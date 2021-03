Mitwirkungsanlass Gemeinde entwickelt Strategie: Egolzwil will kein Schlafdorf werden Die Egolzwilerinnen und Egolzwiler haben sich darüber unterhalten, wie sich ihre Gemeinde in den nächsten zehn Jahren entwickeln soll. Kein Thema war eine Fusion mit Wauwil. Reto Bieri 03.03.2021, 18.47 Uhr

Ungefähr alle zehn Jahre überarbeiten die Luzerner Gemeinden ihre Gemeindestrategie. In Egolzwil fand dazu am vergangenen Donnerstag ein Mitwirkungsanlass mit rund 30 Personen statt. Die Teilnehmerzahl war wegen Corona beschränkt. Als Grundlage diente ein Papier, das die Strategiekommission zuvor in drei Workshops erarbeitet hatte.