) Gabriela Kopp, Grüne Pascal Lustenberger, Grüne Gabriele Llopart, Grüne Christoph Meyer, Grüne Raoul Niederberger, Grüne (bisher) Simon Solari, Grüne Peter Stofer, Grüne (bisher) Erich Tschümperlin, Grüne (bisher) Gian Waldvogel, Grüne Anna Wüest, Grüne Matthias Wyrsch, Grüne Cyrill Zosso, Grüne Nico Zumstein, Grüne

Kriens - CVP

Michèle Albrecht, CVP (bisher) Bruno Barmettler, CVP Viktor Bienz, CVP (bisher) Anita Burkhardt-Künzler, CVP (bisher) Kurt Gisler, CVP (bisher) Claudia Kägi-Stirnimann, CVP Sarah Le Grand-Hangartner, CVP Daniel Michel, CVP Davide Piras, CVP Bruno Purtschert, CVP (bisher) Thomas Unternährer, CVP Andreas Vonesch, CVP (bisher) Claudia Ziltener-Blättler, CVP

Kriens - JCVP

Dominik Bienz, JCVP Andreas Hügi, JCVP Michael Krummenacher, JCVP Beda Lengwiler, JCVP Josko Pekas, JCVP Yves Pillonel, JCVP Kevin Staubli, JCVP Ursula Wendelspiess, JCVP (bisher) Maximilian Zosso, JCVP

Kriens - SP

Yves Amrein, SP Günter Baigger, SP Stephanie Behrens, SP Cla Büchi, SP (bisher) Thomas Brun, SP Reto Felber, SP Bettina Gomer-Beacco, SP (bisher) Katharina Gut, SP Anina Koch, SP Ruth Muheim, SP Sophia Müller, SP Nicole Nyfeler, SP (bisher) Michael Portmann, SP (bisher) Cedric Seger, SP Safiullah Shahid, SP Raphael Spörri, SP (bisher) Rebecca Theiler, SP

Kriens - SVP

Melissa Baumann, SVP Michèle Binggeli, SVP (bisher) Räto Camenisch, SVP (bisher) Hans Fluder, SVP (bisher) Marco Frauenknecht, SVP (bisher) Fabian Klein, SVP Patrick Koch, SVP (bisher) Oliver Müller, SVP Peter Portmann, SVP (bisher) Marlon Raneri, SVP Beat Rüegg, SVP Yannick Schuitemaker, SVP Jing Vollmar, SVP Martin Zellweger, SVP (bisher)

Malters

Sibylle Boos-Braun, FDP (bisher) Jonas Bieri, SP Aladino Cavallucci, IG Malters Martin Wicki, SVP Marcel Lotter, CVP (bisher)

Claudio Spescha, CVP Daniel Wyss, FDP (bisher)

Meggen

Michael Birrer, SVP Urs Brücker, GLP (bisher) Olivier Class, FDP (bisher) Karin Flück Felder, FDP Kurt Hegele, parteilos Carmen Holdener, CVP (bisher) Hanspeter Hürlimann, FDP (bisher) Andrea Staffelbach, Grüne

Meierskappel

Alexandra Iten Bürgi, parteilos (bisher) Monika Dilger, CVP (bisher) Konrad Langenegger, SVP (bisher) Ina Serafini, parteilos (bisher) Marco Siegrist, parteilos (bisher)

Root

Heinz Schumacher, FDP (bisher) Peter Ineichen, FDP (bisher) Patrick Meier, CVP (bisher) Stefan Hoffmann, CVP (bisher) Margrit Künzler-Niederberger, CVP (bisher)

Schwarzenberg

Anita Aregger-Lienhard, FDP (bisher) Marcel Gigon, FDP (bisher) Ueli Spöring, parteilos (bisher) Andrea Wobmann-Haas, CVP Peter Zurkirchen, CVP (bisher)

Udligenswil

Philip Erzinger, parteilos Sophie Gisler-Erni, parteilos Brigitte Henseler-Pfenniger, CVP Karin Henseler, parteilos Gisela Künzli-Huber, CVP (bisher) Angela Müller-Küng, FDP Jacqueline Gabus, GLP Florian Ulrich, FDP (bisher)

Vitznau

Monika Camenzind-Besmer, parteilos Herbert Imbach, parteilos (bisher) Anita Mehr, parteilos (bisher) Vreni Gisler-Schnyder, parteilos Stefan Tobler, GLP (bisher) Erich Waldis, FDP

Weggis

David Coulin, Forum Weggis Roger Dähler, parteilos (bisher) Peter Isele, FDP Beatrix Küttel, CVP (bisher) Baptist Lottenbach, FDP (bisher) Silvia Sturzenegger, parteilos Marcel Waldis, CVP

Beromünster

Hans-Peter Arnold, FDP (bisher) Carmen Beeli-Zimmermann, CVP (bisher) Manuela Jost-Schmidiger, CVP (bisher) Hanspeter Lang, CVP (bisher) Lukas Steiger, FDP (bisher)

Büron

Giovanni De Rosa, FDP (bisher) Matthias Müller, parteilos (bisher) Christian Steiger, CVP Prisca Vogel, CVP Bruno, Wyss, FDP (bisher)

Buttisholz

Oskar Küng, FDP Anita Lustenberger, CVP (bisher) Anton Petermann, SVP Thomas Tschuppert, CVP Franz Zemp, CVP (bisher)

Eich

Adrian Bachmann, CVP (bisher) Stefan A. Dettwiler, FDP (bisher) Roger Giger, SVP Verena Schmid-Dahinden, CVP (bisher) Irene Wüest Häfliger, FDP

Geuensee

Beatrice Cozzio-Kämpf, parteilos (bisher) Evelyne Dahinden-Konzelmann, SVP Hansruedi Estermann, CVP (bisher)

Ingbert Kaczmarczyk, SP Pascal Schenker, FDP Pirmin Schmidlin, parteilos (bisher) Alexandra Stocker, CVP (bisher)

Grosswangen

Brigitte Bösch-Zust, FDP (bisher) Cornel Erni, FDP (bisher) Beat Fischer, CVP (bisher) Heinz Herzog, CVP Monika Meier-Böll, SVP (bisher)

Hildisrieden

Monika Emmenegger, CVP (bisher) Rolf Graf, FDP (bisher) Gerda Jung, CVP (bisher) Stephan Wolf, CVP (bisher) Daniel Zwimpfer, FDP (bisher)

Knutwil

Peter Boog-Mannhart, FDP (bisher) Priska Galliker, CVP (bisher) Martha Roos-Hodel, CVP (bisher) Sacha Schneiter, SVP Roland Zürcher-Budmiger, FDP (bisher)

Mauensee

Ruth Bättig, parteilos Daniela Basile, parteilos (bisher) Michael Gisler, FDP (bisher) Mario Gsell, SP Priska Häfliger, CVP (bisher) Barbara Treier, SP

Neuenkirch

Benjamin Emmenegger, FDP (bisher) Karl Huber, CVP (bisher) Markus Wespi, CVP (bisher) Tamara Wiederkehr, CVP Jim Wolanin, FDP (bisher) Walter Burri, SVP

Nottwil

Renée Sigrist Disler, FDP (bisher) Hans Fries, FDP Beatrice Huser Winkler, CVP (bisher) Kaspar Käslin, CVP (bisher) Meinrad Müller, CVP Walter Steffen, FDP (bisher)

Oberkirch

Ute Stadelmann, parteilos Elias Meier, CVP Ladina Marina Aregger, FDP (bisher) Raphael Kottmann, CVP Karin Schnarwiler, CVP (bisher) Luitgardis Sonderegger-Müller, FDP



Rickenbach

Nicole Müller-Amrein, CVP (bisher) Thomas Zettel, SVP (bisher) Anita Habermacher-Furrer, FDP Adrian Häfeli, FDP Oliver Kuhn, parteilos Ruth Künzli-Galliker, FDP (bisher)

Ruswil

Eugen Amstutz, CVP (bisher) Franzsepp Erni, CVP (bisher) Thomas Glanzmann, FDP (bisher) Rolf Marti, CVP (bisher) Lotti Stadelmann Eggenschwiler, SP (bisher)

Schenkon

Patrick Ineichen, CVP (bisher) Ignaz Peter, CVP (bisher) Astrid Erni, CVP Rolf Bossart, SVP (bisher) Raphael Wyss, FDP (bisher)

Schlierbach

Marina Graber-Oester, parteilos Michael Koller-Arnold, FDP (bisher) Marianne Steiger-Leuthard, CVP (bisher)

Sempach

Hanspeter Achermann, FDP (bisher) Jürg Aebi, CVP Marcel Hurschler, CVP Ermi Krieger, CVP Bruno Rosset, CVP Tanja Schnyder-Duss, FDP (bisher) Mary Sidler, CVP (bisher)

Sursee

Jolanda Achermann Sen, SP (bisher) Heidi Schilliger Menz, FDP (bisher) Daniel Gloor, FDP Sabine Beck-Pflugshaupt, CVP Romeo Venetz, CVP Bruno Odermatt, CVP

Triengen

René Buob, FDP (bisher) Isabelle Kunz-Schwegler, SVP (bisher) Annamaria Muff-Ricci, FDP (bisher)

Daniel Schmid, CVP (bisher)

Aesch

Roger Bieri, parteilos Christian Budmiger, parteilos (bisher) Beata Frischkopf, CVP (bisher) Monika Heinle, CVP Marc Maurer, SVP Raimund Wenger, SVP

Ballwil

Benno Büeler, CVP (bisher) Petra Jenni, CVP (bisher) Anton Kaufmann, FDP (bisher) Roger Mathis, CVP (bisher)

Emmen (Gemeinderat)

Brahim, Aakti, SP (bisher) Ramona Gut-Rogger, FDP (bisher) Thomas Lehmann, FDP (bisher) Ibolyka Lütolf, SVP Josef Schmidli, CVP (bisher)

Patrick Schnellmann, CVP (bisher)

Emmen (Einwohnerrat)

Emmen - CVP

Christian Blunschi, CVP (bisher) Michael Bühler, CVP Daniel Diltz, CVP (bisher) Anton Dodaj, CVP Marta Eschmann, CVP (bisher) Severin Elvedi, CVP Tobias Käch, CVP (bisher) Franziska Magron-Marti, CVP (bisher) Christian Meister, CVP (bisher) Andreas Roos, CVP (bisher) Benedikt Schneider, CVP (bisher) Edmund Schubert, CVP (bisher) Manuel Schulze, CVP Tresa Stübi, CVP Armin Villiger, CVP

Emmen - GLP

Monica Beckmann, GLP Christian Kravogel, GLP

Emmen - Grüne

Esther Ammann, Grüne Illya Arnet-Clark, Grüne (bisher) Barbara Bannwart Kyriakis, Grüne Lea Egloff, Grüne Lea Frey, Grüne Martina Frey, Grüne Patrick Graf, Grüne (bisher) Nicolas Hirzel, Grüne Marco Huwiler, Grüne (bisher) Andreas Kappeler, Grüne (bisher) Martina Sager, Grüne Kuno Schweizer, Grüne

Emmen - SP

Bujar Berisha, SP (bisher) Barbara Fas-Mirza, SP (bisher) Jonas Ineichen, SP Lluvia Mosquera, SP Lisa Müller, SP Simon Oehen, SP Judith Portmann, SP (bisher) Amanda Probst, SP Dagmar Santschi, SP Maria-Rosa Saturnino, SP (bisher) Jasmin Stangl, SP (bisher) Elia Suppiger, SP Judith Suppiger, SP (bisher) Natalie Vonmüllenen, SP

Emmen - SVP

Mario Bucher, SVP (bisher) Markus Greter, SVP (bisher) Maximilian Holzer, SVP (bisher) Ibolyka Lütolf, SVP Ermin Mbishesic, SVP Daniel Moos, SVP (bisher) Diana Moos, SVP (bisher) Pascal Müri, SVP (bisher) Marco Paternoster, SVP (bisher) Andreas Schmidli, SVP (bisher) Markus Schumacher, SVP (bisher) Ralf Scholze, SVP (bisher)

Emmen - FDP

Fellanza Avdijaj, FDP Marcel Beer, FDP (bisher) Oliver Blaser, FDP Olivia Bucher, FDP (bisher) Raphael Bühlmann, FDP Conny Frey-Arnold, FDP (bisher) Michael Kümin, FDP Matthias Lingg, FDP (bisher) Ivan Malito, FDP (bisher) Dominik Marti, FDP (bisher) Martina Meury-Müller, FDP (bisher) Afrim Mulaj, FDP (bisher) Beat Niederberger, FDP (bisher) Stefan Rüegsegger, FDP (bisher) Alexander Widmer, FDP

Emmen - Unabhängige für Emmen

Paul Jäger, parteilos

Ermensee

Judith Emmenegger, CVP Reto Müller, CVP Reto Spörri, FDP (bisher) Ester Zogg-Elmiger, FDP

Eschenbach

Patrizia Brun, FDP Benno Fleischli, FDP (bisher) Markus Kronenberg, CVP (bisher) Guido Portmann, CVP (bisher) Pia Rüttimann, CVP (bisher)

Hochdorf

Reto Anderhub, FDP Lea Bischof-Meier, CVP (bisher) Roman Bolliger, parteilos Gallus Bühlmann, VAH/Grüne Ernst Dober, FDP Stefan Käslin, CVP Gaby Oberson, SP Daniel Rüttimann, CVP (bisher) Moni Schnydrig, SVP Roland Weingartner, CVP

Hohenrain

Stephan Egli, CVP (bisher) Alfons Knüsel, CVP (bisher) Jörg Muggli, FDP (bisher) Marion Schilt, CVP Fredy Winiger, SVP (bisher)

Inwil

Walter Amstutz, CVP Fabienne Gehri, CVP Florian Meyerhans, FDP (bisher) Josef Mattmann, FDP (bisher) Heidi Rohrer, CVP (bisher)

Rain

Helen Aregger, CVP (bisher) Oskar Berli, CVP (bisher) Roberto Neff, FDP Hubert Rigert, FDP (bisher) Arno Wespi, CVP

Römerswil

Horst Beck, CVP (bisher) Hubert Bösch, FDP (bisher) Bernadette Hochuli, CVP (bisher) Urs Schryber, CVP (bisher) Andreas Spiess, SVP (bisher)

Rothenburg

Bernhard Büchler, CVP (bisher) Raphael Bühlmann, FDP Andy Schneider, SP (bisher) Michael Riedweg, CVP (bisher) Gisela Doenni-Widmer, Parteifreie Rothenburg (bisher)

Schongau

Adrian Bütler-Elmiger, parteilos Melanie Casanova-Gubser, CVP (bisher) Ivo Gerig-Eschler, CVP (bisher) Thierry Kramis-Ullmann, FDP (bisher) Ruth Keller-Hofstetter, FDP (bisher)

Alberswil

Corinne Albisser, CVP Leonie Grunder, FDP Josef Häfliger, CVP (bisher)

Altbüron

Lidwina Frei-Blum, CVP (bisher) Heidy Koffel-Bieri, FDP (bisher) Valentin Kreienbühl, CVP (bisher) Andreas Meyer, CVP (bisher) Renate Rölli-Affentranger, FDP (bisher)

Dagmersellen

Gregor Kaufmann, CVP Astrid Meier, CVP Peter Kunz, CVP (bisher) Markus Riedweg, CVP Sandra Sidler-Wüest, FDP Karin Wettstein Rosenkranz, FDP

Egolzwil

Willi Geiser, CVP (bisher) Adolf Kreienbühl, FDP Pascal Muff, CVP (bisher) Roland Wermelinger, FDP (bisher) Antoinette Wicki, CVP

Ettiswil

Urs Boog, FDP (bisher) Katharina Jauch, CVP (bisher) Christa Lütolf, FDP (bisher) Peter Obi, CVP (bisher) Adrian Trottmann, CVP

Fischbach

Joe Willi, SVP Eliane Graber , CVP (bisher) Josef Vogel, CVP (bisher)

Grossdietwil

Reto Frank, parteilos (bisher) Josef Müller, CVP (bisher) Vanessa Hugelshofer, parteilos Denise Koller-Paneque, SVP Anton Kurmann, parteilos (bisher) Sibylle Wyss-Häfliger, CVP (bisher)

Hergiswil bei Willisau

Renate Ambühl-Schmidiger, SVP (bisher) Pius Hodel, CVP (bisher) Urs Kiener, FDP (bisher) Markus Kunz, CVP (bisher) Monika Kurmann-Krummenacher, CVP

Luthern

Martin Bucher, FDP Stefan Alt, SVP Alois Huber, CVP (bisher) Lukas Lustenberg, CVP (bisher) Lisbeth Peter-Blum, CVP (bisher) Hans Peter, CVP (bisher)

Menznau

Beat Blum-Brunner, CVP (bisher) Adrian Duss-Kiener, CVP (bisher) Bruno Emmenegger-Wüest, SVP (bisher) Stefan Roos-Bannwart, CVP (bisher) Helen Schurtenberger-Häfliger (bisher)

Nebikon

Luzia Kneubühler, CVP (bisher) Erich Leuenberger, FDP (bisher) Gerold Meyer, FDP (bisher) André Müller, FDP (bisher)

Reto Steinmann, FDP (bisher)

Pfaffnau

Pirmin Bucheli, CVP (bisher) Sandra Cellarius, FDP (bisher) Walter Eberhard, IG UPS (bisher) Andreas Müller, CVP Jörg Vonmoos, CVP (bisher)

Reiden

Bruno Aecherli, ig-reiden (bisher) Evi Gasser-Mangold, ig-reiden Bruno Geiser, SVP (bisher) Hans Kunz, CVP (bisher) Esther Steinmann-Neeser, ig-reiden (bisher) Willi Zürcher, FDP (bisher)

Roggliswil

Brigitte Purtschert-Heller, parteilos (bisher) Roger Scheidegger, FDP (bisher) Beat Steinmann, parteilos

Schötz

Ruth Bachmann-Schärli, CVP (bisher) Werner Eggenberger, SVP (bisher) Christoph Freihofer, FDP (bisher) Guido Iten, CVP (bisher) Regula Lötscher-Walthert, CVP (bisher)

Ufhusen

Claudia Bernet-Bättig, CVP (bisher) Chantal Filliger-Renggli, CVP (bisher) Renate Gerber-Schärt, FDP (bisher) Marcel Schmid, CVP (bisher) Josef Müller, IG Zukunft Ufhusen (bisher)

Wauwil

Daniel Keusch, CVP (bisher) Corinna Klein, SVP Ivo Kreienbühl, CVP Alwin Roos, CVP (bisher) Gisela Wiedmer-Billich, SVP (bisher)

Wikon

Rosmarie Brunner, CVP (bisher) Carmen Hodel, parteilos Michaela Tschuor, CVP (bisher) André Wyss, SVP Ivan Zanin, parteilos (bisher)

Zell

Othmar Häfliger, CVP (bisher) Alfred Hofer, FDP (bisher) Urs Lustenberger, CVP (bisher) Karin Meier-Meier, FDP (bisher) Markus Tremp, CVP (bisher)

Doppleschwand

Stefan Dahinden, SVP Hans Felder-Felder, CVP (bisher) Pia Haas-Bucher, CVP (bisher)

Entlebuch

Tanja Bieri-Baumeler, SVP Joe Herzog-Wanner, parteilos (bisher) Petra Renggli Hodel, CVP Vreni Schmidlin-Brun, FDP (bisher) Robert Vogel-Wigger, CVP (bisher)

Escholzmatt-Marbach

Beat Duss, CVP Pius Kaufmann, CVP (bisher) Daniel Portmann, FDP (bisher) Ruth Rava, FDP (bisher) Jeannette Riedweg-Lötscher, CVP

Flühli

Urs Christener-Distel, SVP Silvia Limacher-Schmidiger, FDP Hella Schnider-Kretzmähr, CVP Hans Lipp-Wicki, CVP (bisher) Vroni Thalmann-Bieri, SVP (bisher) Peter Schnider-Breu, parteilos

Hasle

Pius Felder, SVP (bisher) Michael Hofstetter, SVP (bisher) Isabelle Lustenberger-Emmenegger, CVP (bisher) Thomas Röösli, CVP (bisher) Alexandra Wicki-Erni, CVP

Romoos

Claudia Moser-Furrer, FDP Wilhelm Pfulg-Birrer, CVP (bisher) Jolande Unternährer-Verdickt, CVP (bisher)

Schüpfheim

Heidi Ambauen-Bucher, CVP Christine Bouvard Marty, CVP (bisher) Wendelin Emmenegger-Grüter, CVP (bisher) Florian Furrer, SVP Reto Zemp, FDP (bisher)

Werthenstein

Beat Bucheli, CVP (bisher) Sascha Eigenmann, SVP (bisher) Christa Müller-Haas, CVP Willy Pörtig, FDP Fredy Röösli, CVP (bisher)

Wolhusen